«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

В рамках партнерства с Интерполом сотрудники «Лаборатории Касперского» приняли участие в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки — Serengeti 2.0, предоставив аналитические данные о киберугрозах и индикаторы компрометации. В результате были арестованы 1,2 тыс. подозреваемых.

Сотрудники «Лаборатории Касперского» помогли Интерполу в странах Африки задержать более 1,2 тыс подозреваемых, об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Сумма возмещенного ущерба составила $97,4 млн.

С июня по август 2025 г. правоохранители из 18 африканских стран и Великобритании провели совместную операцию против серьезных киберпреступлений, включая ИТ-атаки программ-вымогателей, business email compromise (BEC)-атаки и интернет-мошенничество. Итогом стало возмещение ущерба на $97,4 млн и ликвидация 11 432 объектов вредоносной ИТ-инфраструктуры, использовавшихся для кибератак на около 88 тыс. жертв.

Сотрудники по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» предоставили Интерполу аналитические данные о киберугрозах в Африке, включая фишинговые сайты, ботнеты, DDoS-инфраструктуру и статистику ИТ-атак программ-вымогателей. С января по май 2025 г. ИТ-продукты разработка ИТ-систем защиты от компьютерных вирусов выявили около 10 тыс. уникальных образцов программ-вымогателей, распространяемых в регионе.

По запросу Интерпола специалисты Центра исследования угроз «Лаборатории Касперского» изучили мошенническую схему, связанную с инвестициями в криптовалюту, и выявили новые сетевые индикаторы компрометации, что помогло правоохранителям выйти на след преступников. Мошенничество, из-за которого 65 тыс. человек потеряли в общей сложности $300 млн, было пресечено властями Замбии: они задержали 15 подозреваемых. Расследование продолжается для выявления зарубежных соучастников.

Первый этап операции Serengeti проходил с сентября по октябрь 2024 г. В ходе совместных действий 20 стран было арестовано свыше тысячи подозреваемых, причастных к кибератакам программ-вымогателей, цифровому вымогательству и онлайн-мошенничеству. Ущерб от их деятельности составил около $193 млн, пострадали более 35 тыс. человек.

«Каждая операция, координируемая Интерполом, опирается на длительное и углубляющееся сотрудничество. Такое взаимодействие способствует эффективному обмену информацией и развитию аналитических навыков среди экспертов стран-участниц. Чем активнее участие сторон и обмен данными, тем значительнее результаты с точки зрения масштаба и воздействия. Наша глобальная сеть сейчас сильнее, чем когда-либо, и приносит реальные результаты, защищая жертв», — сказал генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса (Valdecy Urquiza).

«Быстрая цифровизация Африки имеет двойственный характер: она открывает новые возможности, но одновременно повышает риски, — отметила вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Юлия Шлычкова. — Ключевое значение имеет развитие эффективного сотрудничества между частным и государственным секторами. Это укрепляет существующие механизмы взаимодействия и создает новые, способствуя формированию безопасного киберпространства в регионе. Успех операций, координируемых Интерполом, демонстрирует результативность постоянного диалога и обмена данными между частными компаниями и правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью. Расширяя подобные инициативы, мы стремимся сделать цифровой мир пространством возможностей, а не ИТ-угроз».

Согласно отчету Интерпола о киберугрозах в Африке за 2025 г., включающему данные «Лаборатории Касперского», на континенте наблюдается значительный прогресс в сфере кибербезопасности. Тем не менее киберпреступность продолжает расти, в частности, из-за увеличения кибератак с применением искусственного интеллекта (ИИ) и уже готовых ИТ-инфраструктур. Поскольку около 90% африканских правоохранительных структур признают ограниченность возможностей для трансграничного сотрудничества, совместные усилия становятся критически важными для противодействия нарастающим киберугрозам.

Благодаря операциям, координируемым Интерполом, в Африке успешно проведены миссии, позволившие ликвидировать вредоносную ИТ-инфраструктуру и задержать организаторов кибератак. Помимо двух этапов операции Serengeti, сотрудники по информационной безопасноти (ИБ) из «Лаборатории Касперского» участвовали в операциях Africa Cyber Surge, Africa Cyber Surge II и Red Card, направленных на повышение кибербезопасности в африканских странах.

