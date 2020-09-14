Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гана
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 46
Гана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Волков Дмитрий 39 2
|Рязанов Антон 10 1
|Решетин Олег 38 1
|Дуров Павел 216 1
|Маркин Алексей 4 1
|Дуров Николай 17 1
|Полищук Дмитрий 11 1
|Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Демидов Михаил 132 1
|Bloomberg 786 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|CoinMarKetCap 14 1
|BuzzFeed 13 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru