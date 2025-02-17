Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза

По данным аналитиков «СберКорус», динамика роста сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки» по итогам 2024 г. по отношению к 2023 г. составила 193%.

Наивысшая активность пользователей в выпуске электронных транспортных документов была зафиксирована в III квартале 2024 г. – в июле, августе и сентябре 2024 г. в сервисе «Сфера Перевозки» было выпущено 25% от общего объема транспортных документов в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Самым популярным документом среди участников рынка грузоперевозок в 2024 г. остается электронная транспортная накладная (ЭТрН) – объем выпущенных ЭТрН составляет 60% от общего числа транспортных документов, выпущенных через ГИС ЭПД, что в четыре с половиной раза выше показателя за 2023 г. Электронный путевой лист (ЭПЛ) на второй позиции – в 2024 г. объем выпущенных ЭПЛ составил 17% от общего трафика транспортных документов, что в 14 раз выше показателей 2023 г.

Всего в 2024 г. компания выпустила в пять раз больше ЭТрН и ЭПЛ, чем в 2023 г.

Генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов: «Электронный документооборот стал неотъемлемой частью современного государственного управления, повышающей прозрачность и снижающей административные издержки бизнеса. Его эффективное развитие подразумевает активное вовлечение и тесное взаимодействие разработчиков ИТ-решений – как федеральной системы, так и систем действующих операторов ЭДО. Сотрудничество нашего предприятия с одним из ведущих операторов электронных перевозочных документов – компанией «СберКорус», служит основой для дальнейшего эффективного развития ГИС ЭПД, оператором которой является Минтранс России. Оперативное получение обратной связи от реальных пользователей способствует расширению функционала и совершенствованию ИТ-решений в интересах всего транспортного сообщества, наглядно демонстрируя принципы открытого диалога между государством и бизнесом».

«Высокая динамика роста электронных документов показывает готовность рынка к цифровой трансформации бизнес-процессов. Согласно исследованию Strategy Partners, ведущей российской консалтинговой компании, входящей в Группу Сбер, участники рынка транспорта и логистики выделяют электронный документооборот как наиболее приоритетное направление для отрасли в ближайшие два-три года. Сервис «СберКорус» «Сфера Перевозки» способствует формированию новых стандартов и правил на рынке и делает работу с транспортными документами более безопасной и продуктивной – ошибки ручного ввода данных сводятся к нулю, а на оформление электронных документов нужно в четыре раза меньше времени, чем на составление их бумажных аналогов», ― сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Сейчас компания выпускает через ГИС ЭПД электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ), как для грузоперевозчиков, так и для пассажироперевозчиков.

Все документы водители могут получать в специальном приложении. Эти документы загружаются в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минцифры и других ведомств.

Ранее, по данным Минтранса России, в 2024 г. «СберКорус» занял первое место по итогам первых семи месяцев 2024 г. по количеству сгенерированных QR-кодов в сервисе «Сфера Перевозки».

«Cфера Перевозки» — это сервис для учета и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везет груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учетной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.