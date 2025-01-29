PT Dephaze позволяет безопасно для инфраструктуры в автоматическом режиме с помощью технологий машинного обучения проводить внутреннее тестирование на проникновение — без ограничения по числу проверок. Для запуска симуляции пользователю требуется лишь установить ПО на сервер, указать цель и ждать результата. Среди целей можно задать как интересующие точки в инфраструктуре — информационную систему, приложение, устройство, например компьютер генерального директора, целый сегмент, к примеру с платформой «1С»), так и недопустимые события, которые каждая компания для себя определяет. При необходимости можно исключить определенные узлы и техники эксплуатации.