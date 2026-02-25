«Базис» выполнил прогноз: рост выручки по итогам 2025 года составил 37%

ПАО «ГК "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет консолидированные финансовые результаты по стандартам МСФО и отдельные операционные итоги 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ГК "Базис"».

Основные финансовые достижения 2025 года

Выполнен прогноз по росту выручки: по итогам 2025 г. доходы компании увеличились на 37% — до 6,3 млрд руб. Доля комплементарных продуктов выросла на 8 п.п. — до 32%, увеличив вклад в выручку до 2,0 млрд руб. OIBDA [1] достигла 3,84 млрд руб. (+36%) при рентабельности на уровне 61%. Скорр. NIC [2] вырос на 33% г/г до 2,37 млрд руб., рентабельность составила 38%. Показатель FCF [3] превысил 2,07 млрд руб. (рост почти в 2,5 раза), при увеличении чистой денежной позиции [4] в пять раз — до 1,48 млрд руб. При распределении 50% от скорр. NIC 2025 года дивиденд к выплате в 2026 г. может составить [5] 7,2 руб. на одну акцию.

Прогнозы финансовых показателей на 2026 год

Компания ожидает увеличения выручки по итогам 2026 г. на 30–40% относительно 2025 г. за счет продолжения роста продаж флагманских продуктов и комплементарных решений. Росту доходов будет способствовать востребованность ПО управления динамической инфраструктуры для повышения эффективности управления ИТ-ландшафтом заказчиков на фоне значительного удорожания оборудования, активная миграция с международных решений на отечественные в КИИ [6], развитие технологической зрелости экосистемы.

С учетом непрекращающегося фокуса компании на повышении эффективности и оптимизации расходов «Базис» прогнозирует сохранение рентабельности OIBDA на уровне порядка 60% в 2026 г.

Дивиденды

Результаты деятельности «Базиса» позволяют менеджменту предложить Совету директоров рассмотрение возможности распределения в 2026 г. в качестве дивидендов 50% от скорректированного NIC за 2025 г. или 7,2 руб. на одну акцию.

Генеральный директор ПАО «ГК "Базис"» Давид Мартиросов: «Ключевым драйвером нашего роста в 2025 г. стала последовательная реализация стратегии развития продуктовой экосистемы. Она заключается в совершенствовании флагманских продуктов и масштабировании комплементарных решений, доля которых в выручке превысила треть от всех доходов компании. По итогам года бизнес группы продемонстрировал темпы роста, опережающие ИТ-рынок, сохранив высокую рентабельность. Это соответствует нашим прогнозам, озвученным инвесторам перед IPO. В 2025 г. выручка достигла 6,3 млрд руб., увеличившись на 37% по сравнению с прошлым годом. Показатель OIBDA вырос на 36% — до 3,8 млрд руб.; рентабельность по OIBDA составила 61%. Важно отметить, что 38% выручки группы составили рекуррентные продажи. Это делает рост более качественным и устойчивым в долгосрочной перспективе, сглаживает сезонность и обеспечивает предсказуемость денежных потоков. В 2026 г. мы продолжим укреплять позиции на ключевом для нас рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, будем развивать подписочную модель и сервисы технической поддержки, а также сосредоточимся на масштабировании комплементарных продуктов, усиливая экосистемный подход и повышая ценность нашего предложения для клиентов».

Комментарии менеджмента

Выручка группы за 2025 г. достигла 6,3 млрд руб., что на 37% больше, чем за 2024 г., за счет увеличения продаж лицензий и роста числа подписок. Данный рост соответствует прогнозу Компании, предоставленному в ноябре 2025 г.

Положительная динамика выручки отражает продолжающееся развитие продуктовой экосистемы, расширение клиентской базы и углубление ее монетизации за счет дополнительных и кросс-продаж внутри экосистемы, а также активную роль «Базиса» в замещении иностранных решений. По итогам 2025 года инсталлированная база лицензий составила 149,2 млн шт. в сравнении с 121,5 млн шт. годом ранее, а количество клиентов за период увеличилось на 19%, достигнув значения 248 шт. по итогам года.

В рамках 2025 г. доля выручки, признанная в четвертом квартале 2025 г., составила 45%, уменьшившись на 7 п.п. по сравнению со структурой выручки 2024 г., и на 16 п.п. в сравнении со структурой выручки 2023 г. Данный тренд отражает стратегию компании по приоритезации подписочной модели бизнеса, что ведет к сглаживанию сезонной волатильности признания выручки.

