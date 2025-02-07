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Positive Technologies PT Data Security


PT Data Security — единое решение для защиты данных, независимо от их типа и места хранения, с функцией автоматизированной классификации информации по уровню значимости.


07.02.2025 Positive Technologies подводит предварительные итоги 2024 года: объем отгрузок клиентам компании составил около 26 млрд рублей 1
25.11.2024 Positive Technologies запускает программу раннего тестирования нового решения — PT Data Security 1
07.11.2024 Объем отгрузок Positive Technologies за первые 9 месяцев 2024 года составил 9,1 млрд рублей 1
11.10.2024 Positive Technologies выходит на рынок защиты данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2163 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2067 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12784 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 569 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9412 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 69 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7612 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6697 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11986 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 265 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 647 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7418 1
Positive Technologies - PT Knockin 12 1
Positive Technologies - PT Dephaze 4 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 344 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 41 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 97 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144887 2
Америка Латинская 1816 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Африка Северная 232 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1027 1
Индия - Bharat 5458 1
Ближний Восток 2948 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1949 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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