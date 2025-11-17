Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Boeing

Boeing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.11.2025 Быстрый интернет Starlink появится на 232 Boeing 777 и Airbus A380 компании «Эмирейтс»

Авиакомпания «Эмирейтс» внедрит Wi-Fi Starlink на борту всех самолетов в своем авиапарке. Первые Boeing 777 получат высокоскоростной интернет уже в ноябре 2025 г., завершив внедрение к середине 2027 г. Новый сервис обеспечит бесплатный, сверхбыстрый интернет на уровне наземного соединения

18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Главные причины утечки данных Исследование Hudson Rock показывает, что десятки сотрудников крупнейших военных подрядчиков, включая Lockheed Martin, Boeing и Honeywell, а также военнослужащие армии и флота США оказались заражены инфостилером, это следует из отчета на сайте аналитической компании Hudson Rock. В течение многих лет армия США и
03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin

н въезд в КНР. Последние действия против американских корпораций были предприняты всего через шесть дней после того, как семь других компаний подверглись аналогичным санкциям. Среди них была дочерняя компания Boeing Defense под названием Insitu. В декабре 2024 г. CNews также информировал о том, как Китай запретил поставки в США нескольких минералов и металлов двойного назначения, используем
20.05.2024 Для сотрудников Boeing проведут курсы по написанию доносов на компанию

Курсы на тему: «Как стать информатором» В середине мая 2024 г. профсоюз инженеров компании Boeing сообщил, что предложит своим представителям комплексное обучение по законам США о защи
03.07.2023 Linux «небезопасна и хаотично разрабатывается». Потому ее не берут в ОС для Boeing

о использоваться для управления системами летательных средств, на конференции говорили представители крупнейших компаний мировой аэрокосмической отрасли. В частности, на это указали инженеры компании Boeing, одного из известнейших в мире производителей пассажирских самолетов. Эксперты компании Underwriter Laboratorie, занимающейся вопросами сертификации безопасности, высказали полное свое с
04.05.2022 Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales

отчики постарались минимизировать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы
12.08.2020 Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео

Не самый современный способ апдейта Обновления программного обеспечения для авиалайнеров компании Boeing в 2020 г. до сих пор распространяются на 3,5-дюймовых дискетах. Эти накопители по-прежнему используются, в частности, для апдейта навигационного ПО самолетов Boeing 747-400. Об эт
18.05.2020 Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei

рсанкциям, источник называет производителя потребительской электроники Apple, известного мобильного чипмейкера Qualcomm, производителя сетевого оборудования Cisco, а также авиастроительную корпорацию Boeing. Global Times отдельно отмечает возможность прекращения закупки Китаем самолетов Boeing. Вероятные последствия для американского бизнеса По словам источника Global Times, «Китай н
13.04.2020 Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky

а пострадавших Операторы шифровальщика DoppelPaymer выложили в Сеть конфиденциальные данные, принадлежавшие нескольким крупнейшим аэрокосмическим и военным корпорациям США, - Lockheed-Martin, SpaceX, Boeing. Утечка также затронула другие компании, в частности Tesla, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing, а кроме них Университет штата Колорадо, Инженерный университет Кардиффа и

11.03.2020 Sita модернизирует систему управления воздушным движением с Boeing ecoDemonstrator

Sita модернизирует систему управления воздушным движением в рамках программы Boeing 2019 ecoDemonstrator вместе с ключевыми отраслевыми партнерами, включая NASA и давнего клиента Etihad Airways. Данная программа позволяет тестировать инновационные и наиболее перспективн
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

Гроздья «багов» Эксперты по информбезопасности и корпорация Boeing спорят о возможности проникновения в компоненты бортовой сети самолетов Boeing 787 Dreamliner: специалисты по ИБ считают, что есть как минимум теоретическая вероятность вторжения

21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платфо
17.06.2019 Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном

аяся дочерним предприятием американского авиапроизводителя Spirit AeroSystems, занимается производством некоторых компонентов корпусов для гражданских и военных самолётов; среди её клиентов - Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители ASCO оч
16.03.2017 Украдены и выложены в Сеть данные 33 млн сотрудников IBM, Dell, AT&T, Boeing и других корпораций

тей и функции работников, и другая информация разной степени конфиденциальности. В базе присутствуют данные сотрудников известнейших американских компаний, в том числе работающих в ИКТ-отрасли: AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM, Xerox и других. Как пишет ZDNet, база «содержит десятки полей», и, помимо сугубо персональной информации, в ней собраны также более-менее публично доступные сведения,

22.12.2014 Boeing и BlackBerry выпустят смартфон с самоуничтожением

Американская корпорация Boeing, один из крупнейших производителей самолетов, космической и военной техники, и канадская BlackBerry создадут смартфон, способный обеспечить высокий уровень конфиденциальности, сообщает R
29.08.2014 Boeing построит летательный аппарат нового типа

Оборонное научное агентство DARPA выделило компании Boeing $9,4 млн на постройку прототипа-демонстратора летательного аппарата Phantom Swift. Грант выделен в рамках программы X-Plane на 16 месяцев.  В прошлом году с помощью технологий быстрого п
19.06.2013 Boeing сокращает ИТ-сотрудников ради экономии на налогах

итывает 59 тыс., поставил своих ИТ-сотрудников перед сомнительным выбором: переехать в другой город и сохранить работу, или же отдать свою позицию местным жителям. Впервые о планируемых сокращениях в Boeing стало известно в мае, когда компания заявила, что сократит штат ИТ-сотрудников в вашингтонском офисе, в настоящий момент насчитывающий более 4,7 тыс. человек. Общее число сокращенных сот
24.01.2013 В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi

может составлять 10 тыс. км.: «Л.Яшин», «И.Кулибин», «А.Можайский», «Л.Канторович» и «В.Брумель». Через год выход в интернет через WiFi авиакомпания обещает дать на 22 таких Airbus 330 и еще четырех Boeing 777. Из них 12 европейских лайнеров и 3 американских Boing будут подключены к Сети уже в первом квартале 2013 г. На момент выхода материала в авиакомпании не ответили на вопрос о тарифах
21.12.2012 Boeing использует картофель для тестирования Wi-Fi

н из ведущих производителей воздушных судов, использует мешки с картофелем для тестирования Wi-Fi-сигнала, сообщает Los Angeles Times. Мешки с картофелем общей массой 9 тонн заменяют людей в самолете Boeing на земле. С их помощью компания исследует мощность Wi-Fi-сигнала, которую необходимо создать в самолете для того, чтобы интернет был доступен пассажирам последних рядов, но в то же время
24.10.2012 Boeing и Samsung объявили о начале совместной программы по разработке технологий связи и развлечений на борту воздушных судов

Компании Boeing и Samsung Electronics объявили о начале совместной программы по разработке технологий связи и развлечений на борту воздушных судов. Boeing и Samsung Electronics начнут разработку

03.09.2012 Раскрыты возможности крылатой авиабомбы JDAM

Компания Boeing завершила первый этап испытаний нового варианта управляемой авиабомбы JDAM. Модификаци
28.07.2011 Технологии нацизма возвращаются: Boeing взлетит вертикально

Пульсирующий двигатель немецкой ракеты Фау-1 отличался дешевизной и простотой конструкции Компания Boeing усовершенствовала пульсирующий двигатель и планирует использовать его на больших транс
18.05.2011 Boeing совершенствует боевой лазер для Пентагона

Пентагон подписал с компанией Boeing 16-месячный контракт стоимостью 4,2 млн долл. на разработку 25-кВт боевого лазера высо
10.02.2011 "Боинг" превращает ЗРК в универсальное оружие

Компания Boeing разработала интересную концепцию многоцелевой платформы, способной вести борьбу с назе
17.12.2010 "Боинг" создает космическую транспортную систему

и и другим объектам на низкой околоземной орбите, - рассказал вице-президент и генеральный менеджер Boeing Space Exploration Брюстер Шоу (Brewster Shaw). - Мы планируем осуществить первый пилот
14.12.2010 На боевые машины армии США установят автоматику "Боинга"

Компания "Боинг" объявила о начале поставки первых комплектов оборудования бригадной тактической группы BCTM для армии США. Первые комплекты будут устанавливаться на машины MRAP и существенно расширят во
06.12.2010 Boeing и IBM реализовали экспериментальный проект в области управления воздушным движением

Компании Boeing и IBM объявили об успешном завершении пробного исследовательского проекта, призванного продемонстрировать, как руководители множества организаций могут своевременно получать полную и сог
24.11.2010 Беспилотники научились дозаправке в воздухе

18 ноября ударный беспилотный самолет Phantom Ray компании Boeing успешно прошел низкоскоростные рулежные испытания в Международном аэропорте Ламберт в Сент-Луисе. "Phantom Ray успешно выполнил программу испытания, - заявил руководитель программы Phant
11.10.2010 Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах

