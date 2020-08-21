Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Aladdin JaCarta ГОСТ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»

продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран
22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»

ности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функционирования DLP-системы Infowat
19.06.2019 «ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ

t в рабочих станциях и серверах производителей аппаратных платформ. Помимо этого, реализована поддержка авторизации по западным сертификатам – повышение удобства работы с продуктом, а также поддержка JaCarta-2 ГОСТ – расширение списка поддерживаемых ключевых носителей для аутентификации. Устройства линейки JaCarta-2 ГОСТ представляют собой новое поколение USB-токенов, смарт-карт, мод
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ

ерами встраивания.Посетителям стенда также были продемонстрированы такие новинки «Аладдин Р.Д.» как JaCarta SF/ГОСТ — защищенный служебный USB-накопитель для безопасного хранения и переноса инф
14.09.2017 Новый смартфон с российской ОС защищен MicroUSB-токенами «Аладдин Р.Д.»

национальной операционной системы для мобильных платформ Sailfish Mobile OS RUS в  MicroUSB-токенах JaCarta-2 ГОСТ. Такое решение обеспечивает безопасный доступ к удаленным ИТ-системам и электр
25.11.2014 Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты»

кабинете платёжной системы «Таможенная карта», теперь могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ, а также технология JC-WebClient от компании «Аладдин Р.Д.», росси
29.09.2014 Система электронного банкинга iBank 2 оснащена поддержкой USB-токенов JaCarta ГОСТ

ющаяся разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения для электронного банкинга, объявили о начале сотрудничества. В рамках программы технологического партнёрства электронные ключи JaCarta ГОСТ, представляющие собой персональное средство электронной подписи с российской криптографией «на борту» для формирования усиленной квалифицированной ЭП с неизвлекаемым ключом ЭП и ст
12.05.2014 «Аладдин Р.Д.» продлила сертификат ФСБ на СКЗИ в составе JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ

ий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, продлила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав изделия JaCarta ГОСТ (eToken ГОСТ). Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификату соответствия № СФ/124-2380, вступившему в силу 11 мая 2014 г. после окончания срока действия сертификат
28.04.2014 «Аладдин Р.Д.» выпустила мобильное приложение для администрирования смарт-карт JaCarta ГОСТ

истрирование одноимённых смарт-карт с опцией ГОСТ с помощью мобильного устройства. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Разработка предназначена для упрощения работы с информацией на смарт-картах JaCarta ГОСТ, служащих для формирования усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) с неизвлекаемым закрытым ключом. Благодаря простому и понятному интерфейсу воспользоваться ей могут

24.12.2013 Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России

етствия ФСБ № СФ/121-2270 от 12 декабря 2013 г. даёт возможность использовать изделия eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ для реализации функций усиленной квалифицированной электронной подписи (создание

Публикаций - 97, упоминаний - 186

Aladdin JaCarta ГОСТ и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 92
Код Безопасности 812 10
Microsoft Corporation 25775 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
DiState - ДиСтэйт 6 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 2
Tonk - Тонк ГК 63 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
Бифит - Bifit 91 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Broadcom - VMware 2610 2
Apple Inc 13154 2
Citrix Systems 868 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 1
Агава КБ 31 1
Такснет - Taxnet 10 1
Валидата 8 1
Степ Ап - Step Up 12 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
Реак Софт 9 1
Инист - Inist 37 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Углеметбанк 4 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 66
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 64
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 63
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 45
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 43
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 24
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 4
Электронный документ - Electronic document 1579 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 85
Aladdin JaCarta PKI 90 71
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 34
Microsoft Windows 16882 31
Aladdin JaCarta LT 30 28
Aladdin JaCarta PRO 27 24
Linux OS 11533 24
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 16
Aladdin eToken ГОСТ 41 15
Microsoft Windows 10 1938 13
КриптоПро CSP СКЗИ 255 13
Microsoft Windows 7 2007 12
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 11
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Aladdin JC-WebClient 15 9
Apple macOS 2419 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 7
Apple iOS 8583 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 6
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 5
Microsoft Windows Server 2008 483 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Microsoft Windows Server 2012 203 5
Microsoft Windows Server 2016 56 5
Google Android 15243 5
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 5
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 19 4
Aladdin - Криптотокен ЭП СКЗИ 5 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 4
КриптоПро JCP СКЗИ 13 3
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 3
Челышев Сергей 11 6
Рустамов Рустам 548 3
Шалимов Сергей 2 2
Ставринов Яков 7 2
Смирнов Алексей 269 1
Болышев Максим 16 1
Арефьев Андрей 72 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Сабанов Алексей 21 1
Колесников Алексей 26 1
Левенков Олег 3 1
Петров Павел 10 1
Щеглов Петр 85 1
Груздев Сергей 48 1
Василенков Александр 11 1
Тагиев Аркадий 14 1
Ступин Сергей 11 1
Гаврилов Роман 5 1
Козыров Олег 6 1
Расторгуев Сергей 5 1
Эм Арина 1 1
Галкин Евгений 8 1
Равшанов Яков 5 1
Винарский Станислав 6 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 81
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 56
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще