Получите все материалы CNews по ключевому слову
Belavia Белавиа Белорусские авиалинии Авиакомпания
УПОМИНАНИЯ
Belavia и организации, системы, технологии, персоны:
|Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
|Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 1
|NDC Technologies 41 1
|Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
|Airbus Group - Airbus Industries 227 1
|Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 11 1
|Bombardier Inc 26 1
|Flight Centre Travel Group 3 1
|Boeing 1014 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11356 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.