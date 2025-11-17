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Boeing
СОБЫТИЯ
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|17.11.2025
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Быстрый интернет Starlink появится на 232 Boeing 777 и Airbus A380 компании «Эмирейтс»
Авиакомпания «Эмирейтс» внедрит Wi-Fi Starlink на борту всех самолетов в своем авиапарке. Первые Boeing 777 получат высокоскоростной интернет уже в ноябре 2025 г., завершив внедрение к середине 2027 г. Новый сервис обеспечит бесплатный, сверхбыстрый интернет на уровне наземного соединения
|18.02.2025
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Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером
Главные причины утечки данных Исследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались заражены инфостилером, это следует из отчета на сайте аналитической компании Hudson Rock. В течение многих лет армия США и
|03.01.2025
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Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin
н въезд в КНР. Последние действия против американских корпораций были предприняты всего через шесть дней после того, как семь других компаний подверглись аналогичным санкциям. Среди них была дочерняя компания Boeing Defense под названием Insitu. В декабре 2024 г. CNews также информировал о том, как Китай запретил поставки в США нескольких минералов и металлов двойного назначения, используем
|20.05.2024
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Для сотрудников Boeing проведут курсы по написанию доносов на компанию
Курсы на тему: «Как стать информатором» В середине мая 2024 г. профсоюз инженеров компании Boeing сообщил, что предложит своим представителям комплексное обучение по законам США о защи
|03.07.2023
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Linux «небезопасна и хаотично разрабатывается». Потому ее не берут в ОС для Boeing
о использоваться для управления системами летательных средств, на конференции говорили представители крупнейших компаний мировой аэрокосмической отрасли. В частности, на это указали инженеры компании Boeing, одного из известнейших в мире производителей пассажирских самолетов. Эксперты компании Underwriter Laboratorie, занимающейся вопросами сертификации безопасности, высказали полное свое с
|04.05.2022
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Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales
отчики постарались минимизировать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы
|12.08.2020
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Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео
Не самый современный способ апдейта Обновления программного обеспечения для авиалайнеров компании Boeing в 2020 г. до сих пор распространяются на 3,5-дюймовых дискетах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400. Об эт
|18.05.2020
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Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei
рсанкциям, источник называет производителя потребительской электроники Apple, известного мобильного чипмейкера Qualcomm, производителя сетевого оборудования Cisco, а также авиастроительную корпорацию Boeing. Global Times отдельно отмечает возможность прекращения закупки Китаем самолетов Boeing. Вероятные последствия для американского бизнеса По словам источника Global Times, «Китай н
|13.04.2020
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Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky
а пострадавших Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть конфиденциальные данные, принадлежавшие нескольким крупнейшим аэрокосмическим и военным корпорациям США, - Lockheed-Martin, SpaceX, Boeing. Утечка также затронула другие компании, в частности Tesla, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing, а кроме них Университет штата Колорадо, Инженерный университет Кардиффа и
|11.03.2020
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Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator
Sita модернизирует систему управления воздушным движением в рамках программы Boeing 2019 ecoDemonstrator вместе с ключевыми отраслевыми партнерами, включая NASA и давнего клиента Etihad Airways. Данная программа позволяет тестировать инновационные и наиболее перспективн
|09.08.2019
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В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет
Гроздья «багов» Эксперты по информбезопасности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятность вторжения
|21.06.2019
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Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus
Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платфо
|17.06.2019
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Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном
аяся дочерним предприятием американского авиапроизводителя Spirit AeroSystems, занимается производством некоторых компонентов корпусов для гражданских и военных самолётов; среди её клиентов - Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO оч
|16.03.2017
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Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций
тей и функции работников, и другая информация разной степени конфиденциальности. В базе присутствуют данные сотрудников известнейших американских компаний, в том числе работающих в ИКТ-отрасли: AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM, Xerox и других. Как пишет ZDNet, база «содержит десятки полей», и, помимо сугубо персональной информации, в ней собраны также более-менее публично доступные сведения,
|22.12.2014
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Boeing и BlackBerry выпустят смартфон с самоуничтожением
Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей самолетов, космической и военной техники, и канадская BlackBerry создадут смартфон, способный обеспечить высокий уровень конфиденциальности, сообщает R
|29.08.2014
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Boeing построит летательный аппарат нового типа
Оборонное научное агентство DARPA выделило компании Boeing $9,4 млн на постройку прототипа-демонстратора летательного аппарата Phantom Swift. Грант выделен в рамках программы X-Plane на 16 месяцев. В прошлом году с помощью технологий быстрого п
|19.06.2013
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Boeing сокращает ИТ-сотрудников ради экономии на налогах
итывает 59 тыс., поставил своих ИТ-сотрудников перед сомнительным выбором: переехать в другой город и сохранить работу, или же отдать свою позицию местным жителям. Впервые о планируемых сокращениях в Boeing стало известно в мае, когда компания заявила, что сократит штат ИТ-сотрудников в вашингтонском офисе, в настоящий момент насчитывающий более 4,7 тыс. человек. Общее число сокращенных сот
|24.01.2013
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В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi
может составлять 10 тыс. км.: «Л.Яшин», «И.Кулибин», «А.Можайский», «Л.Канторович» и «В.Брумель». Через год выход в интернет через WiFi авиакомпания обещает дать на 22 таких Airbus 330 и еще четырех Boeing 777. Из них 12 европейских лайнеров и 3 американских Boing будут подключены к Сети уже в первом квартале 2013 г. На момент выхода материала в авиакомпании не ответили на вопрос о тарифах
