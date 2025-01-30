Синицын Евгений
Синицын Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
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