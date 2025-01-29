Positive Technologies PT Dephaze
PT Dephaze позволяет безопасно для инфраструктуры в автоматическом режиме с помощью технологий машинного обучения проводить внутреннее тестирование на проникновение — без ограничения по числу проверок. Для запуска симуляции пользователю требуется лишь установить ПО на сервер, указать цель и ждать результата. Среди целей можно задать как интересующие точки в инфраструктуре — информационную систему, приложение, устройство, например компьютер генерального директора, целый сегмент, к примеру с платформой «1С»), так и недопустимые события, которые каждая компания для себя определяет. При необходимости можно исключить определенные узлы и техники эксплуатации.
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
|1С 8230 1
|Positive Technologies - PT SWARM 12 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
|Бабин Ярослав 11 1
|Назаров Егор 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
|Египет - Арабская Республика 1006 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
|Африка Северная 232 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1020 1
|Индия - Bharat 5453 1
|Ближний Восток 2944 1
|Саудовская Аравия - Королевство 586 1
|Америка Латинская 1813 1
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