ПО «Лаборатории Числитель» усилило продуктовый портфель Fortis

«Лаборатория Числитель», российский разработчик программного обеспечения, и компания Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений по информационной безопасности, создания современной инфраструктуры и работы с облачными технологиями, подписали договор о сотрудничестве. В рамках партнерства Fortis будет распространять флагманские продукты компании для построения современной отказоустойчивой инфраструктурной платформы.

Сотрудничество с «Лабораторией Числитель» усилит портфель Fortis отечественными высокотехнологичными продуктами, такими как: «Штурвал» — надежная enterprise-платформа управления средами контейнерной оркестрации, подходящая для критичных задач крупных компаний и высоких требований к доступности; «Пульт» — система мониторинга ИТ-инфраструктуры, основанная на базе открытой программной платформы Zabbix, с набором уникальных шаблонов для разного оборудования и ПО; «Нимбиус» — CMP-платформа управления и автоматизации существующей ИТ-инфраструктуры для создания частных и гибридных облаков.

Все решения «Лаборатории Числитель» зарегистрированы в реестре российского ПО и подходят для использования в enterprise-секторе. Появление технологичных продуктов в дистрибьюторском портфеле Fortis позволит предоставить партнерам и заказчикам широкий стек решений, направленных на построение и обеспечение надежной ИТ-инфраструктуры.

«Партнерство с компанией Fortis позволит еще большему количеству ИТ-интеграторов и крупных компаний познакомиться с нашими флагманскими продуктами. За несколько лет существования на рынке дистрибьютору удалось собрать качественный портфель решений для обеспечения безопасности и надежности ИТ-ландшафта. Мы рады оказаться в их числе», — отметил Александр Чистов, директор по развитию «Лаборатории Числитель».

«Отечественные продукты сейчас очень востребованы на рынке, поэтому мы видим хорошие перспективы в сотрудничестве с “Лабораторией Числитель”, чьи решения отвечают требованиям крупного бизнеса и замещают зарубежные аналоги. В рамках сотрудничества наша команда сосредоточится на развитии партнерской сети и распространении решений вендора на территории России», — отметил Евгений Синицын, директор направления инфраструктурных решений Fortis.