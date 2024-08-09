«СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса

«СберКорус», оператор сервиса электронных документов для транспортно-логистической отрасли и индустрии пассажироперевозок, продлил аккредитацию официального оператора государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Настоящая аккредитация СберКорус от Минтранса России действительна до 16 сентября 2026 г.

«Транспортный ЭДО» от «СберКорус» — это сервис для учёта и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой интуитивно понятное мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика.

Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

Генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов сказал: «Изначально проект ГИС ЭПД был задуман так, чтобы задействовать уже сложившуюся инфраструктуру операторов ЭДО, транслирующих информацию от грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков, и, таким образом, оказать минимальное влияние на сложившиеся в индустрии процессы, демонстрируя при этом клиентоцентричность нового сервиса. Операторы ЭДО – ключевое звено взаимодействия государства и бизнеса при осуществлении электронного документооборота на транспорте. В реестре операторов электронных транспортных документов аккредитованы исключительно те компании, которые полностью соответствуют всем требованиям Минтранса России, пользуются авторитетом на рынке транспортных услуг. «СберКорус» – в числе наиболее активных. Используя свои уникальные ресурсы, «СберКорус» эффективно привлекает новых участников в процесс обмена ЭПД, поддерживает все нововведения в этом сегменте. Компания отличается особым отношением к клиентам, проявляя заботу о каждом из них, демонстрируя индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации. Мы рассчитываем на наше плодотворное сотрудничество в дальнейшем!».

«Создание качественных цифровых продуктов для роста бизнеса – основная миссия «СберКорус». Перечень ГИС ЭПД Минтранса России — важный ориентир для нас в цифровой трансформации бизнеса в транспортно-логистической отрасли, а потенциальным и действующим клиентам компании он помогает ознакомиться с задачами, которые решает внедрение транспортного электронного документооборота. Сервис «Транспортный ЭДО» от «СберКорус» полностью соответствует нормативно-правовым и техническим требованиям, предъявляемым со стороны Минтранса, Минцифры и ФНС России. Подключение к сервису «Транспортный ЭДО» экономит средства бизнеса и время сотрудников, затрачиваемых на документооборот. Среди основных преимуществ в регистрации данной системы ― ускоряющийся в 4 раза процесс документооборота (по сравнению с бумажным) и отсутствие ошибок, которые возникают при ручном вводе данных. Чтобы в режиме онлайн заполнить транспортную накладную и другие логистические документы с электронной подписью потребуется всего одна минута. По подсчётам экспертов «СберКорус», сервис обеспечивает в 24 раза меньше затрат на обработку данных в транспортно-логистических процессах, что стимулирует рассматривать его использование как логический и выгодный всем сторонам этап в дальнейшей цифровизации российского бизнеса», ‒ отметил Виталий Тарасов, генеральный директор «СберКору»с.

В декабре 2023 компания в первый раз продлила аккредитацию в ГИС ЭПД. Ранее в 2022 г. «СберКорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов.

В январе этого года сервис для цифровизации транспортного документооборота в России включили в реестр отечественного ПО.