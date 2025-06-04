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Береста РК Береста ПО СРК

Береста РК - Береста ПО СРК

Программное решение «Береста» предназначено для построения систем резервного копирования и восстановления данных. Это система корпоративного уровня, пришедшая на замену   Veeam, CommVault, Veritas и др. ПО «Береста» внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Российские компании объединят решения для резервного копирования и восстановления данных 1
04.06.2025 «Мобиус Технологии» и «Береста РК» создадут комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных 1
04.06.2025 MIND Software и «Береста» начнут технологическую интеграцию решений в сфере управления инфраструктурой и защиты данных 2
03.06.2025 «Береста РК» и «Диасофт» объявили о технологическом сотрудничестве 1
23.12.2024 СРК «Береста» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 3
29.10.2024 Компания Fortis стала первым российским дистрибутором ПО для резервного копирования «Береста». 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Береста РК и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 321 2
Commvault 176 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Береста РК 5 2
Diasoft - Диасофт 937 1
Cohesity 7 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Acronis - Акронис 451 1
Fortis - Фортис 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11758 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5954 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 501 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6346 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5729 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
Linux OS 10250 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 310 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Зеленский Андрей 5 2
Сахаров Александр 79 1
Синицын Евгений 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5020 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
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