Smartavia Смартавиа авиакомпания Аэрофлот-Норд Архангельские воздушные линии, АВЛ

Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ

Акционерное общество «Авиакомпания Смартавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia и кодом 5N в более чем 65 российских и зарубежных аэропортов. В парке авиакомпании 16 реактивных пассажирских самолётов: 12- Boeing 737-700 и -800 и 4- A320neo. В 2009 году авиакомпания получила сертификат IOSA (IATA – Operational Safety Audit) как международное свидетельство безопасности и качества предоставляемых услуг и подтверждает его по итогам регулярных аудитов. С 2011 года Smartavia – действительный член IATA. Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.

 

26.01.2026 В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа 1
03.02.2025 Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения 1
28.05.2024 Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion 1
17.03.2021 «Прокси» приняла участие в разработке блокчейн-платформы для «Газпромнефть-аэро» 1
01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
25.11.2009 SITA построила ИТ-инфраструктуру для нового терминала «Шереметьево» 1
20.02.2009 Количество авиапроисшествий в мире в 2008 году увеличилось 1
23.05.2008 Продажи билетов «Аэрофлот-Норд» через интернет растут 1
27.12.2007 «Аэрофлот-Норд» продает 1,3% билетов через интернет 1
25.06.2007 CFM56: французская компания расширяет сотрудничество с Россией 1
21.06.2007 «Аэрофлот-Норд» внедряет Microsoft Navision 3

ИИ-Технологии 237 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 24 1
InfoTeCS - ПроКСи - Промышленные криптосистемы 2 1
SAP SE 5452 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Microsoft Corporation 25304 1
9074 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 513 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 81 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 2
Boeing 1019 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 138 2
Газпромнефть-Аэро 7 2
Nordwind Airlines - Северный Ветер 3 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 1
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 6 1
Брюссельский аэропорт - Luchthaven Brussel-Nationaal - L’aéroport de Bruxelles-National - Brussels Airport - ИАТА: BRU, ИКАО: EBBR - аэропорт Завентем 4 1
NATCAR - Национальный перевозчик 7 1
Iberia - Líneas Aéreas de España, S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal - Иберия 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2014 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2727 1
Visa International 1976 1
Лента - Сеть розничной торговли 2284 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
Газпром нефть 675 1
Airbus Group - Airbus Industries 232 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 1
Bombardier Inc 27 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7320 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 784 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2648 1
IATA CUPPS - Common Use Passenger Processing Systems - отраслевой стандарт обработки пассажирской информации 5 1
Транспорт - Аэропорт - АССБ - Автоматизированная система сортировки багажа 3 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 183 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18500 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8465 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1551 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1158 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8934 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2867 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 200 1
Газпромнефть-Аэро - Smart Fuel 4 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 1
Google Cloud Platform - GCP 347 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 58 1
Средин Дмитрий 6 1
Чеканов Михаил 6 1
Александровский Сергей 8 1
Волков Олег 6 1
Щербаков Альберт 1 1
Кузякина Анна 28 1
Дорменко Александр 1 1
Путин Владимир 3376 1
Киричек Алексей 66 1
Овчинникова Евгения 10 1
Чапчаев Андрей 55 1
Булгаков Кирилл 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 6
Европа 24665 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1092 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Беларусь - Белоруссия 6063 1
Канада 4992 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Франция - Французская Республика 7989 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Испания - Королевство 3765 1
Америка Латинская 1888 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3240 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 639 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 455 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10396 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6273 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 205 1
Wikipedia - Википедия 595 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11431 1
Ведомости 1276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2192 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
