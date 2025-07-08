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Digital Spirit Закрома Закрома.Хранение Закрома.Архив Закрома.Диск
Digital Spirit — российский разработчик платформ и продуктов. Экосистема продуктов ЗАКРОМА позволяет организациям закрыть собой вопросы корпоративного хранения как файлов, так и документов для всей организации. Базовый продукт объектное S3-хранилище «ЗАКРОМА.Хранение» дополняют такие продукты, как электронный архив «ЗАКРОМА.Архив» и пользовательское приложение «ЗАКРОМА.Диск».
УПОМИНАНИЯ
Digital Spirit и организации, системы, технологии, персоны:
|Orion soft - Орион софт - 150 1
|Proxima 40 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
|Digital Spirit - Диджитал Спирит 1 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 430 1
|Orion soft - Proxima DB 48 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 770 1
|Родионова Любовь 10 1
|Логинов Станислав 34 1
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