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Гана Республика
СОБЫТИЯ
|17.10.2014
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Всемирный банк вложил $30 млн. в систему ID в Гане
тия электронных услуг, современной электронной коммерции и борьбы с бедностью. Электронные паспорта Ганы, уже разработанные и отправленные в печать, представляют собой карты с чипом, двумерным
|12.08.2013
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Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале
Сеть пунктов обслуживания платежной системы Contact в Гане достигла 311, в Нигерии — 2825, Сенегале — 2093 за счет подключения крупнейших ремиттинг
|19.07.2010
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«Дочка» «Ситроникса» построит первую WiMAX-сеть в Гане
соглашение с DiscoveryTel Ghana (DTG), провайдером услуг передачи данных, на развертывание первой в Гане WiMAX-сети. Сумма соглашения – $1,2 млн. В рамках соглашения Intracom Telecom построит «
|28.08.2008
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В Гане завершился очередной раунд переговоров по проблемам изменения климата
Как сообщает центр новостей ООН, 27 августа в Аккре, столице республики Гана, завершился очередной раунд переговоров, направленных на разработку проекта нового всеоб
|22.08.2008
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В Гане обсуждается соглашение по проблемам изменения климата
т центр новостей ООН, 1,6 тыс. делегатов из разных стран мира собрались в Аккре, столице республики Гана, где 21 августа стартовал очередной раунд переговоров, посвященных проблемам изменения к
|14.03.2002
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Форум в Гане стал продолжением дебатов внутри ICANN
На открывшемся вчера в столице Ганы городе Аккре форуме Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), как и ожидалось, рагорелись жаркие дебаты, причиной которых стала новая система формирования руководящих орган
|12.03.2002
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На предстоящем саммите ICANN в Гане будет обсуждаться будущее интернета
На саммите Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), который должен состояться в Гане, как полагают эксперты, в действительности будет обсуждаться только один вопрос: кто будет осуществлять надзор за глобальной Сетью и как реорганизовать ICANN таким образом, чтобы увеличить
Гана и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Datamonitor 83 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
|IBM Research 111 1
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