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Jetton Neal Джеттон Нил



02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке 1
06.11.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в операции Synergia II 1
18.10.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу в борьбе с киберугрозами во время Олимпийских игр 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Jetton Neal и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 3
Цифровые активы 130 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 179 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2007 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7333 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12917 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1507 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5240 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4160 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 222 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 160 1
Аксессуары 3952 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4061 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4343 1
Google Android - приложения и разработчики 606 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2996 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14568 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4481 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 640 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14057 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4865 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 8 1
Шлычкова Юлия 10 3
Африка - Африканский регион 3510 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 2
Замбия - Республика 43 1
Нигерия - Федеративная Республика 320 1
Руанда - Республика 45 1
Европа 21880 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 931 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6335 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5988 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8174 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10055 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
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