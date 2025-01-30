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Синицын Евгений



30.01.2025 ПО «Лаборатории Числитель» усилило продуктовый портфель Fortis 1
29.10.2024 Компания Fortis стала первым российским дистрибутором ПО для резервного копирования «Береста». 1
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
28.09.2023 Fortis и Gagar>n займутся проектами на базе серверного оборудования с открытой архитектурой 1
14.09.2020 RRC Group стала дистрибьютором Red Hat 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Синицын Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Fortis - Фортис 30 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Береста РК 2 1
Red Hat 1306 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2836 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11381 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4226 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10992 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3802 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6673 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 192 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5720 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5359 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 104 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3422 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1706 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 898 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7393 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4706 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2350 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 1
Береста РК - Береста 2 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 21 1
Aladdin JaCarta BIO - Aladdin JaCarta SecurBIO 2 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Aladdin Secret Disk 85 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 486 1
Red Hat Ceph Storage 100 1
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
Microsoft Windows 15680 1
Linux OS 9967 1
Пакостин Андрей 1 1
Ковалевский Вадим 4 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7847 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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