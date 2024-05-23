Компания «ТрансТелеКом» и «БЮРО 1440» договорились о сотрудничестве

АО «Компания ТрансТелеКом» и российская космическая компания «БЮРО 1440» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства компании будут взаимодействовать в части проработки проектов по обеспечению подвижного состава и инфраструктуры ОАО «РЖД» постоянным доступом в интернет по технологии спутниковой связи. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

«Компания «ТрансТелеКом» активно участвует в цифровом развитии транспортно-логистической сферы. Мы участвуем в оказании и совершенствовании сервисов по предоставлению доступа в интернет на железнодорожной инфраструктуре, изучаем и внедряем новые технологии связи и лучшие практики их применения. Сотрудничество с «БЮРО 1440» позволит расширить возможности доступа в интернет для пассажиров поездов дальнего следования на тех участках пути, где другая инфраструктура связи отсутствует», - сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

«В партнерстве с компанией «ТрансТелеКом» мы будем прорабатывать технические требования к абонентской аппаратуре и программному обеспечению для подвижных и стационарных объектов ОАО «РЖД», планировать и осуществлять испытания оборудования на подвижном составе и инфраструктуре ОАО «РЖД» на опытных участках железнодорожных магистралей», - сказал заместитель генерального директора «БЮРО 1440» Дмитрий Агафонов.

«БЮРО 1440» создает сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. Начиная с 2021 г. компания прошла путь от исследовательского проекта до старта реальных работ по созданию глобальной системы высокоскоростной передачи данных. В июне 2023 г. были запущены первые три аппарата на низкие орбиты. В ночь с 16 на 17 мая 2024 г. состоялся запуск космических аппаратов второй экспериментальной миссии — «Рассвет-2». Все спутники миссии вышли на связь и взяты в управление, на данный момент проводятся летные эксперименты.

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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) работает на рынке уже более 25 лет. «ТрансТелеКом» является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле Компании «ТрансТелеКом» – продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также услуги. ТТК управляет магистральной волоконно-оптической линией связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.

«БЮРО 1440» — российская аэрокосмическая компания (входит в группу «ИКС Холдинг»), разработчик и оператор отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.