Крупнейший в мире производитель титана «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» объявила о том, что внедряет инновационные технологии в закупочную политику. Мировой поставщик титана для Airbus, Boeing и аэрокосмической промышленности России начал внедрение практики электронных закупок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с 2008 г. через торговую систему «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.r
22.07.2010 Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США

риканским оборонным компаниям, сообщает РБК со ссылку на радиостанцию Europe1. Тем не менее компания готова инвестировать в американские авиационные проекты. EADS конкурирует с американским концерном Boeing в борьбе за право получения контракта от американского Министерства обороны на разработку самолетов-заправщиков. В ходе этой борьбы в адрес властей США неоднократно звучали обвинения в п
19.07.2010 Boeing 787 Dreamliner впервые перелетел океан

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, проходящий в настоящее время испытания новый авиалайнер 787 Dreamliner впервые перелетел в океан, совершив 18 июля 2010 года посадку в Великобритании, на аэродроме Фарнборо вблизи Лондо
28.06.2010 Boeing продолжит закупать российский титан

Компания Boeing объявила о заключении с российской корпорацией АВИСМА очередного пятилетнего (2011-201
25.06.2010 Boeing: изменение оргструктуры боевых лазеров

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, принято решение об объединении структур ALTB (Airborne Laser Test Bed) и Directed Energy в единую структуру Directed Energy Systems со штаб-квартирой в городе Альбукерк (штат Нью Мексик
25.06.2010 Boeing присоединился к проекту "Сколково"

Как сообщает РБК, Boeing и российский инноград Сколково подписали договор по участию американской компании в проекте "Сколково". В сообщении Boeing говорится, что компания со своими российскими партнерами
18.06.2010 Boeing 787 Dreamliner совершил первый полёт с двигателями General Electric

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 16 июня 2010 года совершил первый полёт авиалайнер 787 Dreamliner (бортовой индекс ZA005), оснащённый двигателями GEnx производства компании General Electric. Прежде в воздух поднималис
16.06.2010 Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект

Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense н
07.06.2010 Boeing поставил первый комплект АФАР для эсминца Zumwalt

Как только сейчас, 3 июня сообщила пресс-служба компании Boeing, ещё 9 марта 2010 года был поставлен первый серийный комплект активных фазированных антенных комплексов (АФАР) для создаваемого в США эсминца DDG-1000 Zumwalt. АФАР для Zumwalt предназна
02.06.2010 Boeing поставит самолеты "Аэрофлоту"

Как сообщает РБК, американский авиаконцерн Boeing выиграл очередной российский тендер на поставку среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов. Новые самолеты обновят парк воздушных судов "Аэрофлота". Срок тендера, предусматривающий пос
13.05.2010 Начались испытания Boeing 787 Dreamliner с двигателями General Electric GEnx

Как сообщает пресс-служба компании Boeing, 12 мая 2010 года начались наземные испытания авиадвигателей General Electric GEnx, установленных на самолёте Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время лётные испытания проходят ав
12.05.2010 Компания Boeing представила многоцелевой БПЛА Phantom Ray

10 мая 2010 года компания Boeing представила в г. Сент Луис технологический демонстратор перспективного многоцелевого Б

