Все процессоры Intel заметно подорожают. Неудачи и амбиции компании оплатят пользователи

Чипы Alder Lake и Raptor Lake скоро станут менее доступными – Intel повысит на них отпускные цены. То же самое касается и еще не вышедших Raptor Lake Refresh и Meteor Lake – цены на них Intel пересмотрела заранее. Компании нужны деньги на строительство новых заводов и реструктуризацию бизнеса из-за финансовых проблем.

Время переписывать ценники

Адепты процессоров Intel, не желающие переходить на продукцию AMD, будут вынуждены платить за ее чипы еще больше. Как пишет портал PCGamesHardware, все без единого CPU Intel, стоящие на конвейере, в очень скором будущем подорожают. Вырастут именно отпускные цены, то есть первыми, кому придется покупать чипы по более высокой цене, станут дистрибьюторы, за ними последуют ритейлеры, и в итоге продавцам придется менять ценники для конечных потребителей.

Что примечательно, Intel может заглядывать в будущее – ее процессоры серии Meteor Lake, они же Core 14 поколения, еще даже не анонсированы, но и они тоже станут дороже. Вероятно, у Intel была таблица расценок на них, которую она еще не успела «слить» в Сеть, и относительно данных в ней и будет осуществлена «индексация».

Ныне доступные в свободной продаже Core 12 (Alder Lake) и 13 (Raptor Lake) поколений тоже подорожают. Грядущие Raptor Lake Refresh, которые Intel, согласно нынешней своей схеме нейминга, относит к 14 поколению, разделят с ними эту участь.

Спонсоры развития и реструктуризации

В настоящее время Intel находится в крайне затруднительном финансовом положении – начало 2023 г. ознаменовалось для нее исторически большим чистым убытком, и она пока не спешит публиковать отчет за II квартал 2023 г. Компания не поспевает за AMD, которая перешла на пятинанометровый техпроцесс (хотя и силами тайваньской TSMC) и по-прежнему сидит на 10 нанометрах, к тому же действия ее предыдущего СЕО лишили ее некоторых направлений бизнеса и крупных клиентов, включая Apple.

Фото: Intel Процессоры Intel станут менее доступными обычному потребителю

Сейчас Intel пытается встать на ноги – ее нынешний СЕО еще весной 2021 г. инициировал стратегию оздоровления компании, которая с недавних пор сочетает в себе целый ряд жестких мер – увольнение персонала, распродажу непрофильных активов и пр.

Также Intel вкладывается в строительство новых заводов, на возведение и запуск которых нужны деньги. Попутно в компании идет реструктуризация, и все это, пишет PCGamesHardware, и «проспонсируют» покупатели ее процессоров.

Очевидно, что рост цен на CPU Intel ждать себя не заставит. Они подорожают, как только ритейлеры распродадут закупленные по старым ценам запасы, что может произойти в ближайшие несколько недель.

Что касается видеокарт Intel, то информации о возможных изменениях их стоимости к моменту выхода материала не было.

Снизить и повысить. Повторить

Приближающееся удорожание процессоров Intel было вполне прогнозируемым – в последние годы Intel регулярно повышает цены на них. Однако ничуть не менее регулярно она корректирует расценки в сторону их уменьшения, что особенно хорошо видно по линейке Alder Lake.

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Это первые в истории Intel гибридные CPU с двумя типами ядер внутри – энергоэффективными и высокопроизводительными. Разработчики процессоров на архитектуре ARM выпускают чипы такого рода годами, а Intel отправила Alder Lake в магазины лишь в конце октября 2021 г.

В самом начале января 2023 г., когда в ее ассортименте уже присутствовали процессоры Raptor Lake («потомки» Alder Lake), Intel сообщила об удорожании всей линейки Alder Lake на $12-$59 в зависимости от модели процессора. Рост цен составил 10%, и в результате чипы Alder Lake стали стоить дороже более современных Raptor Lake.

Спустя месяц Intel все переиграла – в начале февраля 2023 г., как сообщал CNews, она объявила о 20-процентном снижении цен на всю серию Alder Lake, то есть их новая цена стала ниже первоначальной. Но хватило Intel ненадолго – спустя почти полгода Alder Lake вновь дорожают, впрочем, как и Raptor Lake. Когда ожидается следующий этап демпинга, неясно – возможно, Alder Lake и Raptor Lake подешевеют ближе к концу 2023 г., когда выйдет поколение Meteor Lake.

Процессоров становится все меньше

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Рост цен коснется только 12, 13 и грядущего 14 поколений процессоров Core не просто так. Компания стремительно сокращает список выпускаемых CPU – в первых числах июня 2023 г. на покой ушла серия Tiger Lake, она же Core 11 поколения образца сентября 2020 г.

Спустя всего месяц то же произошло с последними представителями серии Cascade Lake-X из 2019 г. Intel заявила о готовности снять с конвейера топовые процессоры Core i9-10980XE Extreme Edition, Core i9-10940X, Core i9-10920X и Core i9-10900X.