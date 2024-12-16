Positive Technologies PT Knockin
Сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты в 2024 году внесен в единый реестр российского ПО. В соответствии с поручением Минцифры России от 28 июня 2024 года PT Knockin отнесен к классу ПО «Средства защиты почтовых систем».
Теперь сервисом смогут воспользоваться государственные организации и компании критической информационной инфраструктуры (КИИ), для которых действует ограничение на закупку систем, не входящих в реестр российского ПО.
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
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|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
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