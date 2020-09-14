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Гана
Республика


14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 2
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
16.02.2017 Tieto разрабатывает свитчинговую платформу для банковской отрасли в Кении 1
06.08.2015 «Лидер» выходит на рынки семи стран благодаря партнерству с MoneyTrans 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
17.10.2014 Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане 3
30.09.2014 Сибирские абоненты МТС этим летом в роуминге скачали на треть больше данных 1
09.04.2014 IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z 2
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
22.08.2013 В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем» 4
12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале 3
17.07.2013 Портал открытых данных США серьезно обновится 1
06.06.2013 Parallels начала колонизацию Черной Африки 1
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
12.10.2012 Начались технические тесты нового спутника Astra 2F 1
09.06.2012 Сервисный корпус IBM внедряет систему мониторинга для региональной инновационной системы Новосибирской области 1
02.11.2010 Россия проигрывает на рынке аутсорсинга 1
21.10.2010 Организаторы аутсорсингового форума «кинули» участников и спонсоров 2
19.07.2010 «Дочка» «Ситроникса» построит первую WiMAX-сеть в Гане 2
01.06.2010 Африканский рынок поддержки Open Source решений ожидает активный рост 1
21.05.2010 Открытое ПО добралось до Африки 1
16.02.2010 30% интернетчиков ищут в Сети пару 1
08.04.2008 Стоимость сделок поглощений в телекоме в 2007 г. снизилась до €185 млрд 1
06.02.2008 Google расширяет присутствие в Африке 1
22.01.2007 Мировой объем продаж RAD в 2006 году вырос на 12% 1

Публикаций - 35, упоминаний - 46

Гана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 2
Tecno Mobile 19 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Huawei 2736 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Samsung Electronics 5749 2
Transsion Holdings 11 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
DEXP 27 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
IBM 3575 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Google LLC 7198 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 1
TA505 - Хакерские группировки 5 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Proofpoint 17 1
OnwardMobility 4 1
Upstream 10 1
Фирма АС 3 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Intracom Telecom 42 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 3 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
Alcatel 231 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Telegram Group 702 1
Coinbase 24 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Почта России ПАО 1580 2
Uber Technologies 258 2
Яндекс.Такси 271 2
Foodfox 11 2
Uber 257 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Яндекс.Еда 93 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 181 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 174 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Бином 16 1
MLU B.V. 10 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
FastCash - метод хищения 3 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
ToF camera - Time-of-flight камера 54 1
USB Type-C - USB-C 901 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
Tecno W - Серия смартфонов 4 2
VirusTotal 40 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
Google Android 10752 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 110 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Ред ОС 239 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Huawei Honor 8 - Серия смартфонов 27 1
PowerVR GE - серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 13 1
MediaTek Helio А - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 14 1
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 1
Яндекс.Ровер 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Google Android 10 172 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Google Play Protect 12 1
Яндекс Go 50 1
Transsion Holdings Spark Power - серия смартфонов 1 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Tecno Mobile HiOS Android 6 1
SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 20 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Google Dragonfly 11 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Ланит LanDocs 42 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4288 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple macOS 935 1
Комиссаров Дмитрий 157 3
Волков Дмитрий 39 2
Рязанов Антон 10 1
Решетин Олег 38 1
Дуров Павел 216 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 17 1
Полищук Дмитрий 11 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Галкина Татьяна 10 1
Демидов Михаил 132 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 13
Индия - Республика 2184 9
Африка 1506 6
Европа 3798 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 6
Камерун - Республика 25 5
Марокко - Королевство 75 5
Союз Мьянма - Республика 47 5
Уганда - Республика 32 5
Нигерия - Федеративная Республика 114 5
Египет - Арабская Республика 370 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Бурунди - Республика 51 4
Казахстан - Республика 2661 4
Сербия - Республика 129 4
Того - Тоголезская Республика 12 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 4
Габон 7 4
Индонезия - Республика 389 4
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 4
Азия - Азиатский регион 1532 4
Мадагаскар - Республика 15 4
Сенегал - Республика 19 4
Кения - Республика 62 3
Беларусь - Белоруссия 2104 3
Болгария - Республика 307 3
Восточная Европа 1698 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 3
Израиль 725 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Танзания - Объединённая Республика 37 3
Чили - Республика 121 3
Тунис - Тунисская Республика 79 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 3
Франция - Французская Республика 2150 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 242 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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