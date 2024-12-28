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Шлычкова Юлия



28.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке ИИ 1
11.12.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки 1
06.11.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в операции Synergia II 1
18.10.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр 1
12.09.2024 В Южной Корее открылся Центр прозрачности «Лаборатории Касперского» 1
08.05.2024 «Лаборатория Касперского» провела тренинги по кибербезопасности для сотрудников Интерпола 1
15.11.2023 «Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке 1
22.08.2023 «Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Шлычкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 7
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 5
Евросоюз - Совет Европы 86 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
Аксессуары 3881 1
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 106 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Microsoft Windows 15657 1
Kaspersky GERT - Kaspersky Global Emergency Response Team 5 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 8 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
Stock Jürgen - Шток Юрген 2 1
Африка - Африканский регион 3478 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
Европа 21767 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Южная Корея - Сеул 364 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Руанда - Республика 42 1
Америка Латинская 1812 1
Ближний Восток 2943 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Айсберг - Eisberg 177 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
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