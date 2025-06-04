Получите все материалы CNews по ключевому слову
Береста РК Береста ПО СРК
Программное решение «Береста» предназначено для построения систем резервного копирования и восстановления данных. Это система корпоративного уровня, пришедшая на замену Veeam, CommVault, Veritas и др. ПО «Береста» внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
УПОМИНАНИЯ
Береста РК и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
|Linux OS 10250 1
|Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 310 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.