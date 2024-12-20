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Индексная книга (каталог) CNews*
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Осипов Сергей



20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost 1
10.12.2024 Скорость работы песочницы PT Sandbox выросла в девять раз 1
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
07.10.2024 «МТС Линк» и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.07.2024 PT Knockin внесен в единый реестр российского ПО 1
27.05.2024 «Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского программного обеспечения для оптического проектирования 1
05.04.2024 PT Sandbox — первая песочница с искусственным интеллектом в реестре российского ПО 1
24.11.2023 Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз 1
20.09.2023 Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов 1
Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры? 1
03.08.2023 Песочница PT Sandbox компании Positive Technologies усилит возможности «Ред софт» по защите от вредоносного ПО 1
18.04.2023 Positive Technologies обновила PT Sandbox 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
21.01.2022 Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза 1
09.11.2021 Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН 1
29.10.2021 Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 1
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика 1
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 2
13.04.2017 Сайт и смартфон стали основными «дырами» в безопасности 2
10.04.2015 Выручка поставщиков ИТ в ритейл растет несмотря на кризис 1
09.04.2015 ИТ в ритейле: курс на повышение уровня аналитики 2
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1
27.01.2015 Онлайн-торговля уходит в социальные сети 1
22.04.2014 На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ 1
21.04.2014 Ключевые вопросы “лояльных” инноваций 1
16.04.2014 Управление лояльностью идет по пути эволюции 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 1
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки 1
11.04.2014 Мобильность в ритейле: онлайн правит бал 1
17.10.2013 GMCS: Независимые торговые сети способны успешно конкурировать с федеральными 1
23.07.2013 Cian.ru и Realty.dmir.ru объединяются 1
20.06.2013 Treolan займется поставкой NAS-решений Asustor 1
15.11.2012 Топ-менеджер «Скартела» стал директором по специальным проектам GMCS 2
26.10.2012 «Строй Инвест Проект М» представил комплекс технического зрения «Око» 1
28.11.2011 Холдинг «Медиа3» купил компанию «Деловой Мир Онлайн» 1
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон 1
22.01.2008 Россия начала учения корабельной ударной группы в Атлантике 2
06.12.2007 Авианосная группа Северного флота ушла в Средиземное море 1
04.10.2000 Где находится Байнет? 1

Публикаций - 41, упоминаний - 46

Осипов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
Максима ГК - GMCS 359 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 7
Корус Консалтинг ГК 1217 7
Деловой Мир Онлайн 10 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 5
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 5
Крок - Croc 1777 4
Microsoft Corporation 24625 4
Maykor GMCS 44 4
MPOC Technologies 5 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Прогноз 1650 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
1С-Рарус 887 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ростелеком 9701 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Google LLC 11775 1
SAP SE 5277 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Микротест 278 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Oracle Corporation 6688 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yahoo! 3697 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
ЦИАН - CIAN 131 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 4
ПромСвязьКапитал 83 4
Joox 4 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 3
Mimons Investments 4 3
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 8 3
Белый Ветер 356 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
Tesco 82 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 2
Fastrunner Investments 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
eBay Inc 1619 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
OR Group - Обувь России 29 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 12
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 10
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 6
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
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Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 4
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 4
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BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 3
Positive Technologies - PT Sandbox 71 10
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 7
Linux OS 9937 6
Microsoft Windows 15657 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 4
Red Hat RPM - Package Manager 159 4
Omni - криптовалюта 86 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
1С:Розница 103 1
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Apple Pay 489 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Dynamics 1175 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 19 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Осипов Александр 87 9
Мельников Максим 31 4
Демин Дмитрий 11 4
Махов Геннадий 11 4
Тарантасов Геннадий 12 3
Рыбакова Любовь 17 3
Ананьев Алексей 110 3
Майоров Дмитрий 10 3
Козырь Сергей 32 2
Оганесян Артак 31 2
Заржецкий Александр 35 2
Сизов Алексей 14 2
Коган Вячеслав 8 2
Сафронов Юрий 67 2
Андреев Максим 37 2
Оганесян Ашот 122 2
Максимов Николай 2 2
Вишняков Алексей 11 2
Чикер Николай 2 2
Старынина Елена 2 2
Гончаров Павел 4 1
Тархов Андрей 6 1
Макаров Алексей 62 1
Чимиричкина Мария 30 1
Собянин Сергей 382 1
Путин Владимир 3171 1
Бакунов Григорий 22 1
Скрынский Василий 3 1
Дергилёв Никита 44 1
Сердюков Анатолий 83 1
Могилевский Михаил 33 1
Рахманов Александр 23 1
Суворов Андрей 45 1
Николашин Павел 3 1
Морозов Дмитрий 19 1
Воропаева Екатерина 22 1
Прохоров Сергей 23 1
Козлова Елена 18 1
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
Яблонский Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Беларусь - Белоруссия 5664 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Европа 21767 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 237 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Средиземное море - Средиземноморье 199 2
Атлантический океан - Атлантика 283 2
Казахстан - Республика 5526 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Швеция - Королевство 3619 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
Беларусь - Минск 631 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Португалия - Лиссабон 40 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 1
Нидерланды 3517 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 6
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
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