Публикаций - 1031, упоминаний - 1279

Boeing и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 75
Microsoft Corporation 25775 74
IBM - International Business Machines Corp 9699 71
Cisco Systems 5372 48
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 38
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 35
Dell EMC 5180 33
Lenovo Motorola 3566 31
Apple Inc 13154 30
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 25
Oracle Corporation 7074 24
Google LLC 12688 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Honeywell 309 22
HP - Hewlett-Packard 3662 19
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 18
BAE Systems 179 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 16
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 14
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 14
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 14
Samsung Electronics 11064 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 13
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 13
SAP SE 5601 13
HP Inc. 5883 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
AT&T Inc 1725 13
Dassault Systemes 235 12
Qualcomm Technologies 1974 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Applied Materials 305 11
Lam Research - Novellus Systems 113 11
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 11
Oracle Siebel Systems 519 10
Lockheed Martin 777 130
Airbus Group - Airbus Industries 249 66
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 57
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 40
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 32
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 26
Deutsche Lufthansa AG 121 24
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 22
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 21
Ford 434 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 17
Merrill Lynch 454 17
British Airways - British Midland International 127 16
United Airlines - авиакомпания 95 15
Arianespace 87 15
Coca-Cola Company 261 14
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 14
eBay Inc 1640 13
Bank of America - Банк Америки 271 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 11
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 11
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 11
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 10
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 10
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 9
Delta Air Lines - авиакомпания 90 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 8
American Express - Amex 338 8
American Airlines 90 8
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 176
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 138
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 105
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 59
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 38
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 34
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 31
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 16
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 15
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 12
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 5
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
NREC - National Robotics Engineering Consortium - Национальный консорциум роботостроения 4 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
OIN - Open Invention Network 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 271
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 191
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 126
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 86
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 68
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 42
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 41
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 39
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 37
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 35
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 25
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 24
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 90
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 76
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 44
Microsoft Windows 2000 8678 36
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 29
Космодром Байконур 1072 28
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 24
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 23
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 20
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 20
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 19
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 18
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 18
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 14
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - WGS - Wideband Global SATCOM system - Wideband Gapfiller Satellite 19 14
Microsoft Windows 16882 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Linux OS 11533 13
Lockheed Martin - GPS Block 39 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 11
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 11
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 11
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 10
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 10
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 9
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 9
Microsoft Office 4170 9
Apple iPhone 6 4861 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 8
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 8
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 8
Acer Predator 224 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 7
Bush George - Буш Джордж 336 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 12
Путин Владимир 3454 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 10
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 5
Левкевич Михаил 59 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Эпштейн Герман 32 4
Савельев Виталий 55 4
Циолковский Константин 47 4
Chambers John - Чемберс Джон 123 4
Коротков Андрей 87 4
Доля Алексей 67 4
Коптев Юрий 30 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Gunnar Joseph 23 4
Baker Jack - Бейкер Джек 8 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Никифоров Николай 1138 3
Кирюшин Сергей 91 3
Егоров Александр 88 3
Хромов Алексей 18 3
Эренбург Михаил 39 3
Гагарин Юрий 98 3
Кравченко Сергей 13 3
Королев Сергей 47 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Хохлов Игорь 25 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Телятников Алексей 21 3
Schmidt Helmut - Шмидт Хельмут 3 3
Ященко Виктор 6 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Condit Philip - Кондит Филипп 7 3
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 528
Россия - РФ - Российская федерация 166168 249
Земля - планета Солнечной системы 10865 147
Европа 24964 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 80
США - Калифорния 4829 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 62
Германия - Федеративная Республика 13221 62
Япония 13807 51
Франция - Французская Республика 8177 41
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 36
Ирак - Республика 709 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 35
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 35
Канада 5081 35
США - Колумбия - Вашингтон 1487 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 33
Украина 7928 28
Азия - Азиатский регион 5920 27
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 25
Израиль 2856 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Индия - Bharat 5869 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Ближний Восток 3154 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 20
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 19
США - Нью-Йорк 3180 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 19
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Солнечная система - Solar system 2569 17
США - Флорида 786 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Сингапур - Республика 1953 16
Нидерланды 3746 14
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 14
США - Аляска 246 14
США - Нью-Мексико 249 14
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 369
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 232
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 77
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 60
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 51
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 39
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 34
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 28
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 24
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 20
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 19
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
Ирак - Война в Персидском заливе 224 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 149
CNews RND - R&D.CNews 2274 75
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 46
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 41
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 35
Space Daily 528 22
AP - Associated Press 2007 20
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 17
Dow Jones - MarketWatch 334 16
Washington Profile 142 15
CNET Networks - CNET News 1643 14
New Scientist 1448 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
Flight Global 79 10
Flight International 64 9
NYT - The New York Times 1100 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
Bloomberg 1627 7
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 5
Global Times 16 5
Defensetech 47 5
FT - Financial Times 1296 5
Известия ИД 770 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 4
Times 661 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
InformationWeek 241 3
Defense Tech 44 3
Defense Talk 40 3
Seattle Times 40 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
GizChina - Издание 84 2
Internet Stock Report 994 41
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
S&P 500 565 16
Gartner - Гартнер 3658 11
Forrester Research 834 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
IDC - International Data Corporation 4975 6
Samsung Research 20 4
Frost & Sullivan 207 3
Moody's Investors Service 136 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Forecast International 10 3
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
CIBC World Markets 41 2
Fortune Global 500 295 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
IBM Research 111 1
Pen Test Partners 6 1
Strategy Analytics 285 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Мишень 186 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Dell'Oro Group 66 1
Datamonitor 83 1
In-Stat/MDR 74 1
Allied Business Intelligence 16 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
comScore Networks 35 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 2
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 2
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 7 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 2
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
Фарнборо - Международный авиасалон 28 5
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
CSTB Telecom & Media 83 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Высокие технологии XXI века 78 2
GeoВласть 45 2
Неогеография XXI - форум 65 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Red Dot Design Award 57 1
Единый день голосования 143 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 3 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Земля из космоса 51 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще