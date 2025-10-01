МегаФон GCloud — сертифицированная облачная платформа для государственных заказчиков. Она соответствует требованиям класса К-1 и уровня защиты УЗ-1 и предназначена для размещения ГИС, объектов КИИ и персональных данных органов власти и государственных учреждений.