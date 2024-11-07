Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей

Компания Positive Technologies подвела итоги работы за 9 месяцев 2024 г. Объем отгрузок клиентам составил 9,1 млрд руб., валовая прибыль составила 98% от общего объема отгрузок. Менеджмент компании ожидает, что итоговый объем отгрузок за 2024 г., основная часть которых традиционно приходится на IV квартал, составит от 30 до 36 млрд руб., что ниже изначальных ожиданий компании, но выше прогнозируемого роста рынка кибербезопасности в России. Позитивное влияние на развитие бизнеса Positive Technologies в ближайшие годы окажут укрепление лидерства и расширение клиентской базы в России, вывод на рынок новых продуктов, в частности запуск PT NGFW, реализация комплексных проектов по построению результативной кибербезопасности, а также экспансия на зарубежные рынки. В рамках развития бизнеса и запуска новых продуктов объем инвестиций Positive Technologies в R&D вырос на 74% до 6,5 млрд руб.

Основной вклад в финансовые результаты за 9 месяцев внесли продукты MaxPatrol SIEM (2,9 млрд руб., +14% к аналогичному периоду прошлого года), MaxPatrol VM (1,6 млрд руб., рост на 22%), PT Network Attack Discovery (0,8 млрд руб., увеличение на 14%), а также расширенная техподдержка (0,7 млрд руб., рост на 24%) и услуги в области ИБ (0,5 млрд руб., +15%). Компания вышла на новый сегмент рынка сетевой безопасности, представив решение PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения): на настоящий момент получено более 180 заявок на пилотирование решения, 60 из которых успешно реализованы. В результате расширения клиентской базы, на 69,9% увеличился объем отгрузок в сегменте «средний и крупный региональный бизнес», а его доля превысила 13% (годом ранее она составляла 6,5%).

Традиционная концентрация отгрузок в IV квартале в этом году усиливается. По прогнозам компании, на этот период придется 70–75% от общего объема отгрузок за год. Менеджмент ожидает, что по результатам 2024 г. общий объем отгрузок составит от 30 до 36 млрд руб.

Positive Technologies продолжает демонстрировать рост бизнеса темпами, превышающими общую динамику рынка информационной безопасности в России. По данным Центра стратегических разработок, по итогам 2023 г. доля Positive Technologies на рынке ИБ в России составила 14,1%, увеличившись за год на 1,7 п.п., что позволило компании вплотную приблизиться к первой строчке рейтинга.

В дополнение к основному клиентскому сегменту (крупный корпоративный бизнес) Positive Technologies продолжает активно расширять клиентскую базу за счет среднего и крупного регионального бизнеса. Ранее озвученная цель по привлечению до 2 тыс. новых клиентов до конца 2025 г. является дополнительным драйвером роста бизнеса, при этом общая воронка потенциальных новых заказчиков расширилась почти до 3000 организаций. Увеличилось количество клиентов среди крупнейших компаний — участников рейтинга RAEX-600 (с 119 на конец 2023 г. до 133, или с 20% до 22%). Количество партнеров увеличилось на 20%, с 402 до 481.

Positive Technologies увеличивает инвестиции в разработку новых продуктов и улучшение функциональности уже присутствующих на рынке решений. Объем вложений в R&D за минувшие 9 месяцев увеличился на 74% к аналогичному периоду прошлого года и составил 6,5 млрд руб., а всего в 2024 г. на разработку планируется направить около 9 млрд руб., по сравнению с 5 млрд руб. годом ранее. Основной финансовый эффект от инвестиций, сделанных за последние 2 года, компания получит в 2025-2026 гг: эти вложения существенно ускорят темпы вывода на рынок новых продуктов и масштабирования бизнеса. Positive Technologies не планирует снижать объем инвестиций в R&D и усиление команды: с начала текущего года штат сотрудников увеличился на 812 человек (на 36%), в первую очередь за счет расширения команд разработчиков и экспертов в области ИБ.

20 ноября Positive Technologies проведет запуск PT NGFW — межсетевого экрана нового поколения. Объем российского рынка NGFW составляет порядка 100 млрд руб., что сопоставимо со всем адресуемым рынком Positive Technologies на текущий момент. Компания планирует занять более 50% этого рынка.

По многим параметрам PT NGFW соответствует передовым зарубежным решениям, что подтверждается результатами внутренних тестирований, утверждают в компании. В настоящее время PT NGFW уже поставляется партнерам и дистрибьюторам, стартовали отгрузки клиентам. Текущий ожидаемый результат по отгрузкам данного продукта в 2024 г. составляет 2–3 млрд руб.; основной объем продаж PT NGFW придется на 2025 и последующие годы. Более 200 партнеров уже заявили о планах реализации проектов с использованием PT NGFW в 2025 г.

Positive Technologies продолжает развивать направление метапродуктов, формируя новый рынок и класс высокотехнологичных и автоматизированных решений в области ИБ. Реализуется ряд проектов по построению результативной кибербезопасности, в том числе с применением метапродукта MaxPatrol O2. В мае 2024 г. был представлен MaxPatrol Carbon, который помогает подготовить IT-инфраструктуру к отражению атак и обеспечивает непрерывный контроль киберустойчивости, делая невозможным причинение ущерба компании.

В октябре на Positive Security Day был анонсирован выход MVP PT Dephaze. Продукт открывает новый для Positive Technologies сегмент рынка кибербезопасности — систем класса breach and attack simulation (BAS) и автоматического пентеста. Кроме того, с запуском еще одного нового решения — PT Data Security — компания выходит на новый для нее рынок защиты данных. Старт пилотирования и продаж этих решений запланирован на 2025 г. В этом году Positive Technologies также запустила новый сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты.

Активно развивается направление услуг Bug Bounty на платформе Standoff, объем продаж увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это демонстрирует реальный спрос со стороны клиентов на результативную кибербезопасность, в рамках которой программа Bug Bounty — максимально эффективный инструмент для независимой оценки защищенности. Количество компаний, реализующих свои программы Bug Bounty, по сравнению с 2023 г. выросло более чем на 70%. Общая сумма выплат через платформу с начала 2024 г. составила более 70 млн руб. (за весь 2023 г. – 57 млн руб.).

Приоритетами Positive Technologies в рамках зарубежной экспансии являются увеличение количества локальных партнеров в фокусных регионах, исследование специфики регионов и бизнес-модели, усиление команды международного бизнеса. Компания продолжает закрепляться на ключевых зарубежных рынках, среди которых страны Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ведется активная работа по установлению партнерств для обеспечения продаж продуктов и решений Positive Technologies: только в III квартале 2024 г. заключено 85 новых партнерств.

Развитию бизнеса также способствует участие в ключевых международных выставках и конференциях. Так, Positive Technologies стала участником крупнейшей технологической выставки GITEX, на которой получила несколько наград и заключила ряд соглашений о партнерстве с компаниями из ОАЭ, Индии, Египта и Саудовской Аравии. Эксперты Positive Technologies продемонстрировали новым партнерам и потенциальным заказчикам реальный опыт использования продуктов и решений компании.