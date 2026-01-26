Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ

Акционерное общество «Авиакомпания Смартавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia и кодом 5N в более чем 65 российских и зарубежных аэропортов. В парке авиакомпании 16 реактивных пассажирских самолётов: 12- Boeing 737-700 и -800 и 4- A320neo. В 2009 году авиакомпания получила сертификат IOSA (IATA – Operational Safety Audit) как международное свидетельство безопасности и качества предоставляемых услуг и подтверждает его по итогам регулярных аудитов. С 2011 года Smartavia – действительный член IATA. Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.