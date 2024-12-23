ООО «Береста РК» — российский разработчик программного обеспечения Систем резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД). Свою деятельность компания ведет с 2021 года. Ключевыми направлениями деятельности компании являются:

Разработка компьютерного программного обеспечения СРК и ВД

Консультационные услуги по проектированию и внедрению программного обеспечения СРК и ВД

Услуги по технической поддержке программного обеспечения СРК и ВД.

Основным продуктом компании в области информационных технологий является программное обеспечение собственной разработки — «Береста», которое представляет собой программное решение для построения Систем Резервного Копирования и Восстановления Данных промышленного уровня.