Выручка от флагманских продуктов, включающих решения для серверной виртуализации и виртуализации рабочих мест, выросла на 22% г/г и составила 4,2 млрд руб. по итогам 2025 г.

Выручка от комплементарных решений, дополняющих экосистему продуктов «Базиса», по итогам 2025 г. выросла на 83,6%, с 1,1 млрд руб. до 2,0 млрд руб. г/г. В результате доля комплементарных продуктов в структуре выручки увеличилась с 24% до 32%. К комплементарным продуктам группа относит ПО в области контейнеризации, резервного копирования, защиты виртуальных сред, автоматизированной миграции, а также программно-определяемых хранилищ (SDS) и сетей (SDN) и другие решения. По мнению компании, стремительный рост комплементарных продуктов подтверждает устойчивый спрос на экосистемный подход «Базиса», а также способность дополнять основную линейку востребованными решениями и увеличивать ценность для клиентов.

Выручка группы представлена преимущественно продажей лицензий и подписок на ПО. Также, придерживаясь лучших мировых практик, «Базис» предоставляет услуги технической поддержки своим заказчикам. Так, по итогам 2025 г. доля выручки от лицензий и подписок составила 91%, в то время как техническая поддержка занимает 8% в общем объеме выручки, а доля прочих услуг составила около 1%.

Показатель OIBDA за 2025 г. вырос на 36% г/г до 3,84 млрд руб. в сравнении с 2,83 млрд руб. годом ранее. Рост показателя обусловлен продолжающимся масштабированием бизнеса Группы, расширением продуктового портфеля и ростом спроса на комплементарные решения.

Рентабельность по OIBDA по итогам 2025 г. составила 61%. Величина показателя за рассматриваемый период была обусловлена инвестициями в развитие продуктового портфеля и коммерческим масштабированием. Масштабирование сопровождалось ростом количества сотрудников с 364 до 500 человек при сохранении доли ИТ-сотрудников на уровне 86% на конец года.

Показатель OIBDAC достиг 2,4 млрд руб. по итогам 2025 г., продемонстрировав рост на 31% относительно показателя за 2024 г. (1,83 млрд руб.).

Рентабельность по OIBDAC составила 38% за 2025 г.

Чистая прибыль достигла 2,22 млрд руб. по итогам 2025 г. по сравнению с 2,04 млрд руб. за 2024 г. (+8,6% г/г). В дополнение к факторам роста, описанным ранее, на динамику положительно повлияли рост финансовых доходов при одновременном сокращении финансовых расходов на фоне отсутствия у группы долговой нагрузки.

Рентабельность чистой прибыли составила 35% за 2025 г. в сравнении с 44% годом ранее. Динамика показателя соответствует ранее изложенным факторам и особенностям профиля бизнеса в отчетном периоде.

Показатель скорректированного NIC достиг 2,37 млрд руб. по итогам 2025 г., увеличившись на 33% г/г. Показатель NIC был скорректирован в том числе на сумму расходов на IPO в размере 308 млн руб.

Рентабельность скорректированного NIC составила 38% за 2025 года в сравнении с 39% в 2024 г.

Свободный денежный поток Компании вырос почти в 2,5 раза по сравнению с 2024 г. до уровня 2,07 млрд руб. Рост показателя отражает динамику роста бизнеса компании, сокращение темпов расширения инвестиционной программы, а также эффективную работу с элементами рабочего капитала. Так, оборачиваемость дебиторской задолженности компании снизилась до 187 дней по сравнению с 244 днями в 2024 г.

Чистая денежная позиция увеличилась более чем в пять раз и составила 1,48 млрд руб. на конец 2025 г., что свидетельствует о сохранении группой устойчивого финансового положения и возможности для выплаты дивидендов.

Ключевые события 2025 года

Проведение IPO на Московской бирже.

«Базис» провел первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, что свидетельствует об уверенном спросе со стороны инвесторов. Итоговая цена размещения составила 109 руб. за одну акцию, объем IPO — 27,52 млн акций, что соответствует трем млрд руб. по цене предложения.

С 15 января 2026 г. акции компании включены Мосбиржей в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Данный факт является признанием «Базиса» в качестве высокотехнологичной и инновационной компании. Акции «Базиса» включены в состав базы расчета индекса IPO Московской Биржи (MIPO). Включение в индекс повышает инвестиционную привлекательность ценных бумаг Группы для широкого круга участников рынка и обеспечивает их вхождение в портфели биржевых фондов и институциональных инвесторов, ориентирующихся на структуру индекса.

