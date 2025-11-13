Получите все материалы CNews по ключевому слову
Positive Technologies PT Fusion Единый портал для работы с данными о киберугрозах
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|13.11.2025
|Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей 1
|12.11.2025
|Positive Technologies запустила сервис PT Fusion для более эффективного реагирования на киберугрозы 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399415, в очереди разбора - 732319.
Создано именных указателей - 185804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.