Etihad Airways авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием 1
11.03.2020 Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator 1
31.10.2018 Sabre объявил о запуске первой в отрасли цифровой коммерческой платформы для авиакомпаний 1
10.07.2015 Etihad Airways будет управлять идентификационными данными с помощью платформы Okta 1
29.05.2014 airberlin перейдет на систему обслуживания пассажиров Sabre 1
04.12.2008 S7 ввела электронные билеты на новых направлениях 1
22.11.2007 При летных испытаниях самолета Airbus A330 произошла разгерметизация 1
12.01.2006 Connexion откроет интернет-ТВ для авиапассажиров 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Etihad Airways и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Corporation - Sabre Holdings 172 2
SITA At Borders - SITA Border Management 4 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Honeywell 295 1
AOC 106 1
Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 1
Okta 18 1
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 11 1
Boeing 1021 2
All Nippon Airways 11 1
JetBlue Airways - авиакомпания 5 1
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 139 1
Airbus Group - Airbus Industries 236 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Ethiopian Airlines - Государственная авиакомпания Эфиопии 3 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 586 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8879 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5717 1
Бронирование - Booking 836 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2200 1
Авиационная промышленность - ACARS - Airborne Communications Addressing and Reporting System - Aircraft Communications Addressing and Reporting System - АОСАС - Адресно-отчётная система авиационной связи «борт—земля 14 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2393 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 755 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11552 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15046 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3213 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 446 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1080 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23156 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2476 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 714 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12349 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8194 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3022 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 860 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Boeing ecoDemonstrator 1 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
SITA for Aircraft 3 1
Sabre Digital Workspace 1 1
Sabre Interact Interface 1 1
El Bez Dominique - Эль Без Доминик 1 1
McKinnon Todd - МакКиннон Тодд 1 1
Klein Tom - Клейн Том 4 1
Перевалов Илья 8 1
Sinnet Mike - Синнет Майк 1 1
Shirk Dave - Ширк Дейв 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 2
Европа 24712 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 2
Израиль 2795 2
Франция - Тулуза 77 1
Израиль - Увда 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 1
Африка - Африканский регион 3585 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Франция - Французская Республика 8016 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Египет - Арабская Республика 1053 1
Ирак - Республика 702 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 91 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2973 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4352 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6315 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 1
Euronews - телеканал 52 1
MSNBC - телеканал 89 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 230 1
AP - Associated Press 2006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
