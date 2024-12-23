Береста РК
ООО «Береста РК» — российский разработчик программного обеспечения Систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД). Свою деятельность компания ведет с 2021 года. Ключевыми направлениями деятельности компании являются:
- Разработка компьютерного программного обеспечения СРК и ВД
- Консультационные услуги по проектированию и внедрению программного обеспечения СРК и ВД
- Услуги по технической поддержке программного обеспечения СРК и ВД.
Основным продуктом компании в области информационных технологий является программное обеспечение собственной разработки — «Береста», которое представляет собой программное решение для построения Систем Резервного Копирования и Восстановления Данных промышленного уровня.
|23.12.2024
|СРК «Береста» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
|29.10.2024
|Компания Fortis стала первым российским дистрибутором ПО для резервного копирования «Береста». 1
Береста РК и организации, системы, технологии, персоны:
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
|Commvault 172 2
|Veeam Software 318 2
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
|Fortis - Фортис 29 1
|Cohesity 7 1
|Acronis - Акронис 448 1
|Береста РК - Береста 2 2
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
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