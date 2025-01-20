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Powercom Raptor Серия ИБП



20.01.2025 Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой 1
30.10.2024 Никакой ошибки не было. Intel нарочно замедлила новые процессоры, лишь бы они не перегревались и не сгорали 1
27.09.2024 Новейшие процессоры Intel для десктопов сбоят из-за ошибок на уровне кремния и микрокода. Непоправимо ломаются почти все модели семейства Raptor Lake 1
17.07.2024 Новые процессоры Intel будут греться сильнее нынешних флагманов, которые аномально часто сбоят даже без «разгона» 1
12.07.2024 Новейшие флагманские процессоры Intel Core аномально часто сбоят в составе серверов, хотя их даже не разгоняют 1
05.07.2024 На свалку отправлена технология, 10 лет кормившая Intel. Пытаясь с нее слезть, Intel отстала от AMD 1
04.06.2024 Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа 1
25.08.2023 Intel, это фиаско. Рост производительности процессоров Core нового 14 поколения оказался анекдотически маленьким 1
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 1
26.07.2023 Все процессоры Intel заметно подорожают. Неудачи и амбиции компании оплатят пользователи 1
21.07.2023 Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку 1
13.01.2023 Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео 1
07.06.2021 Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок? 1
22.03.2021 Intel готовит революцию. Новые процессоры покажут двукратный рост производительности 1
16.08.2019 Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей 1
11.03.2019 Powercom анонсировала новую модель ИБП Raptor с LCD-дисплеем 2
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People 1
14.03.2017 Продажи ИБП Powercom по итогам 2016 г. выросли на 62% 1
15.06.2015 ИБП Powercom обеспечивают бесперебойную работу сети паркоматов SAGA 1
13.07.2010 Начато размещение F-22A Raptor на Гавайских островах на постоянной основе 1
07.08.2009 F-22 и Situational Awareness: история одной катастрофы 1
26.03.2009 В Калифорнии разбился новейший истребитель пятого поколения F-22 Raptor 1
16.02.2009 Рассекречены ТТХ F-22A Raptor 1
22.12.2008 Контингенты F-22A Raptor разместят в Японии и на Гуаме 1
05.11.2008 В США начата подготовка летчиков специально для F-22 1
24.07.2008 На Гуаме F-22A Raptor отработают завоевание господства в воздухе и прорыв ПВО 1
22.07.2008 F-22A Raptor впервые осуществил сверхзвуковое бомбометание 1
16.06.2008 Национальная гвардия США осваивает F-22A Raptor 1
15.05.2008 F-22A Raptor: информационный сервер поля боя 1
12.05.2008 Конгресс США обсудит перспективу консервации производства C-17 и F-22 1
22.04.2008 Western Digital представил новое поколение жестких дисков 1
22.02.2008 Pratt&Whitney получила контракт на обслуживание двигателей F-22 Raptor 1
18.02.2008 F-22A Raptor спровоцировал бунт в Пентагоне 1
14.02.2008 ВВС США исправят ошибку с F-22A Raptor 1
28.01.2008 Бомбардировщик нового поколения начинают проектировать в США 1
21.01.2008 Первый F-22 Raptor попал в музей 1
31.12.2007 На перехват российских бомбардировщиков впервые поднялся F-22A Raptor 1
13.12.2007 F-22A Raptor признан полностью боеготовым 1
09.11.2007 F-22A Raptor испортили на земле 1
01.11.2007 Истребитель F-22A Raptor быстро ржавеет 1

Публикаций - 71, упоминаний - 72

Powercom Raptor и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 16
AMD - Advanced Micro Devices 4231 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 4
Powercom - Пауэрком 72 3
Nvidia Corp 3487 3
Western Digital Corporation - WDC 548 3
Apple Inc 12099 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Samsung Electronics 10254 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Seagate Technology 738 2
Сенсорные Системы 64 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
DJI 73 1
Indiegogo 57 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Seagate - Maxtor 145 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Toshiba Corporation 2927 1
SAS Institute 971 1
Fujitsu 2041 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 12 1
Ф-Центр 26 1
Электросвязь 268 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 140 1
Leadtek 60 1
Dell EMC 5027 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Lenovo Group 2292 1
Google LLC 11775 1
GitHub 814 1
EMS Technologies - EMS SATCOM 6 1
Lockheed Martin 756 19
Boeing 1009 9
Northrop Grumman 202 2
Kickstarter 127 1
Альфа-Банк 1769 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Momentus Space 29 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 1
General Dynamics 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 130 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 4
DDR - Double data rate 2730 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
ARM64 - Архитектура процессора 535 3
Stealth - Стелс-технология 202 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 2
Intel Core - Intel Raptor Lake 55 11
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 8
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 236 7
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 5
Intel Meteor Lake 30 5
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 144 4
Intel Core - Семейство процессоров 1200 4
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 4
Intel Core i - Cерия процессоров 514 4
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 4
Linux OS 9936 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 3
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 17 3
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Intel Core 2 Extreme 81 2
Microsoft Windows 15656 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 2
Western Digital - WD Raptor 6 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel Tiger Lake 63 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Volkswagen Touareg 11 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Dell Alienware 135 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
IBM Mainframe z/OS 52 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Seagate Momentus 28 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
Иванов Сергей 388 2
Kalrson Bruce - Карлсон Брюс 3 2
Карпов Иван 78 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Сергеев Григорий 17 1
Игнатов Дмитрий 2 1
Ломоносов Александр 23 1
Попова Александра 10 1
Утин Алексей 1 1
Павлов Дмитрий 13 1
Иванченко Ирина 1 1
Буяльская Надежда 1 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Мишко Сергей 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Чен-юн-тай Никита 1 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 32 1
Тухфатуллин Ринат 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 42
Россия - РФ - Российская федерация 144186 19
Япония 13282 9
США - Аляска 239 7
Китай - Тайвань 3984 6
США - Калифорния 4625 4
США - Флорида 765 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Техас 989 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Дания - Королевство 1296 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 3
Япония - Окинава 26 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Ближний Восток 2942 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
США - Джорджия 326 2
США - Вирджиния - Виргиния 267 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Нидерланды 3517 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Швеция - Королевство 3619 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Канада 4881 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Норвегия - Королевство 1804 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Невада 209 2
США - Гуам - Марианские острова 40 2
Израиль 2730 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
США - Северная Каролина 314 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 22
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Число Маха - скорость 55 3
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 28 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 2
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 28
CNews RND - R&D.CNews 2273 7
Tom’s Hardware 393 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
F-16.net 126 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
NEWSru.com 229 2
Defensetech 47 2
Neowin 139 1
AP - Associated Press 2004 1
BleepingComputer - Издание 337 1
TechSpot 113 1
VideoCardz 33 1
Times 622 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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