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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гана Республика

Гана - Республика

СОБЫТИЯ


17.10.2014 Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане

тия электронных услуг, современной электронной коммерции и борьбы с бедностью. Электронные паспорта Ганы, уже разработанные и отправленные в печать, представляют собой карты с чипом, двумерным

12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале

Сеть пунктов обслуживания платежной системы Contact в Гане достигла 311, в Нигерии — 2825, Сенегале — 2093 за счет подключения крупнейших ремиттинг
19.07.2010 «Дочка» «Ситроникса» построит первую WiMAX-сеть в Гане

соглашение с DiscoveryTel Ghana (DTG), провайдером услуг передачи данных, на развертывание первой в Гане WiMAX-сети. Сумма соглашения – $1,2 млн. В рамках соглашения Intracom Telecom построит «
28.08.2008 В Гане завершился очередной раунд переговоров по проблемам изменения климата

Как сообщает центр новостей ООН, 27 августа в Аккре, столице республики Гана, завершился очередной раунд переговоров, направленных на разработку проекта нового всеоб
22.08.2008 В Гане обсуждается соглашение по проблемам изменения климата

т центр новостей ООН, 1,6 тыс. делегатов из разных стран мира собрались в Аккре, столице республики Гана, где 21 августа стартовал очередной раунд переговоров, посвященных проблемам изменения к
14.03.2002 Форум в Гане стал продолжением дебатов внутри ICANN

На открывшемся вчера в столице Ганы городе Аккре форуме Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), как и ожидалось, рагорелись жаркие дебаты, причиной которых стала новая система формирования руководящих орган
12.03.2002 На предстоящем саммите ICANN в Гане будет обсуждаться будущее интернета

На саммите Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), который должен состояться в Гане, как полагают эксперты, в действительности будет обсуждаться только один вопрос: кто будет осуществлять надзор за глобальной Сетью и как реорганизовать ICANN таким образом, чтобы увеличить

Публикаций - 73, упоминаний - 88

Гана и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Transsion Holdings 69 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
StarHub 42 2
Network Computer Systems 2 2
Western Wireless 22 2
Samsung Electronics 11065 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Fujitsu 2105 2
Yahoo! 3726 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 7 1
Proton Technologies AG 54 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
OnwardMobility 9 1
Upstream 54 1
Winnti Group - Хакерская группировка 15 1
Фирма АС 5 1
Weblink International 3 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Uber 357 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Foodfox 16 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
MLU B.V. 14 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Barnes & Noble 171 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 1
IOSCO - International Organization of Securities Commissions - Международная организация комиссий по ценным бумагам 2 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
Avasant 1 1
Inbursa 2 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 1
Tata Group 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Volvo Cars 262 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
TMT Investments 115 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 4
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
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Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
FreePik 1841 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Transsion Holdings - Tecno W - серия смартфонов 4 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 2
Google VirusTotal 108 2
Uber Eats - UberEATs 41 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
DD Planet - Выберу.ру 28 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Google Play Protect 21 1
Intel Inside 29 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Transsion Holdings Spark Power - серия смартфонов 1 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 37 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 21 1
Microsoft Windows 98 452 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Visa Electron 63 1
Lynn Stuart - Линн Стюарт 18 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Волков Дмитрий 69 3
Campos Ivan Moura - Кампос Иван Моура 2 2
Touton Louis - Тоутон Луис 8 2
Auerbach Karl - Ауэрбах Карл 6 2
Маркин Алексей 4 1
Файн Александр 11 1
Дуров Николай 23 1
Полищук Дмитрий 14 1
Серебрянников Дмитрий 10 1
Башков Игорь 19 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
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Ткаченко Андрей 25 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Галкина Татьяна 49 1
Петрова Мария 11 1
Яковлев Антон 33 1
Кузовкин Алексей 155 1
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Шалманов Сергей 202 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
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