В течение года «Базис» последовательно усиливал продуктовую экосистему. Платформа виртуализации рабочих столов Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК и обновилась до версий 3.0 и 3.1. Платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise получила два крупных релиза (4.2.0 и 4.3.0) с глубокой интеграцией с СХД Tatlin.Unified и десятками функциональных улучшений. Существенно расширился функционал платформы управления облачной инфраструктурой Basis Dynamix Cloud Control (релизы 5.1 и 5.3), а также было представлено второе поколение программно-определяемой системы хранения данных Basis SDS и заявлено расширение возможностей Basis Virtual Protect в партнерстве с «Береста РК» и «Киберпротектом». Кроме того, компания совместно с MIND Software представила первое коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса.

Крупнейшее теплоэнергетическое предприятие Санкт-Петербурга (АО «ТЭК СПб») осуществило переход на Basis Dynamix Standard, заменив решение иностранного вендора VMware. На первом этапе платформа развернута на 16 серверах и системах хранения данных в ЦОД компании. Сделка усилила позиции «Базиса» в сегменте критической инфраструктуры и подтверждает конкурентоспособность российских решений в проектах импортозамещения.

Правительство Московской области перевело ИТ-инфраструктуру более 40 региональных министерств и ведомств (свыше 100 тыс. сотрудников) на экосистему «Базис» с развертыванием 480 серверов виртуальной инфраструктуры. Этот кейс станет референсом для дальнейшего масштабирования и тиражирования решений «Базиса» в других регионах России.

В рамках проекта с «МегаФон GCloud» решения Basis Dynamix Enterprise и Basis Virtual Security внедрены в состав сертифицированной облачной платформы, обеспечивающей размещение ГИС, объектов КИИ и ИСПДн. Кроме того, «Базис» обеспечил работу первого отечественного ядра мобильной сети 4G (LTE) на базе решения «Протей EPC», создав отказоустойчивую виртуальную инфраструктуру с поддержкой не менее 5,5 млн абонентских сессий в четырех регионах России.

В сентябре 2025 года «Базис» объявил о расширении географии присутствия и выходе на Бразильский рынок. Заключено соглашение с инвестиционно-банковской компанией Banif Investimento Participações S. A. о пилотном внедрении флагманских продуктов компании в инфраструктуру двух крупнейших бразильских банков: Itaú Unibanco и Bradesco. Партнерская модель предусматривает локальную валидацию и масштабирование решений, что открывает для Группы доступ к одному из крупнейших ИТ-рынков Латинской Америки и формирует устойчивый фундамент для дальнейшего расширения присутствия в регионе.

[1] Выручка сегмента за вычетом операционных расходов (исключая амортизацию и обесценение основных средств и нематериальных активов и активов в форме права пользования; величину расходов по программам долгосрочной мотивации, возмещение по которым выражено акциями группы, а не денежными средствами). Показатель OIBDA не является показателем финансовой деятельности по МСФО. Расчет показателя OIBDA группой может отличаться от расчета аналогичного показателя другими компаниями, и поэтому он не может использоваться для сравнения одного предприятия с другим или для замены анализа операционных результатов группы по МСФО.

[2] Показатель NIC, увеличенный на величину разовых расходов на IPO в размере 308 млн руб.

[3] Денежные средства, остающиеся после осуществления операционной деятельности, капитальных вложений в нематериальные активы и основные средства. Показатель дополнительно корректируется на величину расходов в связи с подготовкой к первичному публичному размещению акций.

[4] Денежные средства и их эквиваленты за вычетом обязательств по аренде.

[5] В случае соответствующих рекомендаций совета директоров и утверждения на общем собрании акционеров.

[6] Критическая информационная инфраструктура.

[7] Рассчитано на основе неокругленных значений по МСФО.

[8] OIBDA за вычетом капитализированных расходов (затрат на создание и приобретение нематериальных активов).

[9] Чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину расходов по программам долгосрочной мотивации, величину амортизации нематериальных активов.

[10] Инсталлированная база лицензий Накопленным итогом с 2022 г., на конец периода.

[11] Количество клиентов, включая дочерние зависимые общества (ДЗО) клиентов, а также ФОИВ и РОИВ, осуществляющие закупки через Минцифры России.

[12] Данные на конец периода.