Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181394
ИКТ 14098
Организации 10957
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26063
Персоны 78024
География 2917
Статьи 1543
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Winnti Group Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 GodRAT: новый троянец удаленного доступа проникает на корпоративные устройства под видом финансовых документов 1
05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
07.05.2024 Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 1
18.12.2020 Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа 1
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
08.04.2020 Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать 1
04.02.2020 Eset: хакерская группировка Winnti Group атаковала университеты Гонконга 2
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
15.03.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост интереса китайскоговорящих хакеров к здравоохранению 1
18.09.2013 Раскрыта самая яркая и профессиональная хакерская группировка последних лет 1
11.04.2013 Раскрыта кибергруппировка, атакующая онлайн-игры по всему миру 1
11.04.2013 Группа китайских хакеров уже несколько лет наживается на игровых компаниях 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Winnti Group и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 5
ESET - ESET Software 1138 2
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1536 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1374 2
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 6 2
Microsoft Corporation 25014 1
X Corp - Twitter 2894 1
GitHub 915 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Информзащита 813 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2229 1
Red Hat 1332 1
Adobe Systems 1563 1
Trend Micro 621 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 159 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 76 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
APT10 - Хакерская группировка 5 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Google LLC 12060 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 6 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 591 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30106 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13256 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 9
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 827 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70117 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 852 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3201 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1284 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2428 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2301 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26468 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54682 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16498 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5163 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7629 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1724 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6645 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3066 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 715 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1632 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2651 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 690 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 230 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 695 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17557 2
Data monetization - Монетизация данных 1753 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1183 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5554 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25368 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 576 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6730 1
Microsoft Windows API 304 1
Кибербезопасность - ProxyLogon 13 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9084 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8870 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4360 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7249 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2268 1
Оцифровка - Digitization 4788 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4919 7
Microsoft Windows 16084 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 55 2
Linux OS 10563 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 154 2
FreePik 1250 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1751 1
Calypso 24 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 269 1
Google Dragonfly 31 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 910 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 619 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 110 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 183 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 59 1
Positive Technologies - PT Sandbox 89 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
C/C++ - Язык программирования 810 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Impacket 4 1
Yii Framework 5 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Камлюк Виталий 30 2
Tsai Orange - Цай Оранж 4 1
Мельникова Анастасия 428 1
Волков Дмитрий 65 1
Наместников Юрий 40 1
Вишняков Алексей 16 1
Cornelius Eric - Корнелиус Эрик 1 1
Кувшинов Денис 19 1
Осипов Сергей 42 1
Мурашов Николай 11 1
Альперович Дмитрий 10 1
Павлов Никита 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 152172 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17743 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 6
Япония 13418 3
Германия - Федеративная Республика 12844 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1766 2
Южная Корея - Республика 6772 2
Азия - Азиатский регион 5664 2
Беларусь - Белоруссия 5924 2
Индия - Bharat 5598 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 695 2
Азия Восточная 177 2
Европа 24482 1
Сингапур - Республика 1886 1
Африка - Африканский регион 3538 1
Ближний Восток 3005 1
Бразилия - Федеративная Республика 2421 1
Китай - Тайвань 4079 1
Болгария - Республика 781 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 340 1
Таиланд - Королевство 847 1
Чили - Республика 479 1
Монголия 361 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 385 1
Коста-Рика - Республика 96 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Мальта - Республика 133 1
Кения - Республика 156 1
Камбоджа - Королевство 152 1
Гана - Республика 70 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 734 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53605 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8810 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4832 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50050 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30872 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1019 2
Энергетика - Energy - Energetically 5362 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8108 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5138 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4629 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9314 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6109 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11254 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16990 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5860 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10384 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1520 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 204 1
Forbes - Форбс 881 1
ZDnet 661 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2538 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378987, в очереди разбора - 738638.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: