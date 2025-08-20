Получите все материалы CNews по ключевому слову
Winnti Group Хакерская группировка
УПОМИНАНИЯ
Winnti Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Камлюк Виталий 30 2
|Tsai Orange - Цай Оранж 4 1
|Мельникова Анастасия 428 1
|Волков Дмитрий 65 1
|Наместников Юрий 40 1
|Вишняков Алексей 16 1
|Cornelius Eric - Корнелиус Эрик 1 1
|Кувшинов Денис 19 1
|Осипов Сергей 42 1
|Мурашов Николай 11 1
|Альперович Дмитрий 10 1
|Павлов Никита 102 1
|Forbes - Форбс 881 1
|ZDnet 661 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378987, в очереди разбора - 738638.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.