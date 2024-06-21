Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoTeCS ViPNet CSP СКЗИ ViPNet CryptoService ViPNet JCrypto ViPNet Crypto Gosmart ViPNet CryptoSmart
ViPNet CryptoSmart – криптопровайдер, предназначенный для защиты распределенных реестров и смарт-контрактов при помощи криптографических алгоритмов ГОСТ и используемый для встраивания в блокчейн-платформы на базе Hyperledger Fabric.
|21.06.2024
|
Получено заключение ФСБ России на криптопровайдер для блокчейн-платформ ViPNet CryptoSmart
Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии ViPNet CryptoSmart требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (и
|25.04.2024
|
«КриптоАРМ» для ViPNet совместим с ViPNet CSP
ии тестирования совместимости средства электронной подписи КриптоАРМ для ViPNet с криптопровайдером ViPNet CSP версии 4.4. Корректность совместного функционирования продуктов подтверждена подпи
|28.12.2023
|
Ключевые носители Esmart Token совместимы с новой версией ViPNet CSP 4 для Windows
Команда Esmart и специалисты компании «ИнфоТеКС» проверили совместную работу ViPNet CSP 4.4.10 для ОС семейства Windows с сертифицированными ключевыми носителями Esmart T
|23.08.2021
|
Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России
«Инфотекс» сообщил о получении сертификата ФСБ России о соответствии криптопровайдера ViPNet CSP 4.4.2 требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС1, КС2, КС3 и средствам электронной подписи. Сертификат СФ/124-4103 подтверждает, что ViPNet CSP 4.4
|15.04.2019
|
Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС
соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программных комплексов ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP на операционной системой Ред ОС. Программный комплекс ViPNet Client for Linux предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей от внешних и внутренних сетевых атак, о
|15.08.2017
|
«Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS
«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили о завершении работы по адаптации провайдера криптографических функций ViPNet CSP 4.2 для Sailfish Mobile OS RUS и приглашают к сотрудничеству все заинтересованные российские компании, которые планируют или уже разрабатывают продукты и решения на основе Sailfish M
|03.10.2016
|
Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP
В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользователи сервиса при использовании функций электронной подписи могут работать как с “КриптоПро CSP”, так и с бесплатной ViPNet CSP
|25.08.2016
|
Решения ViPNet от «Инфотекс» совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» от «Актива»
и компания «Актив», игрок российского рынка аппаратных и программных решений в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи, завершили тестовые испытания на совместимость продуктов ViPNet CSP 4.2, ViPNet Coordinator HW 4.2 и ViPNet Client 4 с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили в «Инфотекс». Сертификаты совместимости подтверждают, что решения линейк
|03.08.2016
|
Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС"
криптографической защиты информации, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость СКЗИ VIPNet CSP 4.2 и ПК VIPNet Client 4 с продуктами "Аладдин Р.Д." линейки JaCarta. Сертификаты
|02.06.2014
|
Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ
производитель программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, получила сертификаты соответствия ФСБ России для решений «ViPNet Удостоверяющий Центр 4» и ViPNet CSP 4. Как сообщили CNews в «Инфотексе», полученные документы подтверждают, что новые версии решений ViPNet соответствуют установленным требованиям ФСБ к средствам удостоверяющего центра
|01.04.2014
|
Подтверждена корректность работы СКЗИ ViPNet CSP с электронными ключами JaCarta
ями, подтверждает корректность работы электронных ключей JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с СКЗИ ViPNet CSP версии 4.0, разработанным «Инфотекс» и предназначенным для выполнения криптографич
|03.03.2014
|
«Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0
тельного заключения ФСБ России (исх. № 149/3/2/2-153 от 31.01.2014) о соответствии криптопровайдера ViPNet CSP 4.0 требованиям ФСБ к СКЗИ по классам KC1/KC2/KC3, предназначенным для защиты инфо
|15.08.2011
|
Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2
бъявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного испол
|01.08.2011
|
СКЗИ ViPNet CSP 3.2 от «Инфотекс» сертифицирован ФСБ России
Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ ViPNet CSP версии 3.2. Криптопровайдер соответствует ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 3
|21.03.2011
|
Криптопровайдер ViPNet CSP получил сертификат ФСБ России
Компания «Инфотекс» объявила о том, что по результатам сертификационных испытаний криптопровайдер ViPNet CSP (разработка «Инфотекс») получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающе
