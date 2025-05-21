Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Positive Technologies PT Maze


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Positive Technologies запустит сервис для защиты мобильных приложений от обратной разработки 1
08.04.2025 Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1285 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 362 1
ВирусБлокАда 12 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 38 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4376 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
OWASP - Open Web Application Security Project 102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 2
Clone - Клонирование 508 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 233 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 313 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2154 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 289 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 91 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 435 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5556 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 349 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 633 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2373 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3013 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 713 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2767 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5489 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
Positive Technologies - PT Data Security 5 1
Positive Technologies - PT Dephaze 8 1
Positive Technologies - PT Knockin 15 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 51 1
Google Android 14252 1
Apple iOS 7958 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 375 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 1
Positive Technologies - PT Sandbox 83 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 142 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Баранов Денис 18 1
Анисеня Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 2
Индия - Bharat 5534 1
Беларусь - Белоруссия 5824 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
Египет - Арабская Республика 1019 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1019 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1169 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 273 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 388 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2563 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9040 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5957 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7636 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153