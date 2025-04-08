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IoC-контейнер Принцип объектно-ориентированного программирования



08.04.2025 Mamont еще не вымер: эксперты Solar 4RAYS обнаружили рабочие серверы известного вредоносного приложения 1
11.12.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки 1
11.12.2024 «Гарда» автоматизирует анализ киберугроз 1
25.11.2024 F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство 1
14.11.2024 Bi.Zone обновила сервис Secure DNS 1
31.10.2024 Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ 1
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 1
29.08.2024 МТС RED впервые продемонстрировал прототип МТС RED NGFW 1
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках 1
29.07.2024 В MaxPatrol SIEM добавлено около 70 новых правил обнаружения актуальных киберугроз 1
15.07.2024 «Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак 1
11.07.2024 Дмитрий Чудинов, Почта России: Некоторые сложные кибероперации так и остаются нерасследованными 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 1
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
24.11.2023 Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз 1
01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами 1
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
22.08.2023 «Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки 1
09.08.2023 R-Vision представила обновление технологии R-Vision Endpoint 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 1
01.12.2022 R-Vision выпустила платформу R-Vision TIP версии 2.20 1
01.08.2022 В MaxPatrol SIEM добавлены новые правила обнаружения угроз, требующих оперативного реагирования 1
08.06.2022 Как мигрировать на российские ИБ-решения и обойтись без утечек 1
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR 1
16.03.2022 «Ростелеком-Солар» и «Доктор Веб» объединили усилия для борьбы с киберугрозами 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR? 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
25.01.2021 Varonis расширила функциональность своей платформы кибербезопасности 1
23.11.2020 Positive Technologies: 69% вредоносного ПО с функцией обхода песочниц использовалось для шпионажа 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

IoC-контейнер и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4982 13
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 12
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1245 7
R-Vision - Р-Вижн 164 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 341 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 6
Cisco Systems 5138 5
Microsoft Corporation 24753 5
IBM - International Business Machines Corp 9460 5
Fortinet 393 5
Telegram Group 2113 5
GitHub 852 4
Check Point Software Technologies 767 4
Код Безопасности 637 4
Red Hat 1321 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 233 3
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
Oracle Corporation 6741 2
VK - Mail.ru Group 3471 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Google LLC 11891 2
Varonis Systems 38 2
Anomali 6 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 329 2
Palo Alto Networks 150 2
Cisco Systems - Splunk 69 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 139 2
ESET - ESET Software 1135 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1471 1
МегаФон 9116 1
Softline - Софтлайн 2904 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
Stack Group - Стек Групп 162 1
Dropbox 501 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1060 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Альфа-Банк 1786 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 933 1
Стройлесбанк 2 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 118 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Связной ГК 1372 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Почта России ПАО 2139 1
Unsplash 913 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 1
Трест СКМ 8 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4278 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 179 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6027 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2962 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28386 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 37
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12862 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31372 28
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2294 24
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 219 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30213 21
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 790 19
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24518 15
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6866 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4971 13
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 615 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11590 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4002 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1985 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7486 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3959 11
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 611 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3180 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7575 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20122 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11288 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4149 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1496 9
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 769 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3458 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15984 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 7
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1684 7
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 405 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3123 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4604 18
Linux OS 10133 10
Microsoft Windows 15815 10
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 102 8
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 14 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 358 6
Microsoft Office 365 951 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2079 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1671 5
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 5
Microsoft Office 3782 4
Microsoft Azure 1417 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 57 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 4
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 36 4
Microsoft Office Excel 1211 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 66 4
Fortinet FortiOS 37 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 106 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 119 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 3
Fortinet FortiGuard Services 52 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 793 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1350 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 749 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 154 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 54 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 3
Microsoft Office Word 826 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 251 3
Fortinet FortiSandbox ATP 20 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 3
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 111 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 355 2
Шлычкова Юлия 10 2
Хеирхабаров Теймур 21 2
Баулин Валерий 46 2
Мельникова Анастасия 403 1
Родионов Михаил 45 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Мальнев Алексей 11 1
Гонтарев Павел 96 1
Тоболь Богдан 5 1
Наместников Юрий 40 1
Данильянц Алексей 20 1
Круглов Кирилл 10 1
Зиненко Ольга 10 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Земских Виталий 7 1
Вислоцкий Илья 9 1
Вишняков Алексей 13 1
Xie Michael - Се Майкл 7 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Afrahim Marcel - Афрахим Марсель 1 1
Федоров Алексей 122 1
Старосельская Оксана 3 1
Короткин Илья 3 1
Александров Анатолий 9 1
Корнильев Кирилл 64 1
Первухин Дмитрий 10 1
Богданова Анна 4 1
Кузнецов Виктор 12 1
Хныков Олег 4 1
Рахметов Руслан 56 1
Луцив Данила 6 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Мухаметвалеев Ринат 4 1
Хамракулова Евгения 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 6
Азия - Азиатский регион 5583 3
Индия - Bharat 5505 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 469 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1531 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 432 3
Южная Корея - Республика 6697 2
Япония 13334 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17284 2
Земля - планета Солнечной системы 10434 2
Африка - Африканский регион 3507 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13384 2
Казахстан - Республика 5600 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3107 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Азия Южная 105 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
Индонезия - Республика 970 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
Германия - Федеративная Республика 12747 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Китай - Цзянсу 68 1
США - Монтана 52 1
Испания - Королевство 3728 1
Индийский океан 159 1
Европа 21862 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 318 1
Израиль 2745 1
Америка Латинская 1826 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 1
Австралия - Сидней 274 1
США - Колорадо 382 1
США - Небраска 38 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51950 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11110 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6299 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 5
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2456 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 303 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8686 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2778 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 918 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7073 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 466 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4917 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1244 2
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6411 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1284 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2451 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3535 2
Энергетика - Energy - Energetically 5177 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 3
BleepingComputer - Издание 364 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
NBC News 182 1
F-16.net 126 1
Gartner - Гартнер 3566 3
Juniper Research 529 3
Forrester Research 821 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
Markets&Markets Research 112 1
IBM Research 108 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 3
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 2
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