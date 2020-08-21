Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, электронной подписи, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, и Mobile Inform Group, российский разработчик, производитель и интегратор функциональных аппаратных решений для интенсивной эксплуатации, сообщают о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации ограниченного доступа (ДСП, гостайна), и защищенного планшета MIG T10 под управлением Astra Linux релиз «Смоленск».

Таким образом, защищенный планшет MIG Т10 с USB-носителем JaCarta SF/ГОСТ может применяться в различных сферах, где необходима работа со сведениями, составляющими государственную тайну до степени секретности СС включительно, а также в других государственных информационных системах, где необходима защита данных.

Промышленный планшет MIG T10 предназначен для автоматизации работы полевого персонала в самых суровых условиях эксплуатации. Информативный 10-дюймовый дисплей, встроенный сканер QR-кодов, NFC-модуль, порт расширения для подключения функциональных модулей позволяют создать рабочее место, адаптированное под любую задачу.

ОС Astra Linux — это современные отечественные операционные системы на базе ядра Linux, обладают высокой отказоустойчивостью и могут использоваться в защищенных автоматизированных системах. Продукты Astra Linux входят в реестр Минкомсвязи России и соответствуют нормативным требованиям регуляторов рынка. Рекомендованы для применения на объектах КИИ и в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

USB-токены JaCarta SF/ГОСТ являются одной из последних разработок компании «Аладдин Р.Д.» и обеспечивают безопасное хранение и отчуждение (перенос) информации ограниченного доступа, при этом доступ к информации может получить только аутентифицированный пользователь на авторизованном компьютере.

Другие материалы рубрики

В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами

Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал

В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака