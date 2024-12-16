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Positive Technologies PT Knockin


Сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты в 2024 году внесен в единый реестр российского ПО. В соответствии с поручением Минцифры России от 28 июня 2024 года PT Knockin отнесен к классу ПО «Средства защиты почтовых систем».

Теперь сервисом смогут воспользоваться государственные организации и компании критической информационной инфраструктуры (КИИ), для которых действует ограничение на закупку систем, не входящих в реестр российского ПО.


16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
12.12.2024 АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий 1
28.11.2024 Positive Technologies: новая группировка TaxOff использует сложный бэкдор в атаках на российский госсектор 1
07.11.2024 Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей 1
22.07.2024 Объем отгрузок Positive Technologies в I полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 г. в диапазоне от 40 до 50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса 1
04.07.2024 PT Knockin внесен в единый реестр российского ПО 1
31.05.2024 Positive Technologies выявила 10 популярных техник атак, используемых вредоносным ПО в России 1
27.04.2024 Positive Technologies в I квартале 2024 года увеличила объем отгрузок на 49% и продолжила инвестировать в рост бизнеса 1
15.04.2024 Positive Technologies: группировка, известная кибератаками на Латинскую Америку, добралась до России 1
03.04.2024 Positive Technologies анонсировала сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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