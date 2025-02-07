Positive Technologies PT Data Security
PT Data Security — единое решение для защиты данных, независимо от их типа и места хранения, с функцией автоматизированной классификации информации по уровню значимости.
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Кораблев Денис 18 1
|Рыжков Виктор 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144887 2
|Америка Латинская 1816 1
|Египет - Арабская Республика 1006 1
|Африка Северная 232 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
|Саудовская Аравия - Королевство 586 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1027 1
|Индия - Bharat 5458 1
|Ближний Восток 2948 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
Создано именных указателей - 168067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.