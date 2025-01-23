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Агафонов Дмитрий



23.01.2025 «МегаФон» и «Бюро 1440» договорились о подключении базовых станций к спутниковому интернету 1
23.05.2024 Компания «ТрансТелеКом» и «БЮРО 1440» договорились о сотрудничестве 1
26.04.2006 В "Ивткоме" внедрили систему управления предприятием 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Агафонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 40 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ИКС 319 1
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6970 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10764 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2366 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10172 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 1
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 1
Болтрукевич Константин 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
Аренда 2419 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
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