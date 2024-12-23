Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Береста РК

Береста РК

ООО «Береста РК» — российский разработчик программного обеспечения Систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД). Свою деятельность компания ведет с 2021 года. Ключевыми направлениями деятельности компании являются:

  • Разработка компьютерного программного обеспечения СРК и ВД
  • Консультационные услуги по проектированию и внедрению программного обеспечения СРК и ВД
  • Услуги по технической поддержке программного обеспечения СРК и ВД.

Основным продуктом компании в области информационных технологий является программное обеспечение собственной разработки — «Береста», которое представляет собой программное решение для построения Систем Резервного Копирования и Восстановления Данных промышленного уровня.


23.12.2024 СРК «Береста» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
29.10.2024 Компания Fortis стала первым российским дистрибутором ПО для резервного копирования «Береста». 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Береста РК и организации, системы, технологии, персоны:

Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Commvault 172 2
Veeam Software 318 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Fortis - Фортис 29 1
Cohesity 7 1
Acronis - Акронис 448 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Береста РК - Береста 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Зеленский Андрей 5 2
Синицын Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще