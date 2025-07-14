PT Data Security с особым ML-алгоритмом впервые доступен для «пилотов»

Единое решение для защиты данных PT Data Security, MVP-версия которого была представлена Positive Technologies в 2024 г., обновлено до бета-версии и впервые доступно для пилотных проектов. В продукте появились гибкая классификация данных, идентификация бизнес-приложений, а также ИИ-модуль, способный точно находить критически значимые сведения в источниках любых типов практически без участия специалистов по ИБ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В бета-версии PT Data Security появился ИИ-модуль, повышающий точность классификации данных. Чем хуже в организации систематизированы сведения, тем труднее средствам безопасности выделять среди них значимые и обеспечивать их защиту. Традиционные методы обнаружения и классификации информации, которые базируются на применении регулярных выражений и формальной логике, уже не дают необходимых результатов. Как следствие, с их помощью неэффективно анализировать современные сложные и разнородные инфраструктуры данных.

Благодаря высокой точности ML-алгоритма, разработанного Positive Technologies, PT Data Security детектирует любые типы данных — как структурированные, так и полу- и неструктурированные. Результаты тестов показали, что ML-модуль в некоторых случаях в два раза точнее справляется с задачей обнаружения и классификации сведений, чем применение регулярных выражений. На работу модели не влияют неинформативные названия колонок, комбинации нескольких форматов записей, пропуски, опечатки и другие факторы, снижающие качество записи данных. Решение одинаково хорошо ищет и обрабатывает разные источники: документы, таблицы в базах данных и пр.

Еще одна новая возможность PT Data Security — функция идентификации бизнес-приложений (CRM-, ERP-систем и т. п.). Специалисты Positive Technologies выяснили, что при построении защиты компаниям среди прочего важно знать, сколько в их инфраструктуре баз данных, принадлежащих конкретным бизнес-системам, и где именно они находятся.

«Создание инструмента для детектирования корпоративных ИТ-систем и их компонентов оказалось вызовом для команды разработки, аналогичных технологий в продуктах других вендоров сегодня нет. Теперь PT Data Security показывает реальную картину, точно обнаруживая число баз данных, их дислокацию и связь с определенным ПО. Например, по структуре таблиц решение может установить, что перед ним база, относящаяся к CRM-системе „Битрикс24“. Кроме того, специалисты по ИБ могут писать собственные правила выявления приложений, специфичных для их компании, — сказал Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных, Positive Technologies. — Мы получаем положительную обратную связь о высокой результативности технологии: иногда клиенты ошибочно предполагают, что база данных той или иной системы хранится в одном месте, но после проверки с помощью PT Data Security обнаруживается, что баз намного больше — они могут быть клонированы, а значит, их все необходимо защищать».

Часть функций PT Data Security была добавлена по итогам программы раннего тестирования. В течение шести месяцев вендор проводил исследования и глубинные интервью с потенциальными пользователями продукта и собирал с них пожелания. Разносторонняя обратная связь помогла команде R&D приоритизировать функциональные возможности, выстроить карту развития PT Data Security в соответствии с потребностями российского рынка и спецификой различных отраслей. Среди функций, запрошенных участниками программы, уже реализованы гибкая классификация и возможность добавления собственных классов данных, а также поддержка самых распространенных в отечественных инфраструктурах хранилищ данных — структурированных (PostgreSQL, MySQL) и неструктурированных (Amazon S3, SMB).

В частности, при помощи тонко настраиваемого классификатора продукт находит не атомарные сущности без контекста (ФИО, даты рождения, адреса), а отдельные классы документов, например доверенности, приказы, специфические отчеты. При поиске их местоположения операторы указывают перечень признаков идентификации. Для сравнения: системы такого-то класса способны выполнять поиск лишь по одному параметру. Помимо этого, в PT Data Security можно задавать собственные классы данных и правила их обнаружения. Опция актуальна для компаний, использующих свои шаблоны конфиденциальных документов либо иные сущности с уникальными идентификаторами.

Оставить заявку на бесплатный пилотный проект можно на странице продукта. Выпуск коммерческой версии намечен на конец 2025 г.