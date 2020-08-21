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Aladdin JaCarta ГОСТ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.08.2020
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JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»
продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран
|22.08.2019
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Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ»
ности, успешно завершили тестовые испытания на совместимость продуктов Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ». Работоспособность и корректность кросс-функционирования DLP-системы Infowat
|19.06.2019
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«ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ
t в рабочих станциях и серверах производителей аппаратных платформ. Помимо этого, реализована поддержка авторизации по западным сертификатам – повышение удобства работы с продуктом, а также поддержка JaCarta-2 ГОСТ – расширение списка поддерживаемых ключевых носителей для аутентификации. Устройства линейки JaCarta-2 ГОСТ представляют собой новое поколение USB-токенов, смарт-карт, мод
|27.09.2017
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«Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ
ерами встраивания.Посетителям стенда также были продемонстрированы такие новинки «Аладдин Р.Д.» как JaCarta SF/ГОСТ — защищенный служебный USB-накопитель для безопасного хранения и переноса инф
|14.09.2017
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Новый смартфон с российской ОС защищен MicroUSB-токенами «Аладдин Р.Д.»
национальной операционной системы для мобильных платформ Sailfish Mobile OS RUS в MicroUSB-токенах JaCarta-2 ГОСТ. Такое решение обеспечивает безопасный доступ к удаленным ИТ-системам и электр
|25.11.2014
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Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты»
кабинете платёжной системы «Таможенная карта», теперь могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ, а также технология JC-WebClient от компании «Аладдин Р.Д.», росси
|29.09.2014
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Система электронного банкинга iBank 2 оснащена поддержкой USB-токенов JaCarta ГОСТ
ющаяся разработкой, внедрением и сопровождением программного обеспечения для электронного банкинга, объявили о начале сотрудничества. В рамках программы технологического партнёрства электронные ключи JaCarta ГОСТ, представляющие собой персональное средство электронной подписи с российской криптографией «на борту» для формирования усиленной квалифицированной ЭП с неизвлекаемым ключом ЭП и ст
|12.05.2014
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«Аладдин Р.Д.» продлила сертификат ФСБ на СКЗИ в составе JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ
ий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, продлила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав изделия JaCarta ГОСТ (eToken ГОСТ). Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификату соответствия № СФ/124-2380, вступившему в силу 11 мая 2014 г. после окончания срока действия сертификат
|28.04.2014
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«Аладдин Р.Д.» выпустила мобильное приложение для администрирования смарт-карт JaCarta ГОСТ
истрирование одноимённых смарт-карт с опцией ГОСТ с помощью мобильного устройства. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Разработка предназначена для упрощения работы с информацией на смарт-картах JaCarta ГОСТ, служащих для формирования усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) с неизвлекаемым закрытым ключом. Благодаря простому и понятному интерфейсу воспользоваться ей могут
|24.12.2013
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Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России
етствия ФСБ № СФ/121-2270 от 12 декабря 2013 г. даёт возможность использовать изделия eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ для реализации функций усиленной квалифицированной электронной подписи (создание
Aladdin JaCarta ГОСТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Челышев Сергей 11 6
|Рустамов Рустам 548 3
|Шалимов Сергей 2 2
|Ставринов Яков 7 2
|Смирнов Алексей 269 1
|Болышев Максим 16 1
|Арефьев Андрей 72 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Колесников Алексей 26 1
|Левенков Олег 3 1
|Петров Павел 10 1
|Щеглов Петр 85 1
|Груздев Сергей 48 1
|Василенков Александр 11 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Ступин Сергей 11 1
|Гаврилов Роман 5 1
|Козыров Олег 6 1
|Расторгуев Сергей 5 1
|Эм Арина 1 1
|Галкин Евгений 8 1
|Равшанов Яков 5 1
|Винарский Станислав 6 1
|Мылицын Роман 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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