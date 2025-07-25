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Ивлев Михаил


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Банк «Оранжевый» убедился в результативности внутреннего автопентеста c PT Dephaze 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ивлев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1363 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 267 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29927 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 764 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4863 1
Positive Technologies - PT Dephaze 10 1
Бабин Ярослав 14 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16940 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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