|21.12.2012
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Boeing использует картофель для тестирования Wi-Fi
н из ведущих производителей воздушных судов, использует мешки с картофелем для тестирования Wi-Fi-сигнала, сообщает Los Angeles Times. Мешки с картофелем общей массой 9 тонн заменяют людей в самолете Boeing на земле. С их помощью компания исследует мощность Wi-Fi-сигнала, которую необходимо создать в самолете для того, чтобы интернет был доступен пассажирам последних рядов, но в то же время
|24.10.2012
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Boeing и Samsung объявили о начале совместной программы по разработке технологий связи и развлечений на борту воздушных судов
Компании Boeing и Samsung Electronics объявили о начале совместной программы по разработке технологий связи и развлечений на борту воздушных судов. Boeing и Samsung Electronics начнут разработку
|03.09.2012
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Раскрыты возможности крылатой авиабомбы JDAM
Компания Boeing завершила первый этап испытаний нового варианта управляемой авиабомбы JDAM. Модификаци
|28.07.2011
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Технологии нацизма возвращаются: Boeing взлетит вертикально
Пульсирующий двигатель немецкой ракеты Фау-1 отличался дешевизной и простотой конструкции Компания Boeing усовершенствовала пульсирующий двигатель и планирует использовать его на больших транс
|18.05.2011
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Boeing совершенствует боевой лазер для Пентагона
Пентагон подписал с компанией Boeing 16-месячный контракт стоимостью 4,2 млн долл. на разработку 25-кВт боевого лазера высо
|10.02.2011
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"Боинг" превращает ЗРК в универсальное оружие
Компания Boeing разработала интересную концепцию многоцелевой платформы, способной вести борьбу с назе
|17.12.2010
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"Боинг" создает космическую транспортную систему
и и другим объектам на низкой околоземной орбите, - рассказал вице-президент и генеральный менеджер Boeing Space Exploration Брюстер Шоу (Brewster Shaw). - Мы планируем осуществить первый пилот
|14.12.2010
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На боевые машины армии США установят автоматику "Боинга"
Компания "Боинг" объявила о начале поставки первых комплектов оборудования бригадной тактической группы BCTM для армии США. Первые комплекты будут устанавливаться на машины MRAP и существенно расширят во
|06.12.2010
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Boeing и IBM реализовали экспериментальный проект в области управления воздушным движением
Компании Boeing и IBM объявили об успешном завершении пробного исследовательского проекта, призванного продемонстрировать, как руководители множества организаций могут своевременно получать полную и сог
|24.11.2010
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Беспилотники научились дозаправке в воздухе
18 ноября ударный беспилотный самолет Phantom Ray компании Boeing успешно прошел низкоскоростные рулежные испытания в Международном аэропорте Ламберт в Сент-Луисе. "Phantom Ray успешно выполнил программу испытания, - заявил руководитель программы Phant
|11.10.2010
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Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах
Крупнейший в мире производитель титана «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» объявила о том, что внедряет инновационные технологии в закупочную политику. Мировой поставщик титана для Airbus, Boeing и аэрокосмической промышленности России начал внедрение практики электронных закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с 2008 г. через торговую систему «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.r
|22.07.2010
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Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США
риканским оборонным компаниям, сообщает РБК со ссылку на радиостанцию Europe1. Тем не менее компания готова инвестировать в американские авиационные проекты. EADS конкурирует с американским концерном Boeing в борьбе за право получения контракта от американского Министерства обороны на разработку самолетов-заправщиков. В ходе этой борьбы в адрес властей США неоднократно звучали обвинения в п
|19.07.2010
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Boeing 787 Dreamliner впервые перелетел океан
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, проходящий в настоящее время испытания новый авиалайнер 787 Dreamliner впервые перелетел в океан, совершив 18 июля 2010 года посадку в Великобритании, на аэродроме Фарнборо вблизи Лондо
|28.06.2010
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Boeing продолжит закупать российский титан
Компания Boeing объявила о заключении с российской корпорацией АВИСМА очередного пятилетнего (2011-201
|25.06.2010
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Boeing: изменение оргструктуры боевых лазеров
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, принято решение об объединении структур ALTB (Airborne Laser Test Bed) и Directed Energy в единую структуру Directed Energy Systems со штаб-квартирой в городе Альбукерк (штат Нью Мексик
|25.06.2010
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Boeing присоединился к проекту "Сколково"
Как сообщает РБК, Boeing и российский инноград Сколково подписали договор по участию американской компании в проекте "Сколково". В сообщении Boeing говорится, что компания со своими российскими партнерами
|18.06.2010
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Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 16 июня 2010 года совершил первый полёт авиалайнер 787 Dreamliner (бортовой индекс ZA005), оснащённый двигателями GEnx производства компании General Electric. Прежде в воздух поднималис
|16.06.2010
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Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект
Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense н
|07.06.2010
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Boeing поставил первый комплект АФАР для эсминца Zumwalt
Как только сейчас, 3 июня сообщила пресс-служба компании Boeing, ещё 9 марта 2010 года был поставлен первый серийный комплект активных фазированных антенных комплексов (АФАР) для создаваемого в США эсминца DDG-1000 Zumwalt. АФАР для Zumwalt предназна
|02.06.2010
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Boeing поставит самолеты "Аэрофлоту"
Как сообщает РБК, американский авиаконцерн Boeing выиграл очередной российский тендер на поставку среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов. Новые самолеты обновят парк воздушных судов "Аэрофлота". Срок тендера, предусматривающий пос
|13.05.2010
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Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx
Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят ав
|12.05.2010
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Компания Boeing представила многоцелевой БПЛА Phantom Ray
10 мая 2010 года компания Boeing представила в г. Сент Луис технологический демонстратор перспективного многоцелевого Б
Boeing и организации, системы, технологии, персоны:
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