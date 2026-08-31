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Aladdin JaCarta BIO Aladdin JaCarta SecurBIO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.08.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta совместимы с операционными системами «Альт» 1
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Aladdin JaCarta BIO и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 500 2
Fortis - Фортис 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3115 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5736 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1090 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2516 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3781 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13421 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1433 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 982 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 311 1
LiveUSB - LiveUSB OS 13 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 988 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 734 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 412 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8369 1
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 61 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 161 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1189 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2097 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10625 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13195 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2896 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4351 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15495 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28389 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5184 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26002 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 191 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
КриптоПро JCP СКЗИ 13 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 63 1
Aladdin JaCarta LT 30 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 1
Aladdin Secret Disk 91 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Aladdin Liveoffice 15 1
Aladdin 2FA 14 1
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 1
Aladdin eToken ГОСТ 41 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 1
Linux OS 11580 1
Aladdin JaCarta PKI 91 1
Microsoft Windows 16941 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1618 1
Oracle Java - язык программирования 3479 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
Синицын Евгений 5 1
Пакостин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6720 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11798 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
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