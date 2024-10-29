Компания Fortis стала первым российским дистрибутором ПО для резервного копирования «Береста».

Компания Fortis стала первым в России дистрибутором программного решения «Береста», предназначенного для построения систем резервного копирования и восстановления данных. Это система корпоративного уровня, пришедшая на замену таким известным брендам как Veeam, CommVault, Veritas и др. ПО «Береста» внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews собщили представители Fortis.

Программный продукт Береста разработан «с нуля» и его ключевыми особенностями являются: поддержка автоматической многопотоковой передачи данных; наличие оптимизаций, как на уровне передачи, так и на уровне хранения данных; модуль интеграции с унаследованным ПО СРКиВД для бесшовной миграции; автоматизация большинства рутинных задач и удобный интерфейс управления системой; минимальные требования к сетевому доступу и исключениям из политик безопасности на прикладных хостах.

Особенность разработки заключается в том, что она ориентирована на актуальные в России источники данных (файловые системы, базы данных, приложения и системы виртуализации). Система имеет централизованный пользовательский веб-интерфейс управления, единый планировщик и распределенные очереди заданий.

Евгений Синицын, директор направления инфраструктурных решений Fortis: «Программное обеспечение «Береста» для создания систем резервного копирования является уникальной отечественной разработкой, в России у нее нет аналогов. В свете программы импортозамещения в ИТ, такой продукт будет незаменим для российских компаний, которые внимательно относятся к хранению критически важных данных. Мы гордимся тем, что стали первым дистрибутором ПО «Береста» и сможем предложить своим клиентам решение, обеспечивающее защищенное хранение и восстановление данных».

Андрей Зеленский, технический директор компании «Береста РК»: «Целевым направлением нашей работы является создание и распространение импортозамещающих инфраструктурных решений для крупных российских предприятий и организаций корпоративного уровня. Поэтому, когда перед нами встал вопрос поиска профильного дистрибьютора для обеспечения канала реализации и поддержки продаж, мы обратились в компанию Fortis как к одному из лидеров отечественного рынка дистрибуции ИТ-продуктов Enterprise уровня. Мы оценили высокую экспертизу Fortis в части подходов к организации дистрибьюции и принципов взаимодействия с партнерской сетью, которая является приоритетным каналом реализации в стратегии нашей компании».