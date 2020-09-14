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RRC Group стала дистрибьютором Red Hat

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Компания RRC Group, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), стала дистрибьютором компании Red Hat, поставщика решений с открытым исходным кодом. В рамках сотрудничества партнеры RRC получают доступ к широчайшему портфолио решений с открытым исходным кодом и услуг компании для корпоративного сектора. Решения Red Hat позволят им реализовывать бизнес-стратегии и повышать конкурентоспособность, освобождая время и ресурсы на внедрение инноваций.

Портфолио Red Hat позволяет решать множество задач, в числе которых автоматизация и управление ИТ-ресурсами, построение гибридной облачной инфраструктуры, разработка облачных приложений и пр. Среди решений Red Hat, которые станут доступными российским партнерам RRC – Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ведущая операционная система корпоративного класса в мире; Red Hat Ceph Storage, инновационная система хранения данных с открытым кодом; Red Hat OpenShift Container Platform, гибридная облачная платформа Kubernetes для приложений корпоративного класса.

«Мы рады началу сотрудничества с RRC, которое открывает перед партнерами дистрибьютора доступ к продуктовой линейке Red Hat. Инновационные, безопасные и надежные решения Red Hat, усиленные непрерывной экспертной поддержкой, позволят отвечать на уникальные потребности организаций наиболее оптимальным способом с точки зрения инфраструктуры, времени и средств. Red Hat поможет партнерам RRC оптимизировать затраты на ИТ, увеличить скорость разработки, улучшить пользовательский опыт, а также решить другие актуальные для них задачи, внедряя инновации в подходящем темпе», – сказал Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ.

«Мы стремимся предвосхищать ожидания наших партнеров и обеспечивать их актуальным инструментарием для построения цифрового будущего, – сказал Евгений Синицын, руководитель направления Infrastructure Software RRC Group. – Новое дистрибьюторское соглашение, заключенное с компанией Red Hat, позволит партнерам RRC укрепить свои позиции в качестве компетентных консультантов по вопросам трансформации корпоративных ИТ-инфраструктур. Они смогут эффективно внедрять разработки ведущего поставщика open source технологий».

«Подписание соглашения о партнерстве RRC и Red Hat знаменует начало сотрудничества, направленного на поддержку наших партнеров, которым приходится оптимизировать корпоративные инфраструктуры, сохраняя их устойчивость и умножая ресурсы в быстро меняющихся условиях, – сказал Вадим Ковалевский, руководитель инфраструктурного департамента компании RRC. – В мире, где больше не работает универсальный подход, партнеры RRC получат задел в виде богатого портфолио решений Red Hat. Конструировать уникальные ИТ-среды, менять тактику в зависимости от конъюнктуры рынка, комплексно подходить к решению проблем – это и многое другое станет возможным благодаря кооперации наших компаний».

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