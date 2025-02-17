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Перевалов Илья



17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза 1
24.10.2024 «ЗащитаИнфоТранс» и «Солар» подписали соглашение о противодействии кибератакам в транспортной отрасли 1
09.08.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса 1
12.07.2024 Созданная ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» система «Оптуран» официально признана программным обеспечением, относящимся к сфере искусственного интеллекта 1
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Перевалов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 221 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 1 1
Etihad Airways - авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2150 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 282 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 618 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 759 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3841 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 372 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2892 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 512 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 865 1
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 14 1
Сбер - СберКорус - Сфера Перевозки 1 1
Sabre Digital Workspace 1 1
Sabre Interact Interface 1 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
Ляпунов Игорь 121 1
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Shirk Dave - Ширк Дейв 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
Африка - Африканский регион 3485 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 919 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1229 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6280 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
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