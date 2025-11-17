Быстрый интернет Starlink появится на 232 Boeing 777 и Airbus A380 компании «Эмирейтс» Авиакомпания «Эмирейтс» внедрит Wi-Fi Starlink на борту всех самолетов в своем авиапарке. Первые Boeing 777 получат высокоскоростной интернет уже в ноябре 2025 г., завершив внедрение к середине 2027 г. Новый сервис обеспечит бесплатный, сверхбыстрый интернет на уровне наземного соединения

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером Главные причины утечки данных Исследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались заражены инфостилером, это следует из отчета на сайте аналитической компании Hudson Rock. В течение многих лет армия США и

Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin н въезд в КНР. Последние действия против американских корпораций были предприняты всего через шесть дней после того, как семь других компаний подверглись аналогичным санкциям. Среди них была дочерняя компания Boeing Defense под названием Insitu. В декабре 2024 г. CNews также информировал о том, как Китай запретил поставки в США нескольких минералов и металлов двойного назначения, используем

Для сотрудников Boeing проведут курсы по написанию доносов на компанию Курсы на тему: «Как стать информатором» В середине мая 2024 г. профсоюз инженеров компании Boeing сообщил, что предложит своим представителям комплексное обучение по законам США о защи

Linux «небезопасна и хаотично разрабатывается». Потому ее не берут в ОС для Boeing о использоваться для управления системами летательных средств, на конференции говорили представители крупнейших компаний мировой аэрокосмической отрасли. В частности, на это указали инженеры компании Boeing, одного из известнейших в мире производителей пассажирских самолетов. Эксперты компании Underwriter Laboratorie, занимающейся вопросами сертификации безопасности, высказали полное свое с

Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales отчики постарались минимизировать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы

Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео Не самый современный способ апдейта Обновления программного обеспечения для авиалайнеров компании Boeing в 2020 г. до сих пор распространяются на 3,5-дюймовых дискетах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400. Об эт

Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei рсанкциям, источник называет производителя потребительской электроники Apple, известного мобильного чипмейкера Qualcomm, производителя сетевого оборудования Cisco, а также авиастроительную корпорацию Boeing. Global Times отдельно отмечает возможность прекращения закупки Китаем самолетов Boeing. Вероятные последствия для американского бизнеса По словам источника Global Times, «Китай н

Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky а пострадавших Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть конфиденциальные данные, принадлежавшие нескольким крупнейшим аэрокосмическим и военным корпорациям США, - Lockheed-Martin, SpaceX, Boeing. Утечка также затронула другие компании, в частности Tesla, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing, а кроме них Университет штата Колорадо, Инженерный университет Кардиффа и

Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator Sita модернизирует систему управления воздушным движением в рамках программы Boeing 2019 ecoDemonstrator вместе с ключевыми отраслевыми партнерами, включая NASA и давнего клиента Etihad Airways. Данная программа позволяет тестировать инновационные и наиболее перспективн

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет Гроздья «багов» Эксперты по информбезопасности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятность вторжения

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платфо

Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном аяся дочерним предприятием американского авиапроизводителя Spirit AeroSystems, занимается производством некоторых компонентов корпусов для гражданских и военных самолётов; среди её клиентов - Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO оч

Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций тей и функции работников, и другая информация разной степени конфиденциальности. В базе присутствуют данные сотрудников известнейших американских компаний, в том числе работающих в ИКТ-отрасли: AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM, Xerox и других. Как пишет ZDNet, база «содержит десятки полей», и, помимо сугубо персональной информации, в ней собраны также более-менее публично доступные сведения,

Boeing и BlackBerry выпустят смартфон с самоуничтожением Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей самолетов, космической и военной техники, и канадская BlackBerry создадут смартфон, способный обеспечить высокий уровень конфиденциальности, сообщает R

Boeing построит летательный аппарат нового типа Оборонное научное агентство DARPA выделило компании Boeing $9,4 млн на постройку прототипа-демонстратора летательного аппарата Phantom Swift. Грант выделен в рамках программы X-Plane на 16 месяцев. В прошлом году с помощью технологий быстрого п

Boeing сокращает ИТ-сотрудников ради экономии на налогах итывает 59 тыс., поставил своих ИТ-сотрудников перед сомнительным выбором: переехать в другой город и сохранить работу, или же отдать свою позицию местным жителям. Впервые о планируемых сокращениях в Boeing стало известно в мае, когда компания заявила, что сократит штат ИТ-сотрудников в вашингтонском офисе, в настоящий момент насчитывающий более 4,7 тыс. человек. Общее число сокращенных сот

В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi может составлять 10 тыс. км.: «Л.Яшин», «И.Кулибин», «А.Можайский», «Л.Канторович» и «В.Брумель». Через год выход в интернет через WiFi авиакомпания обещает дать на 22 таких Airbus 330 и еще четырех Boeing 777. Из них 12 европейских лайнеров и 3 американских Boing будут подключены к Сети уже в первом квартале 2013 г. На момент выхода материала в авиакомпании не ответили на вопрос о тарифах

