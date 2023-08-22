«Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки

«Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу, предоставив ему данные об угрозах в ходе операции Africa Cyber Surge II. Это позволило следователям обнаружить скомпрометированную инфраструктуру и задержать злоумышленников, подозреваемых в совершении киберпреступлений в Африке. В результате операции были арестованы 14 человек, а также выявлена сетевая инфраструктура, с которой связаны финансовые потери более чем на $40 млн.

В рамках операции Africa Cyber Surge ведутся постоянные и многосторонние усилия по борьбе с киберпреступностью, а также по защите различных сообществ этого региона. Первая часть операции, в которой «Лаборатория Касперского» также принимала участие, проходила с июля по ноябрь 2022 г. Она включала в себя серию оперативно-розыскных мероприятий против злоумышленников, занимающихся киберпреступностью в африканском регионе.

Вторая часть операции, Africa Cyber Surge II, началась в апреле 2023 г. и продлилась четыре месяца. Она охватила 25 африканских стран. Операцию проводило Управление Интерпола по борьбе с киберпреступностью — под руководством Оперативного отдела Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке, а также в рамках Программы поддержки Африканского союза (ISPA) Интерпола при сотрудничестве с Африканской организацией полицейского сотрудничества (AFRIPOL). Содействие также оказывали Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании, Федеральное министерство иностранных дел Германии и Совет Европы.

Наряду с другими частными организациями-партнёрами Интерпола «Лаборатория Касперского» передала международному агентству индикаторы компрометации (IoC), включая информацию о вредоносных c&с-серверах, фишинговые ссылки и домены, а также мошеннические IP-адреса. В результате Интерполу удалось выстроить сотрудничество между африканскими правоохранительными органами, чтобы расследовать и пресекать деятельность злоумышленников, подозреваемых в вымогательстве, фишинге, компрометации деловой электронной почты и онлайн-мошенничестве.

«Операция Africa Cyber Surge II помогла усилить борьбу с киберпреступностью в странах-участниках, а также укрепить партнёрские отношения между ключевыми заинтересованными сторонами — такими как отделы по реагированию на компьютерные инциденты, интернет-провайдеры. В дальнейшем это будет способствовать снижению глобального влияния киберпреступности, а также защите сообществ в африканском регионе», — сказал Юрген Шток, генеральный секретарь Интерпола.

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«В рамках своей миссии — строить более безопасный мир — „Лаборатория Касперского” уделяет особое внимание важности многостороннего сотрудничества с участием частных организаций, международных правоохранительных органов и национальных властей, — сказала Юлия Шлычкова, руководитель управления по связям с государственными органами „Лаборатории Касперского”. — Только совместно государственные и частные организации смогут способствовать дальнейшему укреплению сферы кибербезопасности в африканском регионе, чтобы помочь странам реализовать свой высокий потенциал без оглядки на препятствия со стороны злоумышленников».

«На фоне роста популярности цифровых систем, информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта важно, чтобы государство и частные организации работали слаженно — чтобы этими технологиями не воспользовались злоумышленники. Такие операции как Cyber Surge помогают пресекать преступные сети, а также выстраивать защиту на уровне отдельного человека, организации и всего общества», — сказал Джалел Челба, исполняющий обязанности исполнительного директора, AFRIPOL.

Обмен данными между «Лабораторией Касперского» и Интерполом — часть пятилетнего соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 г. Оно также включает в себя кадровое содействие и обучение сотрудников правоохранительных органов. С момента подписания документа между организациями были достигнуты положительные результаты по совместным операциям, направленным на борьбу с киберпреступностью, а также просветительским проектам, которые помогают повысить осведомлённость людей о современных рисках в сфере кибербезопасности.