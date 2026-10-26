iTProtect помог организации «Росатома» перейти на регулярную проверку защищенности с помощью PT Dephaze

Одна из организаций госкорпорации «Росатом» расширила проверку защищенности внутренней инфраструктуры при помощи мобильной версии PT Dephaze от Positive Technologies. Внедрение решения для регулярного внутреннего пентеста осуществила команда iTProtect, специализированного интегратора в области информационной безопасности (ИБ). Автопентест помог снизить нагрузку на ИБ-специалистов компании и учесть требования Приказа ФСТЭК № 117. Киберустойчивость внутренней ИТ-среды проверяется с высокой периодичностью при помощи более чем 100 техник компрометации. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Выбор в пользу автопентеста связан с необходимостью соблюдения новых регуляторных требований, в том числе норм приказа ФСТЭК России № 117, которым следуют организации ГК «Росатома». В соответствии с требованиями компаниям необходимо регулярно проводить оценку защищенности систем, включая активное выявление уязвимостей.

Специалисты iTProtect предложили для этих целей систему автопентеста PT Dephaze. Продукт осуществляет непрерывную автоматическую проверку защищенности ИТ-инфраструктуры и выполняет действия, которые могли бы совершать злоумышленники. Система не просто сканирует ИТ-контур и проводит разведку доступных сервисов, но и пытается использовать найденные недостатки безопасности, чтобы продвинуться вглубь инфраструктуры. Также система находит избыточные права доступа у пользователей и неправильную сегментацию сети, позволяющую легко перемещаться между отделами. Кроме того, она выявляет слабые парольные политики, которые сотрудники нарушают на практике.

Мобильная версия позволяет проводить тестирование внутренней инфраструктуры с переносного устройства. Например, автопентест можно запустить локально на ноутбуке и проверить защищенность систем в изолированном контуре и на закрытом предприятии.

На начальном этапе команда iTProtect провела пилотное тестирование инструмента. Заказчику было важно оценить защищенность отдельных сегментов инфраструктуры, проверить возможности настройки параметров тестирования, в том числе зоны исключений, и интенсивности атакующих действий. Важными критериями выбора системы были эффективность результата проверок и удобство использования технологии.

Во время пилота с помощью PT Dephaze проверили, есть ли в системе доступные для эксплуатации уязвимости и какие сервисы нуждаются в усилении защиты.

«Когда речь идет о крупных компаниях и операторах ГИС, ручные проверки становятся слишком дорогими, медленными и малоэффективными. Автопентест меняет парадигму: он дает ИБ-специалистам компании актуальную карту реальных векторов атак на регулярной основе, а не раз в полгода. Использование мобильной версии делает этот процесс физически возможным даже там, где классическая инфраструктура мониторинга недостижима. Заказчик на постоянной основе оценивает объективную картину защищенности без рисков остановки процессов. Мы смогли предложить удобный формат контроля, полностью закрывающий требования нового приказа регулятора», — сказал Кай Михайлов, руководитель отдела разработки решений информационной безопасности iTProtect.

Регулярная оценка защищенности с помощью автопентеста PT Dephaze позволяет сократить риски кражи конфиденциальных данных и учетных записей и вовремя выявить и исключить возможности распространения атаки, даже если злоумышленник попал в инфраструктуру. По итогам проверки компания получает рекомендации по устранению выявленных уязвимостей, ошибок конфигурации и внедрению компенсирующих мер. Все проверки проходят под контролем администратора: система предусматривает запрос подтверждения на выполнение действий, и это исключает случайную остановку критически важных процессов.

«iTProtect активно внедряет PT Dephaze в российских компаниях и помогает переходить от разовых проверок к регулярной оценке защищенности бизнеса. Сегодня практическая безопасность начинается с понимания того, как может действовать злоумышленник в инфраструктуре. Такой подход позволяет не просто находить слабые места в киберзащите, но проверять реальные возможности развития атаки и последовательно снижать риски», — сказал Ярослав Бабин, директор по продуктам для симуляции атак Positive Technologies.