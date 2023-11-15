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«Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии своего первого центра прозрачности в Африке — в городе Кигали в Руанде. У посетителей будет возможность увидеть, какие практики применяются в компании для обеспечения прозрачности, и ознакомиться с исходным кодом продуктов.

В последние годы уровень проникновения интернета в африканском регионе неуклонно растёт: по данным Всемирного банка, доля широкополосного доступа в интернет в Африке увеличилась с 26% в 2019 г. до 36% в 2022 г. Согласно стратегии цифровой трансформации Африканского союза, к 2030 г. все жители Африки должны иметь возможность подключаться к интернету, цифровизация будет усиливаться, что в том числе повлечёт и риски.

Новый центр прозрачности «Лаборатории Касперского» в Кигали доступен для партнёров и клиентов компании, а также для регуляторов в области кибербезопасности. В нём посетители смогут ознакомиться с исходным кодом продуктов и сервисов компании, а также с практиками управления данными. Во время визита посетители смогут задать экспертам «Лаборатории Касперского» любые вопросы, связанные с процедурами обработки данных и работой решений компании. Кроме того, они смогут приобрести или усовершенствовать навыки оценки защищённости ИКТ-продуктов, используемых их организациями, в рамках программы обучения Cyber Capacity Building Program.

Открытие нового центра прозрачности приветствовал Джалел Челба, исполняющий обязанности исполнительного директора Африпола: «Африканский регион в настоящее время переживает стремительную цифровую трансформацию, проникновение интернета растёт из года в год. Чтобы противостоять потенциальным рискам безопасности, связанным с использованием технологий, нужно понимать, какие способы снизить их наиболее эффективны. Мы высоко ценим открытость компании и приветствуем начало работы первого центра прозрачности в Африке и Глобальную инициативу по информационной открытости. Это пример для организаций региона с точки зрения построения цифрового доверия. У „Лаборатории Касперского“ есть богатый опыт сотрудничества с местными, региональными и международными правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью, компания делится своим техническим опытом и демонстрирует стандарты прозрачности».

«Всё большее внимание вызывает кибербезопасность в рамках панрегиональной африканской повестки у властей в регионе. „Лаборатория Касперского“ открывает центр прозрачности, чтобы отвечать вызовам рынка, и предлагает обучение по таким направлениям как оценка безопасности продуктов и создание безопасных процессов разработки. Центр прозрачности в Руанде — важная веха и для нас, и для региона, поскольку мы привносим в него лучшие практики в области кибербезопасности», — сказала Юлия Шлычкова, директор «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами.

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«Лаборатория Касперского» открыла уже 11 центров прозрачности, которые расположены в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

В этом году «Лаборатория Касперского» отмечает пятилетие Глобальной инициативы по информационной открытости. С её помощью компания подчёркивает свою готовность раскрывать информацию о том, как она работает, какие стандарты внедряет, как работают её решения и почему они заслуживают доверия. Компания активно привлекает экспертное сообщество в сфере кибербезопасности к верификации своих продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций. «Лаборатория Касперского» стала первым вендором кибербезопасности, раскрывшим свой исходный код.

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