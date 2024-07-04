PT Knockin внесен в единый реестр российского ПО

Сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты внесен в Единый реестр российского ПО. В соответствии с поручением Минцифры России от 28 июня 2024 г. PT Knockin отнесен к классу ПО «Средства защиты почтовых систем».

Теперь сервисом смогут воспользоваться государственные организации и компании критической информационной инфраструктуры (КИИ), для которых действует ограничение на закупку систем, не входящих в реестр российского ПО.

Киберпреступники регулярно изобретают новые техники, чтобы обходить защиту компаний. В I квартале 2024 г. в 68% успешных атак на организации злоумышленники использовали вредоносное ПО, при этом больше половины (51%) взломов начинались с фишинговых электронных писем. Чтобы защититься от новых векторов атак, необходимо не только внедрять современные средства защиты, но и регулярно проверять эффективность их работы с помощью специальных сервисов, таких как PT Knockin.

После включения в реестр российского ПО сервис Positive Technologies стал доступен еще большему числу компаний. В частности, PT Knockin теперь смогут использовать субъекты КИИ, которым, согласно указу Президента РФ от 30 марта 2022 г. №166, с начала 2025 г. будет запрещено применять иностранное ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

«Включение сервиса PT Knockin в единый реестр российского ПО позволит клиентам с легкостью проверить защищенность своей электронной почты, а для компаний с государственным участием и объектов КИИ также соответствовать требованиям 166 указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. и приказа Минцифры России от 18 января 2023 №21», — сказал Сергей Осипов, руководитель направления защиты от вредоносного ПО, Positive Technologies.

Чтобы воспользоваться PT Knockin, компаниям не нужно ничего скачивать или устанавливать — достаточно ввести адрес своей электронной почты на веб-странице и авторизоваться. В течение двух минут после запуска проверки PT Knockin выдаст вердикт о результативности имеющихся в компании средств защиты почты, а также предложит рекомендации по устранению недостатков.

Сервис предоставляется в форматах бесплатной и платной версий — они отличаются количеством образцов вредоносного ПО и дополнительными возможностями, такими как отправка писем по расписанию, расширенные рекомендации по настройке средств защиты, подписка не трендовые образцы ВПО и ранний доступ (в течение 12 часов) к экспертизе Positive Тechnologies.