Сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты в 2024 году внесен в единый реестр российского ПО. В соответствии с поручением Минцифры России от 28 июня 2024 года PT Knockin отнесен к классу ПО «Средства защиты почтовых систем».

Теперь сервисом смогут воспользоваться государственные организации и компании критической информационной инфраструктуры (КИИ), для которых действует ограничение на закупку систем, не входящих в реестр российского ПО.