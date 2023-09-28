Fortis и Gagar>n займутся проектами на базе серверного оборудования с открытой архитектурой

Российский производитель серверного оборудования полного цикла Gagar>n и дистрибьютор отечественных решений в сфере информационной безопасности (ИБ) Fortis заключили стратегическое партнерство, в рамках которого на рынке появятся новые ИБ-решения, выпущенные с использованием международного стандарта Open Compute Project.

Компании планируют вместе развивать отечественную инфраструктуру, а также продвигать среди крупного бизнеса и госкомпаний решения OCP (Open Compute Project). Gagar>n поставит Fortis серверное оборудование и дисковые полки с твердотельными накопителями.

ИТ-продукты Gagar>n производятся по стандарту Open Compute Project (OCP) — благодаря этому снижается совокупная стоимость владения ИТ-инфраструктурой, а также отсутствует зависимость от глобальных ИТ-поставщиков. Решения вендора зарегистрированы в реестрах Минцифры и Минпромторга РФ, что упрощает их использование в госсекторе.

Серверное оборудование Gagar>n будет использоваться в рамках комплексных ИБ-проектов Fortis. В свою очередь, компания Fortis будет заниматься дистрибуцией решений для создания надежной ИБ-инфраструктуры.

Оборудование Gagar>n подходит для проектов, требующих аппаратных решений с высокой производительностью. Данные продукты можно использовать компаниям, которые выстраивают контур информационной безопасности с нуля или производят миграцию на импортонезависимые решения.

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«Число кибератак на российский бизнес непрерывно растет: по оценкам аналитиков, их количество в первом полугодии 2023 г. увеличилось в два раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Особенно часто от угроз страдают ИТ-бизнес, промышленность, ритейл и финансовый сектор. Для них создание надежной ИБ-инфраструктуры и переход на импортонезависимые продукты — первый приоритет. Наше сотрудничество с отечественным производителем Gagar>n позволит российским клиентам в сжатые сроки повысить уровень информационной безопасности на всех уровнях бизнеса и обеспечить бесперебойность работы оборудования, систем и приложений», — сказал Евгений Синицын, директор направления инфраструктурных решений Fortis.

«Мы постоянно расширяем партнерскую сеть, чтобы предлагать отечественному рынку больше надежных комплексных программно-аппаратных решений в разных направлениях ИТ. Благодаря сотрудничеству с компанией Fortis, обладающей обширным опытом работы на рынке ИБ и значительной технической экспертизой, мы сможем успешно выйти на новый для нас сегмент рынка», — отметила Ирина Баранова, директор по работе с партнерами компании Gagar>n.