Boeing использует картофель для тестирования Wi-Fi н из ведущих производителей воздушных судов, использует мешки с картофелем для тестирования Wi-Fi-сигнала, сообщает Los Angeles Times. Мешки с картофелем общей массой 9 тонн заменяют людей в самолете Boeing на земле. С их помощью компания исследует мощность Wi-Fi-сигнала, которую необходимо создать в самолете для того, чтобы интернет был доступен пассажирам последних рядов, но в то же время

Boeing и Samsung объявили о начале совместной программы по разработке технологий связи и развлечений на борту воздушных судов Компании Boeing и Samsung Electronics объявили о начале совместной программы по разработке технологий связи и развлечений на борту воздушных судов. Boeing и Samsung Electronics начнут разработку

Раскрыты возможности крылатой авиабомбы JDAM Компания Boeing завершила первый этап испытаний нового варианта управляемой авиабомбы JDAM. Модификаци

Технологии нацизма возвращаются: Boeing взлетит вертикально Пульсирующий двигатель немецкой ракеты Фау-1 отличался дешевизной и простотой конструкции Компания Boeing усовершенствовала пульсирующий двигатель и планирует использовать его на больших транс

Boeing совершенствует боевой лазер для Пентагона Пентагон подписал с компанией Boeing 16-месячный контракт стоимостью 4,2 млн долл. на разработку 25-кВт боевого лазера высо

"Боинг" превращает ЗРК в универсальное оружие Компания Boeing разработала интересную концепцию многоцелевой платформы, способной вести борьбу с назе

"Боинг" создает космическую транспортную систему и и другим объектам на низкой околоземной орбите, - рассказал вице-президент и генеральный менеджер Boeing Space Exploration Брюстер Шоу (Brewster Shaw). - Мы планируем осуществить первый пилот

На боевые машины армии США установят автоматику "Боинга" Компания "Боинг" объявила о начале поставки первых комплектов оборудования бригадной тактической группы BCTM для армии США. Первые комплекты будут устанавливаться на машины MRAP и существенно расширят во

Boeing и IBM реализовали экспериментальный проект в области управления воздушным движением Компании Boeing и IBM объявили об успешном завершении пробного исследовательского проекта, призванного продемонстрировать, как руководители множества организаций могут своевременно получать полную и сог

Беспилотники научились дозаправке в воздухе 18 ноября ударный беспилотный самолет Phantom Ray компании Boeing успешно прошел низкоскоростные рулежные испытания в Международном аэропорте Ламберт в Сент-Луисе. "Phantom Ray успешно выполнил программу испытания, - заявил руководитель программы Phant

Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах Крупнейший в мире производитель титана «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» объявила о том, что внедряет инновационные технологии в закупочную политику. Мировой поставщик титана для Airbus, Boeing и аэрокосмической промышленности России начал внедрение практики электронных закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с 2008 г. через торговую систему «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.r

Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США риканским оборонным компаниям, сообщает РБК со ссылку на радиостанцию Europe1. Тем не менее компания готова инвестировать в американские авиационные проекты. EADS конкурирует с американским концерном Boeing в борьбе за право получения контракта от американского Министерства обороны на разработку самолетов-заправщиков. В ходе этой борьбы в адрес властей США неоднократно звучали обвинения в п

Boeing 787 Dreamliner впервые перелетел океан Как сообщает пресс-служба компании Boeing, проходящий в настоящее время испытания новый авиалайнер 787 Dreamliner впервые перелетел в океан, совершив 18 июля 2010 года посадку в Великобритании, на аэродроме Фарнборо вблизи Лондо

Boeing продолжит закупать российский титан Компания Boeing объявила о заключении с российской корпорацией АВИСМА очередного пятилетнего (2011-201

Boeing: изменение оргструктуры боевых лазеров Как сообщает пресс-служба компании Boeing, принято решение об объединении структур ALTB (Airborne Laser Test Bed) и Directed Energy в единую структуру Directed Energy Systems со штаб-квартирой в городе Альбукерк (штат Нью Мексик

Boeing присоединился к проекту "Сколково" Как сообщает РБК, Boeing и российский инноград Сколково подписали договор по участию американской компании в проекте "Сколково". В сообщении Boeing говорится, что компания со своими российскими партнерами

Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 16 июня 2010 года совершил первый полёт авиалайнер 787 Dreamliner (бортовой индекс ZA005), оснащённый двигателями GEnx производства компании General Electric. Прежде в воздух поднималис

Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense н

Boeing поставил первый комплект АФАР для эсминца Zumwalt Как только сейчас, 3 июня сообщила пресс-служба компании Boeing, ещё 9 марта 2010 года был поставлен первый серийный комплект активных фазированных антенных комплексов (АФАР) для создаваемого в США эсминца DDG-1000 Zumwalt. АФАР для Zumwalt предназна

Boeing поставит самолеты "Аэрофлоту" Как сообщает РБК, американский авиаконцерн Boeing выиграл очередной российский тендер на поставку среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов. Новые самолеты обновят парк воздушных судов "Аэрофлота". Срок тендера, предусматривающий пос

Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят ав