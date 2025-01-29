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Positive Technologies PT Dephaze


PT Dephaze позволяет безопасно для инфраструктуры в автоматическом режиме с помощью технологий машинного обучения проводить внутреннее тестирование на проникновение — без ограничения по числу проверок. Для запуска симуляции пользователю требуется лишь установить ПО на сервер, указать цель и ждать результата. Среди целей можно задать как интересующие точки в инфраструктуре — информационную систему, приложение, устройство, например компьютер генерального директора, целый сегмент, к примеру с платформой «»), так и недопустимые события, которые каждая компания для себя определяет. При необходимости можно исключить определенные узлы и техники эксплуатации.


29.01.2025 Система непрерывного автоматического пентеста PT Dephaze внесена в Единый реестр российского ПО 1
07.11.2024 Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей 1
11.10.2024 Контролируемый автоматический пентест с PT Dephaze: Positive Technologies выходит на рынок продуктов для симуляции атак 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
8230 1
Positive Technologies - PT SWARM 12 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
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Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 620 3
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 562 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1975 1
Positive Technologies - PT Data Security 3 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
Positive Technologies - PT Knockin 11 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 341 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3043 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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