Созданная ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» система «Оптуран» официально признана программным обеспечением, относящимся к сфере искусственного интеллекта

Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России вынес экспертное заключение, что Система формирования оптимального наряда водителей и транспортных средств «Оптуран» относится к сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

В 2023 г. ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» в рамках деятельности по импортозамещению и цифровизации транспортной отрасли разработало интеллектуальную систему планирования транспортных ресурсов «Оптуран» для автоматического формирования оптимальных графиков работы водителей и транспортных средств общественного транспорта с использованием передовых технологий дискретной оптимизации и искусственного интеллекта.

Система «Оптуран» помогает бороться с нехваткой водителей, снижать их отток с предприятий общественного транспорта, сокращать затраты на формирование ежедневного наряда с 4 часов до 10 минут (на 96%) – за год экономия производственного времени составит 1360 часов на каждые 150 водителей, что значительно повышает производительность труда. «Оптуран» помогает автоматически найти наиболее оптимальное решение для назначения транспортных средств и формирования графиков работы водителей. Планирование возможно на глубину до 31 дня. Суммарный потенциальный ежегодный эффект от внедрения системы составляет 10-15%.

Каждый день несколько тысяч водителей автоматически планируют свое рабочее время с использованием системы «Оптуран».

Генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов: «Оптуран» успешно завоевывает рынок и помогает решению сразу нескольких задач, стоящих перед транспортной отраслью и экономикой страны в целом. «Оптуран» является тем звеном в комплексном плане по достижению импортонезависимости, где переход на отечественные разработки обеспечивает эффективность для бизнеса, при этом сами решения представляют собой наиболее передовой подход к цифровой трансформации транспортной отрасли, а именно – внедрение технологий искусственного интеллекта. Кроме того, система «Оптуран» способна позитивно влиять на качество жизни водителя и пассажира, а также – на обеспечение безопасности всех участников процесса перевозки. Подчеркну: в России появилось решение, известных аналогов которого в мире единицы».

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» продолжает работать над увеличением своего вклада в цифровую трансформацию транспортной отрасли, разработкой и адаптацией передовых решений с применением технологий искусственного интеллекта, помогая отрасли переходить на новый технологический уклад, используя российское программное обеспечение.

В едином реестре российского программного обеспечения в составе реестровой записи системы «Оптуран» установлен специальный признак того, что данное ПО относится к сфере искусственного интеллекта.