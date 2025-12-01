«К2Тех» назвал инфраструктурные решения, которые будут востребованы у ИТ-директоров в 2026 году

В 2026 г. российские компании продолжат сталкиваться с вызовами: ужесточение требований КИИ, новые волны кибератак и дефицит комплектующих (RAM, SSD, GPU). Эксперт «К2Тех» проанализировал, как в текущих условиях меняются требования корпоративных заказчиков к разным сегментам инфраструктуры, и выделил ключевые тренды: от многопроцессорных серверов до роста спроса на программно-аппаратные комплексы. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Серверное оборудование: рост спроса на высокопроизводительные платформы

На рынке серверного оборудования возрастает спрос на вычислительные мощности. Производители адаптируют платформы под высоконагруженные базы данных, ERP-системы и бизнес-сервисы, которые требуют большой вычислительной мощности в рамках одного сервера. Отечественные производители Yadro, FPlus, Delta Computers и Бештау уже предлагают платформы на четырех процессорах. В конце 2024 г. Delta Computers представила серверную платформу Delta Spider с 4-и 8-процессорными конфигурациями, что в принципе уникально даже для мирового рынка.

Глобальный дефицит видеокарт, который в силу действующих ограничений еще более ярко проявляется в России, а также развитие ИИ заставили российский рынок быстро повзрослеть. Yadro, Delta Computers, FPlus выпускают аппаратные платформы под ИИ. Многие из них в последние год-два представили свои линейки серверов, в которые можно установить до восьми графических карт.

«Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на высокопроизводительные серверные платформы, который не просто сохранится в 2026 г., но и усилится в виду того, что компании-субъекты КИИ будут все активнее переходить на отечественные ресурсоемкие системы, для бесперебойной работы которых необходима мощная основа», — сказал руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования «К2Тех» Михаил Косцов.

Системы хранения данных: новые решения и смена технологий

Сегмент систем хранения данных долгое время оставался достаточно узким, однако за последние год-два и он претерпел видимые изменения. Можно выделить три ключевых тренда, определяющих его развитие.

Во-первых, на фоне популярных производителей Yadro и Aquarius, стали появляться новые перспективные решения в сегменте классических СХД. Системы хранения данных от Atlas, IT-POD, Nimbus и других вендоров уже проходят тестирования и первые пилоты, некоторые осуществили первые внедрения, и в 2026 г. рынок ожидает более масштабные проекты.

Во-вторых, у компаний-заказчиков появилась новая возможность уйти от довольного закрытого протокола Fiber Channel, доступность которого на сегодняшний день обеспечивают только коммутаторы Brocade и в меньшей мере Cisco. Отечественные вендоры, такие как Yadro, начинают применять технологию NVMe-oF (NVMe over Fabric), которая снижает задержку передачи данных между СХД и серверами, сохраняет производительность и позволяет использовать отечественные Ethernet-коммутаторы.

В-третьих, широкое распространение получают программно-определяемые и гиперконвергентные СХД, а также объектные хранилища для работы с большими данными, архивами. Реализованы СХД под ИИ-нагрузки, которые позволяют обеспечить гораздо большую производительность, чем требовалось ранее.

Системы резервного копирования: новый подход к бэкапам

В условиях участившихся кибератак компании пересматривают подходы и политики резервного копирования. Ранее многие не считали инфраструктуру под резервное копирование критичным сервисом, теперь бизнес выделяет инвестиции, инициирует проекты по развитию существующей системы или переходу на отечественный продукт. Самыми яркими представителями СРК остаются RuBackup и «Кибер Бэкап», которые за последние три года развили функциональность, удобство использования и совместимость с другими решениями. Уверенные позиции и референсы набирает СРК «Береста».

Хотя сегмент и консервативный, но и в нем появляются новые продукты – специализированные решения для хранения бэкапов, такие как Tatlin.Backup от Yadro и BRO от «Группы Астра». Программные решения с хорошей редупликацией, собственными протоколами и интеграцией с ПО СРК, чтобы наиболее эффективно делать резервные копии, экономя место в стойке и сокращая окно выполнения бэкапов.

ПАКи: регуляторные требования как драйвер роста сегмента

Основным драйвером рынка программно-аппаратных комплексов (ПАКов) является постановление Правительства № 1912, предписывающее субъектам КИИ перейти на доверенные ПАКи до 2030 г. Для компаний финансового сектора сроки еще более сжатые — необходимо осуществить миграцию до 2027 г. Несмотря на то, что в экспертной среде определение доверенного ПАКа и толкования регуляторных требований вызывают разночтения, спрос на их внедрение формируется. В 2026 г. многие компании развернут как минимум тестовые контуры.

Растет популярность специализированных ПАКов. Их главная ценность в том, что такие платформы решают сложную, узконаправленную задачу и предоставляют функциональность или технологию, которую нельзя получить, собрав компоненты по-отдельности. Так, например, ПАКи СУБД, валидированные самими вендорами систем управления баз данных, обеспечивают гарантированную производительность под конкретные нагрузки. Отраслевые компании-лидеры инвестируют ресурсы, создают полигоны, чтобы комплексно исследовать, тестировать и апробировать импортонезависимые решения в продуктивной среде. Регуляторы тоже этому способствуют, среди заметных инициатив – межотраслевая рабочая группа по Открытой АСУ ТП.

На отечественном рынке появляются и готовые решения под ключ для корпоративного ИИ: ПАК-AI от «К2 НейроТех», «Машина Скала^р МБД.ИИ» или «Тессеракт» от «Группы Астра». Они разворачиваются в контуре компании, объединяя аппаратный слой, платформу управления, преднастроенное программное обеспечение и инструменты для работы с ИИ и высокопроизводительными задачами. Решения можно конфигурировать под конкретные цели бизнеса и масштабировать, увеличивая количество серверных стоек или заменяя компоненты внутри существующих на более производительные.

«В сложившихся условиях, когда ежегодно на рынке появляются десятки и даже сотни инфраструктурных решений, меняется и роль ИТ-интеграторов. Мы становимся партнерами бизнеса, тестируя и проверяя работоспособность, зрелость и совместимость новых решений, чтобы применять накопленные знания в проектах для наших заказчиков и делиться экспертизой с рынком. Конструктивный диалог и обмен наработками и опытом – залог поступательного движения вперед для всей отрасли», — сказал руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования «К2Тех» Михаил Косцов.