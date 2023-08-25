Intel, это фиаско. Рост производительности процессоров Core нового 14 поколения оказался анекдотически маленьким

Новые процессоры Intel Raptor Lake Refresh окажутся быстрее базовых Raptor Lake всего-навсего на 3%. Это очень низкий показатель прироста производительности – выпущенные два года назад чипы Alder Lake были на 17-30% мощнее своих предшественников.

Лучше 3, чем 0

Процессоры Intel Core 14 поколения, которые получат кодовое название Raptor Lake Refresh и будут призваны заменить собой Raptor Lake и Alder Lake (13 и 12 поколения соответственно), на деле едва ли окажутся в состоянии тягаться с предшественниками. Как пишет портал TechSpot, их производительность окажется на уровень погрешности выше в сравнении Raptor Lake, что вызовет у пользователей сомнения в необходимости тратить деньги на апгрейд.

В сравнении с Raptor Lake новые Meteor Lake, чей анонс ожидается осенью 2023 г. окажутся быстрее лишь приблизительно на 3%. Это подтверждают утечки, допущенные одновременно двумя тайваньскими компаниями, выпускающими компьютеры, ноутбуки, периферию и комплектующие – MSI и ушедшей из России Asus.

Неизвестно, насколько спланированной была эта утечка, но в ней прямо говорится, что новые CPU Raptor Lake Refresh будут опережать обычные Raptor Lake примерно на 3%. Из этого следует, что итоговый прирост производительности может быть еще менее ощутимым. Для сравнения, производительность процессоров Alder Lake двухлетней давности в сравнении с Core 11 поколения выросла в среднем на 19%, а в некоторых задачах – более чем на 30%.

Фото: Intel Разницу в производительности новых чипов Intel заметят только самые дотошные пользователи

Что важно, на попавших в Сеть изображениях MSI указано, что они предназначены исключительно для внутреннего использования, то есть эта информация не должна была стать достоянием общественности.

Лучик света тоннель не освещает

Исходя из той же инфографики MSI, лишь один процессор Intel из новой линейки Raptor Lake Refresh сможет порадовать будущих покупателей ощутимо возросшей производительностью. Речь о почти флагманском Core i7-14700K, который будет быстрее предшественника в среднем на 17%, но добиться этого удалось не при помощи нового техпроцесса, которого у Intel, на все заверения маркетологов, пока нет.

Все процессоры Raptor Lake Refresh будут выпускаться по 10-нанометровой топологии, на которую Intel перешла в конце лета 2019 г. – более современные нормы она освоить за эти годы так и не смогла. Секрет ускорения Core i7-134700K кроется в увеличенном количестве ядер, но не высокопроизводительных, как можно было бы предположить, а энергоэффективных. Если в Core i7-13700K таких ядер насчитывается восемь, то в i7-14700K их уже 12.

Стоит напомнить, что Intel перешла на выпуск гибридных чипов, в которых, как и во всех современных мобильных ARM-процессорах, используется несколько типов ядер. Этот переход она совершила лишь в конце 2021 г. с релизом линейки Alder Lake.

Фото: TechSpot Прирост 3% - это явно не то, что может заинтересовать потенциальных покупателей

Что касается линейки Raptor Lake Refresh в целом, то, по информации MSI, чудес от нее ждать не стоит. Архитектурно это будут все те же Raptor Lake.

Стабильность по версии Intel

В утекшей информации MSI есть еще один важный нюанс. Слайд, на котором говорится о почти 3-процентном приросте производительности, затрагивает исключительно процессоры с индексом К, который получают далеко не все CPU, сходящие с конвейера Intel.

Литерой «К» обозначаются только процессоры с разблокированным множителем, то есть потенциально пригодные к незаводскому разгону. Эти чипы особенно любимы оверклокерами всего мира.

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Разблокированный множитель позволяет в пару кликов повысить тактовую частоту процессора и тем самым добиться прироста производительности без дополнительных вложений в ПК (за исключением покупки более мощной системы охлаждения). Если 3-процентный заводской «буст» на этот раз получат такие чипы, то более «гражданским» процессорам, вероятно, могут достаться еще менее выдающиеся показатели.

Так это на самом деле или нет, станет известно относительно скоро. Премьера Raptor Lake Refresh с разблокированным множителем (с индексом «К»), как пишет TechSpot, предварительно запланирована на последние числа октября 2023 г., прочих же представителей линейки Intel может показать в январе 2024 г. в Лас Вегасе (США) на международной выставке CES 2024.

Также у компании на подходе процессоры семейства Meteor Lake, тоже Core 14 поколения. Их премьера тоже ожидается осенью 2023 г. Но об их производительности в сравнении с предыдущими линейками информации в свободном доступе пока нет. Открытым остается вопрос стоимости будущих процессоров – CNews писал, что и Raptor Lake Refresh, и Meteor Lake доступными в плане цены не будут, но тут важнее, насколько они окажутся дороже на фоне Raptor Lake и Alder Lake.