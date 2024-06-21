Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

InfoTeCS ViPNet CSP СКЗИ ViPNet CryptoService ViPNet JCrypto ViPNet Crypto Gosmart ViPNet CryptoSmart

InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart

ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


21.06.2024 Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии ViPNet CryptoSmart требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (и
25.04.2024 «КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP

ии тестирования совместимости средства электронной подписи КриптоАРМ для ViPNet с криптопровайдером ViPNet CSP версии 4.4. Корректность совместного функционирования продуктов подтверждена подпи
28.12.2023 Ключевые носители Esmart Token совместимы с новой версией ViPNet CSP 4 для Windows

Команда Esmart и специалисты компании «ИнфоТеКС» проверили совместную работу ViPNet CSP 4.4.10 для ОС семейства Windows с сертифицированными ключевыми носителями Esmart T
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России

«Инфотекс» сообщил о получении сертификата ФСБ России о соответствии криптопровайдера ViPNet CSP 4.4.2 требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1, КС2, КС3 и средствам электронной подписи. Сертификат СФ/124-4103 подтверждает, что ViPNet CSP 4.4
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС

соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программных комплексов ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP на операционной системой Ред ОС. Программный комплекс ViPNet Client for Linux предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей от внешних и внутренних сетевых атак, о
15.08.2017 «Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили о завершении работы по адаптации провайдера криптографических функций ViPNet CSP 4.2 для Sailfish Mobile OS RUS и приглашают к сотрудничеству все заинтересованные российские компании, которые планируют или уже разрабатывают продукты и решения на основе Sailfish M
03.10.2016 Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP

В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользователи сервиса при использовании функций электронной подписи могут работать как с “КриптоПро CSP”, так и с бесплатной ViPNet CSP
25.08.2016 Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива»

и компания «Актив», игрок российского рынка аппаратных и программных решений в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи, завершили тестовые испытания на совместимость продуктов ViPNet CSP 4.2, ViPNet Coordinator HW 4.2 и ViPNet Client 4 с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Сертификаты совместимости подтверждают, что решения линейк
03.08.2016 Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС"

криптографической защиты информации, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость СКЗИ VIPNet CSP 4.2 и ПК VIPNet Client 4 с продуктами "Аладдин Р.Д." линейки JaCarta. Сертификаты

02.06.2014 Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ

производитель программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификаты соответствия ФСБ России для решений «ViPNet Удостоверяющий Центр 4» и ViPNet CSP 4. Как сообщили CNews в «Инфотексе», полученные документы подтверждают, что новые версии решений ViPNet соответствуют установленным требованиям ФСБ к средствам удостоверяющего центра
01.04.2014 Подтверждена корректность работы СКЗИ ViPNet CSP с электронными ключами JaCarta

ями, подтверждает корректность работы электронных ключей JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с СКЗИ ViPNet CSP версии 4.0, разработанным «Инфотекс» и предназначенным для выполнения криптографич
03.03.2014 «Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0

тельного заключения ФСБ России (исх. № 149/3/2/2-153 от 31.01.2014) о соответствии криптопровайдера ViPNet CSP 4.0 требованиям ФСБ к СКЗИ по классам KC1/KC2/KC3, предназначенным для защиты инфо
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2

бъявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного испол
01.08.2011 СКЗИ ViPNet CSP 3.2 от «Инфотекс» сертифицирован ФСБ России

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ ViPNet CSP версии 3.2. Криптопровайдер соответствует ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 3
21.03.2011 Криптопровайдер ViPNet CSP получил сертификат ФСБ России

Компания «Инфотекс» объявила о том, что по результатам сертификационных испытаний криптопровайдер ViPNet CSP (разработка «Инфотекс») получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающе

Публикаций - 58, упоминаний - 72

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 36
Microsoft Corporation 25266 10
Ред Софт - Red Soft 1017 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 339 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2518 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1588 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 20 3
АйТи 1440 3
Apple Inc 12656 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 2
InfoTeCS - ПроКСи - Промышленные криптосистемы 2 2
Softline - Софтлайн 3288 2
Citrix Systems 840 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5293 2
Код Безопасности 707 2
Google LLC 12286 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 18 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
ITBox - АйТиБокс 2 1
АТ бюро 7 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Digt - Цифровые технологии 14 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Aladdin Software Security R.D. 117 1
Реак Софт 9 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Вега-Абсолют 6 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 105 1
Ростелеком 10348 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Почта России ПАО 2253 1
Евросеть 1417 1
Связной ГК 1384 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 7
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 369 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 36
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 16
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 59 14
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 447 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 12
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3966 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 10
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 420 10
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 8
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 8
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 454 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 7
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 6
Электронный документ - Electronic document 1531 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 5
Стандартизация - Standardization 2243 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 35
Linux OS 10943 19
КриптоПро CSP СКЗИ 247 16
InfoTeCS - ViPNet Client 97 15
Microsoft Windows 16365 15
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 10
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1328 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 7
Google Android 14734 7
Apple iOS 8272 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 6
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 5
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 5
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 5
Microsoft Windows 7 1994 5
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 51 5
Aladdin Secret Disk 88 4
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 4
Apple iPad 3942 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1537 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 4
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 185 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 3
Aladdin JaCarta PKI 87 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 3
Apple macOS 2258 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 3
Microsoft Office 3969 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2020 3
Microsoft Windows Server 2012 202 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 3
InfoTeCS - ViPNet Administrator 13 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 2
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 2
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 2
InfoTeCS - ViPNet Office 3 2
Чапчаев Андрей 55 7
Гусев Дмитрий 76 6
Рустамов Рустам 522 4
Смирнов Николай 32 3
Орлик Сергей 83 3
Кислицын Алексей 10 1
Суворов Андрей 47 1
Петренко Сергей 26 1
Груздев Сергей 46 1
Сорокина Марина 3 1
Полянский Денис 14 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Орлов Станислав 49 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Кишковский Эдуард 17 1
Полякова Ольга 7 1
Самойленко Максим 67 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Чеканов Михаил 6 1
Каманин Константин 8 1
Полторак Дмитрий 8 1
Вихорев Сергей 15 1
Крячков Антон 20 1
Задорожный Дмитрий 2 1
Финогин Сергей 1 1
Кирюханцев Денис 1 1
Блохин Арсений 1 1
Люторович Александр 2 1
Пушкин Николай 1 1
Смирнов Алексей 254 1
Анфимов Павел 54 1
Горелов Дмитрий 61 1
Зуйков Александр 2 1
Эйгес Павел 107 1
Мылицын Роман 111 1
Яппаров Тагир 105 1
Колокольцев Владимир 44 1
Сидоров Александр 20 1
Данилин Алексей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - ПФО - Самарская область 1460 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 357 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 1
Узбекистан - Республика 1877 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 863 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - ЦФО - Костромская область 436 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 1
Европа 24653 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 14
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 13
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 87 9
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3163 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1739 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 228 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 226 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
Juniper Research 551 1
Gartner - Гартнер 3614 1
Forrester Research 828 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще