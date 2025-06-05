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«Береста РК» и Fplus стали партнерами в области комплексных ИТ-решений

«Береста РК», разработчик российского программного обеспечения систем резервного копирования «Береста», и производитель электроники Fplus объявили о начале стратегического сотрудничества. Партнерство предусматривает интеграцию ПО «Береста» в ПАК Fplus, что позволит заказчикам получать готовые оптимизированные решения «под ключ». Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Союз двух компаний даст рынку готовые программно-аппаратные решения Fplus с предустановленным ПО «Береста», которые обеспечат экономию на внедрении, масштабирование и адаптацию под различные бизнес-потребности. Стороны планируют долгосрочное партнерство, учитывая растущий спрос на комплексные решения как в коммерческом, так и в государственном секторах.

ПАК служит инструментом для унификации ИТ-инфраструктуры, который интегрирует все необходимые компоненты в единую платформу. Такие продукты имеют высокую надежность и меньшую совокупную стоимость владения, которая достигается за счет более длительного срока эксплуатации.

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«Это партнерство меняет правила игры — мы трансформируем сложные ИТ-процессы в простые и экономичные решения для бизнеса», — сказал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор «Береста РК».

«Наши ПАК, созданные вместе с одним из ведущих российских разработчиков систем резервного копирования и восстановления данных, будут востребованы среди заказчиков любой отрасли, где сильно влияние таких факторов, как развитие цифровизации и усиление регулирования критической информационной инфраструктуры», — отметил Михаил Волков, главный исполнительный директор Fplus.

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