Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

PT Data Security с особым ML-алгоритмом впервые доступен для «пилотов»

Единое решение для защиты данных PT Data Security, MVP-версия которого была представлена Positive Technologies в 2024 г., обновлено до бета-версии и впервые доступно для пилотных проектов. В продукте появились гибкая классификация данных, идентификация бизнес-приложений, а также ИИ-модуль, способный точно находить критически значимые сведения в источниках любых типов практически без участия специалистов по ИБ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В бета-версии PT Data Security появился ИИ-модуль, повышающий точность классификации данных. Чем хуже в организации систематизированы сведения, тем труднее средствам безопасности выделять среди них значимые и обеспечивать их защиту. Традиционные методы обнаружения и классификации информации, которые базируются на применении регулярных выражений и формальной логике, уже не дают необходимых результатов. Как следствие, с их помощью неэффективно анализировать современные сложные и разнородные инфраструктуры данных.

Благодаря высокой точности ML-алгоритма, разработанного Positive Technologies, PT Data Security детектирует любые типы данных — как структурированные, так и полу- и неструктурированные. Результаты тестов показали, что ML-модуль в некоторых случаях в два раза точнее справляется с задачей обнаружения и классификации сведений, чем применение регулярных выражений. На работу модели не влияют неинформативные названия колонок, комбинации нескольких форматов записей, пропуски, опечатки и другие факторы, снижающие качество записи данных. Решение одинаково хорошо ищет и обрабатывает разные источники: документы, таблицы в базах данных и пр.

Еще одна новая возможность PT Data Security — функция идентификации бизнес-приложений (CRM-, ERP-систем и т. п.). Специалисты Positive Technologies выяснили, что при построении защиты компаниям среди прочего важно знать, сколько в их инфраструктуре баз данных, принадлежащих конкретным бизнес-системам, и где именно они находятся.

«Создание инструмента для детектирования корпоративных ИТ-систем и их компонентов оказалось вызовом для команды разработки, аналогичных технологий в продуктах других вендоров сегодня нет. Теперь PT Data Security показывает реальную картину, точно обнаруживая число баз данных, их дислокацию и связь с определенным ПО. Например, по структуре таблиц решение может установить, что перед ним база, относящаяся к CRM-системе „Битрикс24“. Кроме того, специалисты по ИБ могут писать собственные правила выявления приложений, специфичных для их компании, — сказал Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных, Positive Technologies. — Мы получаем положительную обратную связь о высокой результативности технологии: иногда клиенты ошибочно предполагают, что база данных той или иной системы хранится в одном месте, но после проверки с помощью PT Data Security обнаруживается, что баз намного больше — они могут быть клонированы, а значит, их все необходимо защищать».

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

Часть функций PT Data Security была добавлена по итогам программы раннего тестирования. В течение шести месяцев вендор проводил исследования и глубинные интервью с потенциальными пользователями продукта и собирал с них пожелания. Разносторонняя обратная связь помогла команде R&D приоритизировать функциональные возможности, выстроить карту развития PT Data Security в соответствии с потребностями российского рынка и спецификой различных отраслей. Среди функций, запрошенных участниками программы, уже реализованы гибкая классификация и возможность добавления собственных классов данных, а также поддержка самых распространенных в отечественных инфраструктурах хранилищ данных — структурированных (PostgreSQL, MySQL) и неструктурированных (Amazon S3, SMB).

В частности, при помощи тонко настраиваемого классификатора продукт находит не атомарные сущности без контекста (ФИО, даты рождения, адреса), а отдельные классы документов, например доверенности, приказы, специфические отчеты. При поиске их местоположения операторы указывают перечень признаков идентификации. Для сравнения: системы такого-то класса способны выполнять поиск лишь по одному параметру. Помимо этого, в PT Data Security можно задавать собственные классы данных и правила их обнаружения. Опция актуальна для компаний, использующих свои шаблоны конфиденциальных документов либо иные сущности с уникальными идентификаторами.

Оставить заявку на бесплатный пилотный проект можно на странице продукта. Выпуск коммерческой версии намечен на конец 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще