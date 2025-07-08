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Digital Spirit Закрома Закрома.Хранение Закрома.Архив Закрома.Диск


Digital Spirit — российский разработчик платформ и продуктов. Экосистема продуктов ЗАКРОМА позволяет организациям закрыть собой вопросы корпоративного хранения как файлов, так и документов для всей организации. Базовый продукт объектное S3-хранилище «ЗАКРОМА.Хранение» дополняют такие продукты, как электронный архив «ЗАКРОМА.Архив» и пользовательское приложение «ЗАКРОМА.Диск».

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Любовь Родионова -

Любовь Родионова, Arenadata: Мониторинг СУБД снижает производительность на 10% — мы это исправили

 1
02.10.2024 Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем 1
11.07.2024 Подтверждена совместимость объектного S3 хранилища «Закрома.Хранение» от Digital Spirit с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Digital Spirit и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 150 1
Proxima 40 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Digital Spirit - Диджитал Спирит 1 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4502 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11854 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 234 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25079 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6007 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 1
Orion soft - Proxima DB 48 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 770 1
Родионова Любовь 10 1
Логинов Станислав 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9324 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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