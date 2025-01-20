Powercom Raptor Серия ИБП
Powercom Raptor и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 28
|CNews RND - R&D.CNews 2273 7
|Tom’s Hardware 393 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|F-16.net 126 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
|NEWSru.com 229 2
|Defensetech 47 2
|Neowin 139 1
|AP - Associated Press 2004 1
|BleepingComputer - Издание 337 1
|TechSpot 113 1
|VideoCardz 33 1
|Times 622 1
|Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
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