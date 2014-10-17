Гана - Республика

Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане тия электронных услуг, современной электронной коммерции и борьбы с бедностью. Электронные паспорта Ганы, уже разработанные и отправленные в печать, представляют собой карты с чипом, двумерным

Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале Сеть пунктов обслуживания платежной системы Contact в Гане достигла 311, в Нигерии — 2825, Сенегале — 2093 за счет подключения крупнейших ремиттинг

«Дочка» «Ситроникса» построит первую WiMAX-сеть в Гане соглашение с DiscoveryTel Ghana (DTG), провайдером услуг передачи данных, на развертывание первой в Гане WiMAX-сети. Сумма соглашения – $1,2 млн. В рамках соглашения Intracom Telecom построит «

В Гане завершился очередной раунд переговоров по проблемам изменения климата Как сообщает центр новостей ООН, 27 августа в Аккре, столице республики Гана, завершился очередной раунд переговоров, направленных на разработку проекта нового всеоб

В Гане обсуждается соглашение по проблемам изменения климата т центр новостей ООН, 1,6 тыс. делегатов из разных стран мира собрались в Аккре, столице республики Гана, где 21 августа стартовал очередной раунд переговоров, посвященных проблемам изменения к

Форум в Гане стал продолжением дебатов внутри ICANN На открывшемся вчера в столице Ганы городе Аккре форуме Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), как и ожидалось, рагорелись жаркие дебаты, причиной которых стала новая система формирования руководящих орган