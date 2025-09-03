Ройтман Игорь

Разделы

03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов 1
08.04.2024 Двум топ-менеджерам разработчика российской системы бронирования Leonardo грозят сроки от 5 до 10 лет. Возбуждено уголовное дело 1

Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 22 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 93 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 167 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 19 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 35 1
ИЦ ИАС - Инженерный центр Информационно-аналитических систем 3 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 13 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 63 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 29 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2264 1
Ростелеком 10111 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 839 2
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 11 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 2 1
Belavia - Белавиа - Белорусские авиалинии - Авиакомпания 4 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 221 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 352 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7896 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 136 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 4 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 192 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 223 1
Транспорт - PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 4 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6765 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11924 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 813 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2576 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 964 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 1
Бронирование - Booking 755 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - Aircraft Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи 13 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10881 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7825 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3372 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2502 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 913 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2783 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 679 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 843 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11681 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 426 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 852 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13106 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 877 1
Аэрофлот Бонус 29 1
Swiss-AS AMOS 36 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1425 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5664 1
Перевалов Илья 8 1
Клюев Илья 2 1
Мацкевич Антом 1 1
Кальчук Александр 1 1
Якубович Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Испания - Королевство 3746 1
Украина 7734 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
Америка Латинская 1862 1
Беларусь - Белоруссия 5946 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2806 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5863 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7222 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 967 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1786 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6798 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3546 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2964 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1050 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2070 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1079 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 246 1
