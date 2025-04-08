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IoC-контейнер Принцип объектно-ориентированного программирования
IoC-контейнер и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 3
|BleepingComputer - Издание 364 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 1
|NBC News 182 1
|F-16.net 126 1
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