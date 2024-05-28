Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion

Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью Dion сотрудники Smartavia могут проводить видеоконференции и трансляции, общаться в чатах, делиться видео в хостинге, а также бронировать переговорные комнаты и управлять встречами в них.

Переход на отечественное ПО был связан с необходимостью импортозамещения и расширения функциональности решений для бизнес-коммуникаций. Ранее Smartavia использовала зарубежные ВКС-сервисы — Zoom и Skype. Авиакомпания стремилась объединить корпоративные коммуникации на единой платформе — достичь этой цели позволил Dion.

На данный момент сотрудникам Smartavia доступна полная функциональность продукта: видеоконференции, чаты, видеохостинг, и система бронирования и управления переговорными комнатами Dion.Rooms. Платформа сократила время на переключение между разными каналами коммуникаций и трансформировала рабочее пространство — теперь персонал может общаться не только из офиса, но и в дороге.

Технические возможности решения — стабильная связь, нейронное шумоподавление и компенсация потерь данных — обеспечивают комфортное взаимодействие даже в подобных условиях. А энергоэкономичность платформы позволяет использовать приложение в течение длительного времени.

«Экспоненциальный рост интереса к импортозамещению и российским ИТ-продуктам на рынке продолжается. Мы видим, что на отечественное ПО переходит все больше предприятий из совершенно разных индустрий — от банков до авиакомпаний. Это подтверждает высочайший уровень доверия к российским вендорам, обусловленный качеством продуктов, способных не только успешно заменить иностранные аналоги, но и предложить клиентам новую функциональность и характеристики. Опыт и глубокое знание потребностей заказчиков позволило нашей команде предложить рынку продукт, отвечающий всем актуальным запросам», — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора холдинга «Т1», управляющий директор «Нота».

«Широкая функциональность очень важна для Smartavia, стремящейся ускорить коммуникации и сделать их более удобными для сотрудников. Именно с этим связан выбор Dion: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций — чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах. Это позволило нам удовлетворить актуальную потребность авиакомпании в максимально безопасной и одновременно комфортной среде для общения, в том числе с внешними пользователями», — отметила Анна Кузякина, коммерческий директор Dion.

«Первостепенное значение для нас имели безопасность и надежность ПО. Когда речь идет о важных бизнес-встречах в онлайн-формате, UC-платформа становится “лицом” компании. В таких ситуациях стабильность подключения, качество звука и видео не должны подводить — всё это предлагает Dion. Большую роль играет и инновационность продукта: например, возможность управлять виртуальными переговорными комнатами без необходимости закупать специальную аппаратную инфраструктуру. И особенно ценно, что проект потребовал минимальных ресурсных вложений и подготовки с нашей стороны — большую часть работ взяла на себя команда Dion», — сказал Александр Дорменко, директор по информационным технологиям авиакомпании Smartavia.